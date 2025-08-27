English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Alia चा Bold & Beautiful लूक चर्चेत; बायोपिकची तयारी? 'या' खेळाडूच्या भूमिकेत दिसणार? पाहा Video

Bollywood Actress Surprised Everyone: या अभिनेत्रीचे टेनिस कोर्टवरील बोल्ड आणि तितकेच सुंदर फोटो व्हायरल झाले असून ते चांगलेच चर्चेत आहेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 27, 2025, 10:01 AM IST
Alia चा Bold & Beautiful लूक चर्चेत; बायोपिकची तयारी? 'या' खेळाडूच्या भूमिकेत दिसणार? पाहा Video
अभिनेत्रीचा फोटो चर्चेचा विषय (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Bollywood Actress Surprised Everyone: कोणताही चित्रपट म्हटला की त्यासाठी तयारी ही आलीच. प्रत्यक्ष चित्रपट शुटींगसाठी जमवाजमव करण्याबरोबरच कोणत्याही चित्रपटाची सुरुवात फार आधीपासून होते. चित्रपटासाठी कलाकारांची निवड, त्यांना कथा ऐकवणे, कथा ऐकून झाल्यानंतर त्याला कलाकारांनी होकार दिल्यानंतर कलाकारांबरोबर करार होण्याआधी चित्रपटाच्या विषयाप्रमाणे कलाकारांची तयारी आणि मग करारावर स्वाक्षरी, त्यानंतर प्रत्यक्ष शुटींगला सुरुवात होते. अनेकदा चित्रपटाबद्दल या दरम्यानच्या तयारीतूनच माहिती मिळते. सध्या अशीच चर्चा एका बायोपिकबद्दल आहे. हा बायोपिक भारतामधील सर्वात लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक असलेली अभिनेत्री करत असून तो खेळांच्या मैदानात भारताचा झेंडा अभिमानाने फडकावणाऱ्या महिला खेळाडूबद्दल असल्याचं सांगितलं जात आहे.

अभिनेत्रीच्या लूकवर चाहते फिदा

ज्या अभिनेत्रीबद्दल आपण बोलतोय तिचं नाव आहे आलिया भट्ट! नुकतीच आलिया अगदी बोल्ड आणि ब्युटीफूल लूकमध्ये घाम गाळताना दिसून आली. खरं तर आलिया टेनिसच्या कोर्टवर खेळताना कॅमेरांमध्ये टीपली गेली आहे. आलिया यापूर्वी कधीही अशी टेनिस खेळताना दिसलेली नाही. अचानक आलियाला टेनिसच्या कोर्टवर पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात. अगदी प्रोफेश्नल महिला खेळाडूंप्रमाणे आलिया टेनिसच्या कोर्टवर खेळताना दिसली. तिचे टेनिस खेळतानाचे फोटो सध्या चर्चेत आहे. आलिया फिकट जांबळ्या रंगाचा ड्रेस आणि पांढऱ्या व गुलाबी रंगाचा टॉप परिधान केल्याचं दिसत असून तिच्या हातात रॅकेट असल्याचं पाहायला मिळतंय. तिचा हा लूक पाहून चाहते या लूकवर फिदा झालेत. 

कोणाच्या बायोपिकची तयारी करतेय आलिया?

आलियाचं हे अचानक उफाळून आलेलं टेनिसप्रेम हे एका चित्रपटाची तयारी असल्याची जोरदार चर्चा आहे. मनोरंजनसृष्टीसंदर्भात वृत्तांकन करणाऱ्या अनेक वेबसाईट्सने दिलेल्या वृत्तांनुसार, आलियाचे हे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर ती भारताची माजी टेनिसपटू सानिया मिर्झाच्या आयुष्यावर आधारित चित्रपटाची तयारी करत असल्याची चर्चा आहे. मात्र या चित्रपटाबद्दलची कोणतीही ठोस माहिती देण्यात आलेली नाही. किंवा खरोखरच आलिया या चित्रपटासाठीच ही तयारी करतेय का हे ही निश्चित नसल्याचं अनेक बातम्यांमध्ये आवर्जून म्हटलं आहे. असं असलं तरी आलियाला अशा बोल्ड अवतारामध्ये टेनिस कोर्टवर पाहून सोशल मीडियावर चांगलाची चर्चा पाहायला मिळतेय.

'पद्मश्री' जिंकणारी ही सर्वात तरुण खेळाडू कोण?

सानिया मिर्झाचा जन्म 15 नोव्हेंबर 1986 रोजी झाला असून ती भारताची माजी व्यावसायिक टेनिसपटू आहे. तिने महिला एकेरी आणि दुहेरी या दोन्ही प्रकारांमध्ये जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थान मिळवण्याचा पराक्रम करुन दाखवलाय. तिने तीन महिला दुहेरी आणि तीन मिश्र दुहेरी ग्रँडस्लॅम विजेतेपदे जिंकली आहेत. सानियाने तरुण वयातच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाव कमावले आणि तिला 2006 मध्ये 'पद्मश्री' पुरस्काराने गौरविण्यात आले. हा सन्मान मिळवणारी सानिया ही सर्वात तरुण भारतीय खेळाडू ठरली. 

FAQ

आलिया भट्ट सध्या कोणत्या चित्रपटाची तयारी करत आहे?
आलिया भट्ट भारताची माजी टेनिसपटू सानिया मिर्झा यांच्या आयुष्यावर आधारित बायोपिकची तयारी करत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. ती नुकतीच टेनिस कोर्टवर खेळताना दिसली, ज्यामुळे या चित्रपटाबाबत अंदाज बांधले जात आहेत.

आलियाचे टेनिस कोर्टवरील फोटो का व्हायरल झाले?
आलिया टेनिस कोर्टवर प्रोफेशनल खेळाडूसारखी खेळताना दिसली, ज्यामुळे तिचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. तिने फिकट जांबळ्या रंगाचा ड्रेस आणि पांढरा-गुलाबी टॉप परिधान केला होता, आणि तिच्या हातात रॅकेट होती. चाहत्यांना तिचा हा बोल्ड आणि स्पोर्टी लूक खूप आवडला.

सानिया मिर्झाच्या बायोपिकबाबत यापूर्वी काय चर्चा झाली आहे?
2019 मध्ये सानिया मिर्झाने स्वतः सांगितले होते की, तिच्या आयुष्यावर आधारित बायोपिकसाठी तिने रॉनी स्क्रूवाला यांच्या RSVP प्रोडक्शन हाऊससोबत करार केला आहे. त्या वेळी ती चित्रपटाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात होता, पण त्यानंतर कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही.

सानिया मिर्झाच्या बायोपिकमध्ये आलिया भट्टला का निवडले जाऊ शकते?
2019 आणि 2020 मध्ये सानिया मिर्झाने तिच्या बायोपिकसाठी आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा आणि सारा अली खान यांची नावे सुचवली होती. आलियाचा टेनिस कोर्टवरील सध्याचा लूक आणि तिची अभिनयातील प्रतिभा यामुळे ती या भूमिकेसाठी योग्य मानली जात आहे.

