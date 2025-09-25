English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Asia Cup 2025 Sanjana Ganeshan Comment on husband Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराहने शानदार गोलंदाजी केली आणि टीम इंडियाला 41 धावांनी विजय मिळवून दिला. या सामन्यादरम्यान, त्याची पत्नी संजना गणेशनने तिचा पती जसप्रीत बुमराहबद्दल बोलेली एक डायलॉग व्हायरल होत आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 25, 2025, 12:35 PM IST
“अख्खी दुनिया एक बाजूला… माझा बुमराह एक बाजूला!” संजना गणेशन अशी का म्हणाली? बघा Viral Video

Asia Cup 2025 Sanjana Ganeshan Comment on husband Jasprit Bumrah goes Viral: आशिया कप 2025 च्या सुपर-4 टप्प्यात भारताने बांग्लादेशवर 41 धावांनी विजय मिळवत अंतिम फेरीत धडक दिली. या सामन्यात जसप्रीत बुमराहने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवून दिली. आणि याच वेळी पत्नी संजना गणेशनचा एक खास डायलॉग सोशल मीडियावर जबरदस्त व्हायरल झाला आहे.

काय म्हणाली संजना गणेशन? 

दुबईत खेळल्या गेलेल्या या सामन्यादरम्यान संजना गणेशनने अभिनेता बॉबी देओल आणि राघव जुयालची मुलाखत घेतली. गप्पांच्या ओघात राघवने संजनाला तिच्या वेबसीरिजमधील डायलॉग बुमराहसाठी बोलण्याची विनंती केली. संजनाने हसत उत्तर दिलं की, “अक्खी दुनिया एक बाजू आणि माझा बुमराह एक बाजू!”
सोनी लिवने हा व्हिडीओ ‘एक्स’वर शेअर केला आणि क्षणात तो इंटरनेटवर गाजू लागला.

 

 बुमराहची जादुई कामगिरी

पाकिस्तानविरुद्ध विकेटशून्य राहिल्यानंतर बुमराहने बांग्लादेशविरुद्ध धमाकेदार पुनरागमन केले. त्याने चार षटकांत फक्त 18 धावा देत दोन बळी घेतले. आपल्या पहिल्याच षटकातील दुसऱ्या चेंडूवर त्याने तंजीद हसनला तंबूत धाडलं, तर अखेरच्या षटकात सर्वाधिक 69 धावा करणाऱ्या सैफ हसनला बाद करत भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं. त्याला कुलदीप यादव (3 विकेट) आणि वरुण चक्रवर्ती (2 विकेट) यांनी भक्कम साथ दिली.

भारताची धडाकेबाज फलंदाजी

पहिल्यांदा फलंदाजी करताना भारताने 168 धावा केल्या. अभिषेक शर्माने पुन्हा एकदा वादळी फॉर्म दाखवत 37 चेंडूत 75 धावा ठोकल्या. त्यात 6 चौकार आणि 5 षटकारांचा समावेश होता. शुभमन गिलसोबत त्याने पहिल्या विकेटसाठी 77 धावांची भागीदारी केली. या दोघांच्या खेळीमुळे भारताने मजबूत धावसंख्या उभारली.

बांग्लादेशचा पराभव

उत्तरात बांग्लादेश फक्त 127 धावांवर गारद झाला. सैफ हसनने 51 चेंडूत 69 धावांची लढाऊ खेळी केली, परंतु बाकीचे फलंदाज भारतीय गोलंदाजांसमोर टिकू शकले नाहीत. परवेज इमोनने 21 धावा केल्या, तर उर्वरित फलंदाज पूर्णपणे फ्लॉप ठरले.

फाइनलमध्ये भारत, प्रतिस्पर्धी कोण?

या विजयासह भारताने अंतिम फेरीत आपली जागा निश्चित केली आहे. आता भारताचा सामना 28 सप्टेंबरला पाकिस्तान किंवा बांग्लादेश यांच्यापैकी एका संघाशी होणार आहे. सुपर-4 मधील BAN vs PAK सामन्यावर फाइनलचा दुसरा दावेदार ठरणार आहे.

FAQ

Q1. भारत-बांग्लादेश सामना कसा झाला?
A1. भारताने प्रथम फलंदाजी करत 168 धावा केल्या आणि बांग्लादेशला 127 धावांवर रोखत 41 धावांनी विजय मिळवला.

Q2. या सामन्यात जसप्रीत बुमराहची कामगिरी कशी होती?
A2. बुमराहने 4 षटकांत 18 धावा देत 2 महत्वाचे बळी घेतले. त्याने तंजीद हसन व सैफ हसन यांना बाद केले.

Q3. संजना गणेशनने काय म्हटले ज्यामुळे चर्चा रंगली?
A3. मुलाखतीदरम्यान राघव जुयालच्या आग्रहावरून तिने डायलॉग म्हटला की, “अक्खी दुनिया एक बाजू आणि माझा बुमराह एक बाजू!” हा व्हिडिओ व्हायरल झाला.

