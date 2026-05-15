W W W... गायकवाड-संजूला लागोपाठ बाद केल्यानंतर, आकाश सिंगने केलं 'चिठ्ठी' सेलिब्रेशन, काय होतं त्या चिठ्ठीत?

Akash Singh chitthi celebration : एलएसजी विरुद्ध सीएसके यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यामध्ये लखनऊच्या आकाशदीपने तीन विकेट्स घेतले आहे. सीएसकेच्या मुख्य फलंदाजांना बाद करुन त्याने खास चिठ्ठी सेलिब्रेशन केले, या चिठ्ठीमध्ये त्याने काय लिहीले आहे यांसदर्भात वाचा.
Akash Singh chitthi celebration : लखनऊ सुपर जायंट्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्ज यांच्यामध्ये आज सामना खेळवला जात आहे, हा सामना सीएसकेच्या संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. आजच्या सामन्यामध्ये विजय मिळवून सीएसकेच्या संघाला प्लेऑफमध्ये जाण्याची संधी असणार आहे. पण या सामन्यात एसएसजीचा वेगवान गोलंदाज आकाश सिंहने पॅावर प्लेचा खेळ पूर्णपणे बदलला. त्याने त्याच्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये चेन्नई सुपर किंग्जचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड याला बाद केले तर त्याने त्याच्या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये त्याने सीएसकेचा मुख्य फलंदाज संजू सॅमसनला बाहेरचा रस्ता दाखवला.
आकाश सिंहने त्याच्या तीन ओव्हरमध्ये सीएसकेच्या पहिल्या तीन फलंदाजांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. त्याने 8 व्या ओव्हरमध्ये मागील सामन्यामधील षटकारांचा पाऊस पाडणारा उर्विल पटेल याला बाहेरचा रस्ता दाखवला. या दोन्ही विकेटनंतर त्याने एक खास सेलिब्रेशन केले आणि आता ते सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. त्याने त्याच्या चिठ्ठीमध्ये काय लिहीले होते यासंदर्भात वाचा.
लखनऊ सुपर जायंट्सचा वेगवान गोलंदाज संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड यांना बाद केल्यानंतर त्याने चिठ्ठी सेलिब्रेशन केले. यामध्ये त्याने लिहिले होते की, "अक्की ऑन फायर, आकाश नोझ हाऊ टु टेक विकेट्स इन टी20 गेम". त्याच्या या खास सेलिब्रेशननंतर सध्या सोशल मिडियावर तो ट्रेंड होत आहे. आयपीएल 2026 मध्ये तो पहिलाच सामना खेळत आहे. मागील झालेल्या सामन्यामध्ये लखनऊ सुपर जायंट्सकडून त्याला खेळण्याची संधी मिळाली नाही.
आकाश सिंहने याने पहिला विकेट एलएसजीच्या संघाला सीएसकेच्या कर्णधाराच्या मार्फत मिळवून दिला. आजच्या सामन्यामध्ये ऋतुराज गायकवाड याने 9 चेंडूमध्ये 13 धावा केल्या आणि झेलबाद झाला. तर संजू सॅमसन हा देखील फार काही करु शकला नाही आजच्या सामन्यामध्ये त्याने 20 चेंडूमध्ये त्याने 20 धावा केल्या आणि आकाश सिंह याला सलग त्याच्या दुसऱ्या ओव्हरमध्येच त्याने दुसरी विकेट घेतली. तर उर्विल पटेलला 6 वर बाद केले. त्याने या विकेट्सनंतर चिठ्ठी सेलिब्रेशन केले.
आयपीएल 2025 पासून हे सेलिब्रेशन फारच प्रसिद्ध झाले आहे. या सेलिब्रेशनची सुरुवात ही भारताचा सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्माने मागील सिझनमध्ये केली होती. त्यानंतर हे सेलिब्रेशन अनेक खेळाडूंनी फोलो केले आहे.