'2027 वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत मला राहु द्या' टीम इंडियाला वर्ल्ड चॅम्पियन बनवणाऱ्याची BCCI कडे खास मागणी

Ajit Agarkar : भारताने टी20 वर्ल्ड कप 2026 चं विजेतेपद जिंकून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतीय क्रिकेटचा दबदबा निर्माण केला. टीम इंडियाने (Team India) सलग दुसऱ्यांदा टी20 वर्ल्ड कप जिंकला असून मागील सलग तीन आयसीसी स्पर्धा भारताने जिंकल्या आहेत. यात भारतीय खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ सह सिलेक्टर कमिटीचे अध्यक्ष माजी क्रिकेटर अजित आगरकर यांचं सुद्धा मोठं योगदान आहे. भारताने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकल्यावर अजित आगरकर यांनी बीसीसीआयला त्यांचा कार्यकाळ हा 2027 वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. आगरकरांची मागणी ही अशावेळी आली आहे जेव्हा टीम इंडियाने त्यांच्या देखरेखीत टी20 वर्ल्ड कप 2024, चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 आणि टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकलं आहे.
भारतीय पुरुष संघाचे चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर यांचा बीसीसीआयशी असलेला कॉन्ट्रॅक्ट हा आयपीएल 2025 पूर्वी एक वर्षांसाठी वाढवण्यात आला होता. आता भारताद्वारे घरच्या मैदानावर टी20 वर्ल्ड कप डिफेंड करण्याची देखील कामगिरी झाली आहे. आत या कामगिरीनंतर अजित आगरकरांनी 2027 वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत आपला कार्यकाळ वाढवण्याची मागणी केली आहे. मात्र अद्याप याबाबत बीसीसीआयचे अध्यक्ष मिथुन मन्हास आणि सचिव देवजीत सैकिया यांच्याकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. पण असं मानलं जातंय की बोर्ड याबाबतीत गंभीरपणे विचार करत आहे.
अजित आगरकरांच्या कार्यकाळात भारताने लिमिटेड ओव्हर्सच्या क्रिकेट फॉरमॅटमध्ये अभूतपूर्व यश मिळवलं आहे. टीम इंडियाने मागच्या 33 व्हाईटबॉल खेळापैकी भारताने केवळ 2 सामने गमावले आणि 2023 व 2025 चा एशिया कप सुद्धा जिंकला. तर त्याउलट टेस्ट क्रिकेटमध्ये भारताचं प्रदर्शन हे निराशाजनक राहिलं. टीम इंडियाने टेस्ट क्रिकेटमधील दोन सीरिज या घरच्या मैदानावर गमावल्या. बॉर्डर गावसकर ट्रॉफी स्पर्धेत भारताचा दारुण पराभव झाला. याच कारणामुळे बीसीसीआयमधील एक गट या भारतीय पुरुष संघाचा सिलेक्टर कमिटी अध्यक्ष पदासाठी पश्चिम विभागातील आणखी एका माजी क्रिकेटपटूचा दावेदार म्हणून विचार करत आहे.
सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे 2027 वर्ल्ड कपचा भाग राहतील की नाही. याप्रश्नांनावर नेहमी आगरकर आणि गौतम गंभीरने वर्तमानात राहण्याच्या गोष्टी बोलल्या आहेत. अजित आगरकर यांनी काही दिवसांपूर्वीच सांगितलं होतं की दोन वर्षांनी स्थिती काय असेल हे कोणीही सांगू शकत नाही. सध्या विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोघे फक्त वनडे क्रिकेटमध्ये खेळत असून त्यांनी टी20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून माघार घेतली आहे. जर अजित आगरकरांचा कार्यकाळ वाढला तर समजून जायचं की 2027 च्या वर्ल्ड कपमध्ये कोणते खेळाडू टीम इंडियाचं प्रतिनिधित्व करणार हे आगरकरांच्या हातात असेल.
अजित आगरकर हे वेगवान गोलंदाजी आणि खालच्या फळीतील आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखला जाणारा माजी भारतीय ऑलराऊंडर खेळाडू आहे. त्यांचा अजित आगरकरांचा जन्म 4 डिसेंबर 1977 रोजी मुंबईत झाला. अजित आगरकरांनी 1998 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले वनडे आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वात जलद 50 बळी घेणाऱ्या भारतीय गोलंदाजांपैकी आगरकर हा एक होता. 2002 च्या नॅटवेस्ट सिरीज फायनलमध्ये भारताच्या ऐतिहासिक विजयात त्याने मोलाची भूमिका बजावली आणि महत्त्वपूर्ण धावांचे योगदान दिले. क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक करण्याऱ्या भारतीय क्रिकेटचा विक्रमही त्याच्या नावावर आहे. टेस्ट क्रिकेटमध्ये 2002 साली लॉर्ड्सवर केलेल्या शतकाचा त्याच्या दैदिप्यमान कामगिरीत समावेश आहे.अजित आगरकर हे भारतीय संघाचा भाग होते आणि नंतर त्यांनी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबईचे कर्णधारपद भूषवले. निवृत्तीनंतर, त्यांनी समालोचन आणि प्रशासनाकडे आपला मोर्चा वळवला आणि 2023 मध्ये ते भारतीय संघाच्या निवड समितीचे अध्यक्ष बनले.