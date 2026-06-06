/Team India : टी20 वर्ल्ड कप जिंकूनही सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरून का काढलं? अजित आगरकरने स्पष्टच दिलं उत्तर

Ajit Agarkar On Suryakumar Yadav : शनिवारी 6 जून रोजी दिल्लीत बीसीसीआयच्या सिलेक्टर कमिटीची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय झाले आणि त्यानंतर पत्रकार परिषद पार पडली. यात चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर (Ajit Agarkar) यांनी एक दोन नाही तर तब्बल चार सीरिजसाठी टीम इंडियाची (Team India) घोषणा केली. अजित आगरकरांनी आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारताचा वरिष्ठ पुरुष संघ जाहीर केला, तसेच आशियन गेम्ससाठी भारताच्या टी20 संघाची घोषणा केली. यासह श्रीलंकेविरुद्ध मल्टी डे सीरिजसाठी सुद्धा भारताच्या अ संघाची घोषणा करण्यात आली. दरम्यान या पत्रकार परिषदेत भारतीय टी20 संघाच्या नव्या कर्णधाराची घोषणा सुद्धा करण्यात आली, ज्यानुसार सूर्यकुमार यादवला बाजूला सारून सिलेक्टर्सनी नवा कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरची निवड केली आहे.
टीम इंडियाचा मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर सूर्यकुमार यादवबद्दल बोलताना म्हटले की, 'हा निर्णय सोपा नव्हता, विशेषतः अशावेळी जेव्हा आम्ही नुकताच वर्ल्ड कप जिंकलो आहोत. पण प्रत्येक वर्ल्ड कपनंतर तुम्ही भविष्यातील रणनीती आणि सर्वोत्तम निर्णय कोणता असेल याचा विचार करता. पुढील वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून, आम्हाला वाटले की हाच योग्य निर्णय असेल'.
सूर्यकुमार यादव हा मागच्या दोन वर्षांपासून वैयक्तिक खराब फॉर्ममधून जात आहे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये त्याने टीम इंडियाचं नेतृत्व केलं मात्र फलंदाज म्हणून 9 सामन्यात त्याने फक्त 242 धावा केल्या. संपूर्ण वर्ल्ड कपमध्ये त्याच्या बॅटमधून एक अर्धशतक सुद्धा आलं नाही. त्याआधी न्यूझीलंड सीरिज त्याच्यासाठी चांगली ठरली होती, पण त्यापूर्वी तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंडविरुद्धच्या सीरिजमध्येही अपयशी ठरला होता.
विजयी टक्केवारी पाहायची झाली तर सूर्यकुमार यादव हा भारताचा सर्वात यशस्वी टी20 कर्णधार आहे. त्याने 52 सामन्यांमध्ये टीम इंडियाचे नेतृत्व केले असून, त्यापैकी 40 सामने जिंकले आहेत. कर्णधार म्हणून सूर्याची विजयाची टक्केवारी 82 असून ती सर्वात प्रभावी आहे.
कर्णधार म्हणून सूर्यकुमार यादव ची कामगिरी चांगली राहिली, त्याच्या नेतृत्वात भारताने 2024 ते 2026 पर्यंत एकही टी20 सीरिज गमावली नाही. मात्र दरम्यान बॅटने सूर्यकुमार यादव खूप चांगली कामगिरी करू शकला नाही. टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये झालेल्या 9 सामन्यात सूर्यकुमार यादव हा फक्त 242 धावाच करू शकला. तर आयपीएल 2026 मध्ये त्याने फक्त 270 धावा केल्या.