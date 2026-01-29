Ajit Pawar: खेळाडूंना आर्थिक मदत ते बक्षीस रक्कमेत वाढ..., महाराष्ट्राच्या क्रीडा संस्कृतीला आकार देण्यात अजित पवारांची महत्त्वाची भूमिका

Ajit Pawar Role in Sports: बुधवार, 28 जानेवारी 2026 रोजी झालेल्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाने (Ajit Pawar Death) केवळ राजकारणच नव्हे, तर संपूर्ण क्रीडा विश्वही शोकमग्न झाले आहे. विमान दुर्घटनेत ६६ व्या वर्षी त्यांचे निधन झाल्याची बातमी समोर येताच राजकीय वर्तुळासोबतच खेळाडू, प्रशिक्षक आणि क्रीडा प्रशासकांनाही मोठा धक्का बसला. कारण अजित पवार यांचा प्रभाव केवळ सत्तेपुरता मर्यादित नव्हता तर तो महाराष्ट्राच्या क्रीडा व्यवस्थेच्या मुळापर्यंत पोहोचलेला होता. माजी बीसीसीआय अध्यक्ष शरद पवार यांचे पुतणे असलेल्या अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या क्रीडा वारशाला दिशा दिली, अशी भावना आज अनेक क्रीडापटू आणि अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी दीर्घकाळ काम केले. महाराष्ट्र स्टेट लॉन टेनिस असोसिएशनचे सचिव सुंदर अय्यर यांनी राज्यातील क्रीडा संरचना भक्कम करण्याचे श्रेय थेट अजित दादांनाच दिले आहे.
सुंदर अय्यर यांनी सांगितले की, अजित पवार यांनी क्रीडा प्रशासनात विविध भूमिका निभावताना खेळाडूंच्या अडचणी कधीही दुर्लक्षित केल्या नाहीत. कोणतीही समस्या असो मग ती कुस्तीची असो, खो-खोची असो किंवा टेनिसची ते नेहमी पुढाकार घेत असत. “ते काम करणारे आणि शब्दाला जागणारे नेते होते. खेळाडूंशी संबंधित कोणताही प्रस्ताव असो, ते ऐकून घेत आणि त्यावर त्वरित निर्णय घेत. स्पर्धा जिंकणाऱ्या खेळाडूंना मिळणारी बक्षिसे, राष्ट्रीय पुरस्कारांची रक्कम वाढवणे, तसेच खेळाडूंना सरकारी नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी त्यांनी स्वतः लक्ष घातले.” असे अय्यर म्हणाले.
कोविड काळात टाटा ओपन एटीपी स्पर्धा आयोजित करणे अवघड झाले होते. त्या वेळी अजित पवार यांच्या हस्तक्षेपामुळे आवश्यक परवानग्या मिळाल्या आणि स्पर्धा यशस्वीपणे पार पडली, असेही अय्यर यांनी नमूद केले.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 मधील सुवर्णपदक विजेती नेमबाज राही सरनोबत हिने अजित दादांच्या मदतीच्या दोन आठवणी सांगितल्या. पुण्यातील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात सराव करताना पायाभूत सुविधांबाबत अनेक अडचणी होत्या. इमारती जुन्या झाल्या होत्या, स्वच्छता आणि पाण्याचा प्रश्न गंभीर होता. अनेक ठिकाणी तक्रारी करूनही तोडगा निघत नव्हता. मात्र, ही बाब अजित दादांच्या कानावर पडताच, त्याच दिवशी प्रश्न मार्गी लागले.
राहीने टोकियो ऑलिम्पिक 2020च्या तयारीदरम्यानची आणखी एक आठवण सांगितली. “ऑलिम्पिकसाठी आर्थिक मदत अडकली होती. आम्ही अजित दादांना भेटलो आणि अवघ्या आठवड्याभरात ती मदत मंजूर झाली,” असे तिने सांगितले.
माजी ऑलिम्पियन आणि जलतरणपटू वीरधवल खाडे यांनी 2011 मधील एक प्रसंग सांगितला. त्या वेळी महाराष्ट्रात राष्ट्रीय खेळांतील पदक विजेत्यांना मिळणारी बक्षीसाची रक्कम इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होती. हा मुद्दा अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, त्यांनी तत्काळ अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आणि आठवड्याभरातच बक्षीस रक्कम वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अजित पवार यांनी अनेकदा महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे अध्यक्षपद भूषवले. नोव्हेंबर 2025 मध्ये त्यांची पुन्हा एकदा या पदावर निवड झाली होती. त्यांच्या कार्यकाळात राज्यातील विविध क्रीडा संघटनांमध्ये समन्वय साधण्यावर भर देण्यात आला. याशिवाय त्यांनी महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले. उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करत असताना, जून 2024 मध्ये त्यांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदके जिंकणाऱ्या खेळाडूंना सरकारी नोकऱ्या देण्याच्या कॅबिनेट निर्णयाला पाठिंबा दिला. क्रीडा व युवक कल्याण खात्याचे प्रमुख म्हणून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना वैद्यकीय विमा संरक्षण देण्याच्या धोरणाचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश दिले.
त्यांच्या पुढाकारामुळे जिल्हा आणि तालुका स्तरावर क्रीडा संकुले उभी राहिली. ग्रामीण भागातील खेळाडूंना सरावासाठी पुणे किंवा मुंबईकडे धाव घ्यावी लागू नये, हा त्यामागचा उद्देश होता. मैदानांची देखभाल आणि स्पर्धांनंतर त्यांची दुरवस्था होऊ नये यासाठी स्वतंत्र देखभाल निधीची तरतूदही करण्यात आली.