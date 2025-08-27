Alia चा Bold & Beautiful लूक चर्चेत; बायोपिकची तयारी? 'या' खेळाडूच्या भूमिकेत दिसणार? पाहा Video

Bollywood Actress Surprised Everyone: कोणताही चित्रपट म्हटला की त्यासाठी तयारी ही आलीच. प्रत्यक्ष चित्रपट शुटींगसाठी जमवाजमव करण्याबरोबरच कोणत्याही चित्रपटाची सुरुवात फार आधीपासून होते. चित्रपटासाठी कलाकारांची निवड, त्यांना कथा ऐकवणे, कथा ऐकून झाल्यानंतर त्याला कलाकारांनी होकार दिल्यानंतर कलाकारांबरोबर करार होण्याआधी चित्रपटाच्या विषयाप्रमाणे कलाकारांची तयारी आणि मग करारावर स्वाक्षरी, त्यानंतर प्रत्यक्ष शुटींगला सुरुवात होते. अनेकदा चित्रपटाबद्दल या दरम्यानच्या तयारीतूनच माहिती मिळते. सध्या अशीच चर्चा एका बायोपिकबद्दल आहे. हा बायोपिक भारतामधील सर्वात लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक असलेली अभिनेत्री करत असून तो खेळांच्या मैदानात भारताचा झेंडा अभिमानाने फडकावणाऱ्या महिला खेळाडूबद्दल असल्याचं सांगितलं जात आहे.
ज्या अभिनेत्रीबद्दल आपण बोलतोय तिचं नाव आहे आलिया भट्ट! नुकतीच आलिया अगदी बोल्ड आणि ब्युटीफूल लूकमध्ये घाम गाळताना दिसून आली. खरं तर आलिया टेनिसच्या कोर्टवर खेळताना कॅमेरांमध्ये टीपली गेली आहे. आलिया यापूर्वी कधीही अशी टेनिस खेळताना दिसलेली नाही. अचानक आलियाला टेनिसच्या कोर्टवर पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात. अगदी प्रोफेश्नल महिला खेळाडूंप्रमाणे आलिया टेनिसच्या कोर्टवर खेळताना दिसली. तिचे टेनिस खेळतानाचे फोटो सध्या चर्चेत आहे. आलिया फिकट जांबळ्या रंगाचा ड्रेस आणि पांढऱ्या व गुलाबी रंगाचा टॉप परिधान केल्याचं दिसत असून तिच्या हातात रॅकेट असल्याचं पाहायला मिळतंय. तिचा हा लूक पाहून चाहते या लूकवर फिदा झालेत.
आलियाचं हे अचानक उफाळून आलेलं टेनिसप्रेम हे एका चित्रपटाची तयारी असल्याची जोरदार चर्चा आहे. मनोरंजनसृष्टीसंदर्भात वृत्तांकन करणाऱ्या अनेक वेबसाईट्सने दिलेल्या वृत्तांनुसार, आलियाचे हे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर ती भारताची माजी टेनिसपटू सानिया मिर्झाच्या आयुष्यावर आधारित चित्रपटाची तयारी करत असल्याची चर्चा आहे. मात्र या चित्रपटाबद्दलची कोणतीही ठोस माहिती देण्यात आलेली नाही. किंवा खरोखरच आलिया या चित्रपटासाठीच ही तयारी करतेय का हे ही निश्चित नसल्याचं अनेक बातम्यांमध्ये आवर्जून म्हटलं आहे. असं असलं तरी आलियाला अशा बोल्ड अवतारामध्ये टेनिस कोर्टवर पाहून सोशल मीडियावर चांगलाची चर्चा पाहायला मिळतेय.
सानिया मिर्झाचा जन्म 15 नोव्हेंबर 1986 रोजी झाला असून ती भारताची माजी व्यावसायिक टेनिसपटू आहे. तिने महिला एकेरी आणि दुहेरी या दोन्ही प्रकारांमध्ये जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थान मिळवण्याचा पराक्रम करुन दाखवलाय. तिने तीन महिला दुहेरी आणि तीन मिश्र दुहेरी ग्रँडस्लॅम विजेतेपदे जिंकली आहेत. सानियाने तरुण वयातच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाव कमावले आणि तिला 2006 मध्ये 'पद्मश्री' पुरस्काराने गौरविण्यात आले. हा सन्मान मिळवणारी सानिया ही सर्वात तरुण भारतीय खेळाडू ठरली.
