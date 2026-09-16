/अजित आगरकर यांचा निवडकर्ता म्हणून शेवटचा दिवस? बीसीसीआय घेणार मोठा निर्णय

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये मालिका सुरु आहे, मालिकेचे दोन सुरुवातीचे सामने भारताच्या संघाने जिंकल्यानंतर काही तासांमध्ये मालिकेचा शेवटचा सामना खेळवला जाणार आहे. टीम इंडिया या मालिकेनंतर आशियाई गेम्स आणि जपानविरुद्ध सामन्यावर लक्ष्य केंद्रित करणार आहे. बीसीसीआयने काही दिवसांपूर्वी वेस्ट इंडिजविरुद्ध मालिकेसाठी घोषणा केली होती, या मालिकेसाठी आज संघाची घोषणा होणार आहे. पण त्यानंतर टीम इंडियाचे मुख्य निवडकर्ते अजित आगरकर यांच्या भारतीय संघाचे निवडकर्ते म्हणून शेवटचा दिवस आहे. बीसीसीआयने यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही, पण यावर बीसीसीआय कोणता निर्णय घेणार यावर सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
भारताचा संघ या वेस्ट इंडिजचा दौरा करणार आहे, या मालिकेमध्ये भारताचा संघ वेस्ट इंडिजविरुद्ध टी20 आणि एकदिवसीय मालिका खेळणार आहे. या दौऱ्यावर काही प्रमुख खेळाडूंचे संघामध्ये पुनरागमन होऊ शकते. अजित आगरकर हे भारतीय संघाचे मुख्य निवडकर्ता आहेत आणि वेस्ट इंडिज दौऱ्याच्या निवड प्रक्रियेतील हा त्यांचा शेवटचा सहभाग असू शकतो. यानंतर ते मुख्य निवडकर्ता पदावरून पायउतार होऊ शकतो. बीसीसीआयने मुख्य निवडकर्ता पदी अजित आगारकर यांची निवड 4 जुलै 2023 रोजी नियुक्ती करण्यात आली होती. मागील तीन वर्षापासून त्यांनी भारताच्या संघाची निवडीमध्ये महत्त्वाची भूमिका साकारली आहे.
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दैनिक जागरणने दिलेल्या एका वृत्तामध्ये अजित आगरकर यांचा कार्यकाळ संपणार अशी माहिती दिली आहे, वेस्ट इंडिजविरुद्ध भारताच्या संघाच्या निवडी संदर्भात बैठकीमध्ये त्यांची ही शेवटची बैठक असणार अशी शक्यता आहे. असे वृत्त आहे की, बीसीसीआयने अजित आगरकर यांचा कार्यकाळ वाढवण्याचे कोणतेही संकेत अद्याप दिलेले नाहीत. इतकेच नव्हे तर, या संदर्भात त्यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांची भेट घेतलेली नाही. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, अजित आगरकर यांचा कार्यकाळ वाढवला जाणार नाही.
अजित आगरकर बैठकीसाठी दिल्लीत असतील आणि 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकापर्यंत आपला करार वाढवायचा की नाही, यावर ते बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याची शक्यता आहे. आगरकर नुकत्याच झालेल्या बीसीसीआयच्या आढावा बैठकीला उपस्थित राहिले नव्हते, त्यामुळे ते मुख्य निवडकर्ता पदावरून पायउतार होऊ शकतात अशी अटकळ बांधली जात आहे. मात्र, अजित आगरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीला 50 षटकांच्या फॉरमॅटसाठी संघ निवडताना मोठी कसरत करावी लागू शकते.