Asia Cup मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध सामन्याबद्दल काय म्हणाले अजित आगरकर? पत्रकार परिषदेत नेमकं काय घडलं?

Asia Cup 2025 : 9 सप्टेंबर पासून सुरु होणाऱ्या आशिया कप 2025 स्पर्धेलासाठी मंगळवारी टीम इंडियाची (Team India) घोषणा करण्यात आली. यावेळी संघाचे चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर (Ajit Agarkar) आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) हे दोघे पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते. यंदाची आशिया कप (Asia Cup 2025) स्पर्धा ही टी 20 फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाणार असून यात एकूण 8 संघांचा सहभाग आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तान विरुद्ध सामना खेळू नये अशी मागणी होत असताना सुद्धा आशिया कपच्या जाहीर झालेल्या वेळापत्रकानुसार भारत - पाकिस्तान यांच्यात 14 सप्टेंबर रोजी सामना खेळवला जाणार आहे. तेव्हा या सामन्याबाबत पत्रकारांनी चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर यांना प्रश्न विचारला.
आशिया कप 2025 साठी टीम इंडियाची घोषणा करण्याकरता मुंबईत बीसीसीआयच्या हेड ऑफिसमध्ये ही पत्रकार परिषद पार पडली. मंगळवारी झालेल्या या पत्रकार परिषदेत अजित आगरकर आणि सूर्यकुमार यादव यांनी पत्रकारांच्या अनेक प्रश्नांना उत्तर दिली. परंतू जेव्हा भारत - पाकिस्तान सामन्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा मात्र दोघे एकमेकांकडे पाहू लागले. पत्रकार परिषदेदरम्यान एका रिपोर्टरने पाकिस्तान विरुद्ध सामन्याबाबत प्रश्न विचारला. तेव्हा चीफ सिलेक्टर आगरकर यावर उत्तर देणार तेवढ्यात बीसीसीआयच्या प्रतिनिधीने त्यांना रोखले. बीसीसीआयचा प्रतिनिधी म्हणाला की सर्वांनी फक्त टीम इंडियाबाबत प्रश्न विचारावा. या घटनेवरून असे दिसून येते की पाकिस्तानविरुद्ध सामना खेळवण्याबाबत बीसीसीआयमध्ये अजूनही शंका आहे.
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा आणि रिंकू सिंह.
स्टॅण्डबाय खेळाडू : यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्धकृष्णा, ध्रुव जुरेल, रियान पराग
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये 9 सप्टेंबर पासून आशिया कप 2025 ला सुरुवात होणार आहे. यासाठी भारतीय संघाचं सेलेक्शन 19 ऑगस्ट रोजी केलं जाईल. यावर्षी आशिया कप टी20 फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार असून यात भारताचा पहिला सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये होईल. तर दुसरा सामना हा 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानमध्ये होईल. भारताचा तिसरा ग्रुप स्टेज सामना हा 19 सप्टेंबर रोजी ओमानमध्ये होईल. या स्पर्धेची फायनल 28 सप्टेंबर रोजी होईल.
