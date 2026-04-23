  • IPL 2026 : आयुष म्हात्रेची रिप्लेसमेंट सापडली! 5 धावा देऊन 5 विकेट घेणारा मुंबईचा स्टार पालटणार चेन्नईचं नशीब

IPL 2026 : आयुष म्हात्रेची रिप्लेसमेंट सापडली! 5 धावा देऊन 5 विकेट घेणारा मुंबईचा स्टार पालटणार चेन्नईचं नशीब

 Akash Madhwal Replace Ayush Mhatre : चेन्नईचा स्टार क्रिकेटर आयुष म्हात्रे हा हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे आयपीएल 2026 मधून बाहेर पडला आहे. तेव्हा गुरुवारी त्याच्या रिप्लेसमेंटची घोषणा केली असून आकाश माधवालला संघात स्थान दिलं आहे. 

पूजा पवार | Updated: Apr 23, 2026, 05:35 PM IST
IPL 2026 : आयुष म्हात्रेची रिप्लेसमेंट सापडली! 5 धावा देऊन 5 विकेट घेणारा मुंबईचा स्टार पालटणार चेन्नईचं नशीब
 Akash Madhwal Replace Ayush Mhatre : आयपीएल 2026 मध्ये गुरुवारी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यापूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्सने आयुष म्हात्रेच्या रिप्लेसमेंटची घोषणा केली आहे. चेन्नईचा स्टार क्रिकेटर आयुष म्हात्रे हा हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे आयपीएल 2026 मधून बाहेर पडला आहे. तेव्हा आयुष म्हात्रेंची रिप्लेसमेंट म्हणून आकाश मढवालची घोषणा करण्यात आली आहे. 

आयुष म्हात्रे आयपीएल 2026 मधून बाहेर : 

सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात रविवारी खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात आयुष म्हात्रेला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती. या दुखापतीमुळे तो पुढील जवळपास 6 आठवडे सामने खेळू शकणार नसल्याने तो आयपीएल 2026 मधून बाहेर पडलाय. मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात 23 एप्रिल रोजी होणाऱ्या सामन्यापूर्वी चेन्नईने आयुषची रिप्लेसमेंट म्हणून आकाश मढवालची घोषणा केली आहे. 

कोण आहे आकाश मढवाल?

आकाश मढवाल हा उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज असून यापूर्वी आयपीएल 2023 आणि 2024 मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून तर आयपीएल 2025 मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळला होता. मात्र 30 लाखांच्या बेस प्राईजवर आलेला आकाश मढवाल आयपीएल 2026 मध्ये अनसोल्ड राहिला. आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीला त्याला काहीकाळ मुंबई इंडियन्सने नेट गोलंदाज म्हणून बोलावले होते, जेव्हा तो मुंबई इंडियन्सच्या फलंदाजांना नेट प्रॅक्टिसमध्ये गोलंदाजी करत होता. मात्र आयुष म्हात्रे आयपीएलमधून बाहेर पडल्यावर आकाश मढवालला चेन्नई सुपरकिंग्सने त्यांना संधी दिली आहे. 

हेही वाचा : 30 लाखांचा अनकॅप्ड गोलंदाज देतोय कोट्यवधींच्या खेळाडूंना टक्कर, Purple Cap च्या रेसमध्ये नंबर 1

आकाश मढवालची कारकीर्द : 

आकाश मढवालने आतापर्यंत 17 आयपीएल सामने खेळले असून यात 23 विकेट घेतल्या आहेत. यासोबतच त्याने मुंबई इंडियन्सकडून पदार्पण करताना एलिमिनेटर सामन्यात लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध 5 धावा देऊन 5 विकेट नावावर केल्या होत्या. 

 

इतर बातम्या

MI VS CSK मध्ये आज रंगणार हायव्होल्टेज सामना, दोन्ही संघांच...

स्पोर्ट्स