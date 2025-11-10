6,6,6,6,6,6,6,6..... भारतीय क्रिकेटरने फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये रचला इतिहास, ठोकलं सर्वात वेगवान अर्धशतक

Akash Kumar Fastest Half Century : मेघालयचा क्रिकेटर आकाश कुमार चौधरीने (Akash Kumar) फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक प्रदर्शन केलं आहे. अरुणाचल प्रदेश विरुद्ध रणजी ट्रॉफी प्लेट-ग्रुप सामन्यादरम्यान आकाशने फर्स्ट क्लास क्रिकेट आणि रणजी ट्रॉफीच्या इतिहासात सर्वात जलद अर्धशतक केलं आहे. सुरतच्या पिठवाला स्टेडियममध्ये खेळण्यात आलेल्या या सामन्यात आकाशने फक्त 11 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. आकाशच्या या जबरदस्त खेळीमुळे मेघालयने त्यांचा पहिला डाव 628 धावा आणि 6 विकेटवर घोषित केला.
रणजी ट्रॉफी इतिहासातील हा दुसरा क्षण होता की जेव्हा एका खेळाडूने एका ओव्हरमध्ये लागोपाठ सहा षटकार ठोकले. यापूर्वी 1984-85 मध्ये रवी शास्त्रीने तिलक राज विरुद्ध अशी कामगिरी केली होती. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये हा तिसरा प्रसंग आहे जेव्हा एका ओव्हरमध्ये कोणत्याही फलंदाजाने सहा सिक्स मारले.
मेघालयच्या पहिल्या इनिंगमध्ये अर्पित भटेवराने सर्वात जलद 273 बॉलवर 207 धावा केल्या. ज्यात 23 चौकार आणि 4 षटकारांचा समावेश आहे. राहुल दलाल आणि कर्णधार किशन लिंगदोहने शासकीय खेळी करून संघासाठी योगदान दिले. राहुलने 12 चौकार आणि 9 षटकारांच्या मदतीने 102 बॉलवर 144 धावा केल्या. लिंगडोहने 187 चेंडूत 119 धावा केल्या, ज्यात 14 चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश होता.
आकाश कुमार चौधरीने आतापर्यंत 31 फर्स्ट क्लास, 28 लिस्ट-ए आणि 30 टी20 सामने खेळले आहेत. डाव्या हाताचा ऑलराऊंडर आकाशने फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये 553 धावा केल्या. ज्यात 3 अर्धशतकांचा समावेश होता. त्याने फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये गोलंदाजीत सुद्धा उत्कृष्ट कामगिरी केली असून 87 विकेट्स घेण्यात त्याला यश आलं आहे.
11- आकाश कुमार चौधरी - मेघालय विरुद्ध अरूणाचल प्रदेश - सूरत, 2025
12- वेन व्हाइट - लीसेस्टरशायर विरुद्ध एसेक्स, लीसेस्टर - 2012
13- वैन वुरेन, ईस्टर्न प्रोविंस B विरुद्ध ग्रिक्वालैंड वेस्ट, क्रैडॉक - 1984/85
14- नेड एकर्सली, लीसेस्टरशायर विरुद्ध एसेक्स, लीसेस्टर - 2012
15- खालिद महमूद, गुजरांवाला विरुद्ध सरगोधा, गुजरांवाला - 2000/01
15- बंदीप सिंह, जम्मू एवं कश्मीर विरुद्ध त्रिपुरा, अगरतला - 2015/16
आकाश कुमार चौधरीने कोणता रेकॉर्ड केला आहे?
आकाश कुमार चौधरीने फर्स्ट क्लास क्रिकेट आणि रणजी ट्रॉफीच्या इतिहासात सर्वात जलद अर्धशतक केले आहे.
आकाश कुमार चौधरी कोणत्या टीमसाठी खेळतो?
आकाश कुमार चौधरी मेघालय टीमसाठी खेळतो.
आकाश कुमार चौधरीने फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये किती धावा केल्या आहेत?
आकाश कुमार चौधरीने फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये 553 धावा केल्या आहेत.