इंग्लंड दौऱ्यावरून परतताच आकाश दीपचे आणखी एक स्वप्न पूर्ण... घरी झाले नवीन पाहुण्याचं आगमन

Akash Deep Buys New Fortuner Car: टीम इंडियाचा वेगवान गोलंदाज आकाश दीपसाठी इंग्लंड दौऱ्यानंतर आणखी एक आनंदाची बातमी आली आहे. इंग्लंड मालिकेत शानदार कामगिरी करून परतल्यानंतर, बिहारच्या या लालाने आपलं आणखी एक स्वप्न पूर्ण केलं. हे स्वप्न म्हणजे नवीन कार खरेदी करणे. जे स्वप्न त्याने बालपणी बघितलं होतं ते त्याने आज पूर्ण केलं आहे. भारत-इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांची टेस्ट मालिका ड्रॉवर संपली. मालिकेचा शेवटचा सामना भारताने केवळ 6 धावांनी जिंकला आणि त्यात आकाश दीपचा मोलाचा वाटा होता. गोलंदाजीसोबतच शेवटच्या टेस्टमध्ये त्यांनी बॅटनेही महत्त्वाचे योगदान दिले. आता घरी परतताच त्यांनी स्वतःसाठी नवीन कार घेतली आहे.
आकाश दीपने इंस्टाग्रामवर कार खरेदीचा आनंद फॅन्ससोबत शेअर केला. कुटुंबासोबत शोरूममध्ये घेतलेल्या फोटोंमध्ये त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि अभिमान स्पष्ट दिसत होता. पोस्टला त्यांनी कॅप्शन दिलं “सपना पूरा हुआ. चाबियां मिलीं. उन लोगों के साथ जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं.” म्हणजेच त्यांच्या आयुष्यातील एक मोठं स्वप्न पूर्ण झाल्याचा हा क्षण होता.
इंग्लंड मालिकेत आकाश दीपने दुसऱ्या टेस्टमध्ये 10 विकेट्स घेतल्या होत्या. लॉर्ड्समध्ये जसप्रीत बुमराह परत आल्यानंतरही त्याला प्लेइंग 11 मध्ये संधी मिळाली, जिथे त्याने 1 विकेट मिळवली. मॅंचेस्टर टेस्टमध्ये दुखापतीमुळ तो बाहेर होता, पण ओव्हलमध्ये झालेल्या शेवटच्या टेस्टमध्ये त्याने दमदार पुनरागमन केले. त्या सामन्यात त्याने 2 विकेट्स घेतल्या आणि त्यासोबतच 66 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. त्याच्या या खेळीमुळे भारताला चांगला स्कोर उभारता आला आणि अखेरीस सामना जिंकण्यात यश आलं. आतापर्यंत आकाश दीपने 10 टेस्ट सामन्यांत 28 विकेट्स घेतल्या आहेत आणि आता मैदानाबाहेरही ते आपल्या यशाचा आनंद घेत आहेत.
1. आकाश दीप कोण आहे?
आकाश दीप हा भारतीय क्रिकेट संघातील एक उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज आहे. त्याने आपल्या दमदार गोलंदाजीमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळख मिळवली आहे.
2. आकाश दीपने भारतीय संघात पदार्पण कधी केले?
त्याने फेब्रुवारी 2024 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध टेस्ट सामन्यात भारतीय संघासाठी पदार्पण केले.
3. आकाश दीपची खेळण्याची खासियत काय आहे?
त्याचा वेग, अचूक लाइन-लेंथ आणि निर्णायक क्षणी विकेट घेण्याची क्षमता ही त्याची मोठी ताकद आहे.