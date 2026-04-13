MI VS RCB : पांड्या भावंडांमध्ये वाद! हार्दिक पांड्या आउट झाल्यावर भाऊ कृणालने केलं असं काही, सर्व पाहतच राहिले

MI VS RCB : आयपीएल 2026 मध्ये रविवार 12 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (MI VS RCB) यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात होम ग्राउंडवर आरसीबीने मुंबई इंडियन्सला (Mumbai Indians) 18 धावांनी पराभूत केलं. या सामन्यात हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) आणि कृणाल पांड्या (Krunal Pandya) हे सख्खे भाऊ विरुद्ध संघांकडून खेळताना पाहायला मिळाले. हार्दिक पांड्या हा मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार होता तर कृणाल पांड्या हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून खेळला. सामन्यात हार्दिक पांड्याने 22 बॉलमध्ये 40 धावांची खेळी केली तसेच 1 विकेट सुद्धा घेतली तर कृणाल पांड्याने 4 ओव्हरमध्ये 26 धावा देऊन 1 विकेट सुद्धा घेतली. मागील काही काळापासून हार्दिक आणि कृणाल पांड्या यांच्यात वाद असल्याच्या बातम्या समोर येत होत्या. दोघे अधिसारखे एकमेकांबद्दल सोशल मीडियावर सुद्धा काही लिहीत नाहीत. मात्र यापूर्वी असं होतं नव्हतं.
मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या जेव्हा 40 धावांची खेळी करून बाद होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतला तेव्हा भाऊ कृणाल पांड्याने मोठा जल्लोष केला. संपूर्ण सामन्यात कृणाल आणि हार्दिक या दोघांमध्ये अजिबात बातचीत झाली नाही. एवढंच नाही तर दोघांनी हॅन्डशेक सुद्धा केला नाही. असं आधी कधीही झालं नव्हतं. यापूर्वी जेव्हा कृणाल स्वतः जरी हार्दिकची विकेट घ्यायचा तर तो शांत असायचा, सेलिब्रेशन करत नव्हता. विरुद्ध संघाकडून खेळत असले तरी हार्दिक आणि कृणाल पांड्याला नेहमी मैदानात एकमेकांची मजा घेताना मिठी मारताना पाहिलं जायचं.
हार्दिक पांड्या हा 14.4 ओव्हरला बाद झाला. आरसीबीचा गोलंदाज जॅकब डफीच्या बॉलवर शॉट करण्याच्या प्रयत्नात असताना रोमारियो शेफर्डने त्याची कॅच घेतली. हार्दिकच्या कॅचवर कृणाल पांड्याचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. त्याने मैदानात आक्रमक सेलिब्रेशन केलं. मुंबई इंडियन्समधील कोणत्याही खेळाडूची विकेट कृणाल पांड्याने एवढी जोरदार पद्धतीने साजरी केली नव्हती.
हेही वाचा : IPL 2026 Points Table : आरसीबी विरुद्ध पराभवानंतर मुंबई इंडियन्स पॉईंट्स टेबलमध्ये कितव्या स्थानी?
Bhaivalry was at it's peak, emotions running high MIvRCB | [Mumbai Indians, Rohit, Kohli, Tilak, Rajat Patidar] pic.twitter.com/CTEtAgcNiB
Star Sports (StarSportsIndia) April 12, 2026
वानखेडे स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंन्जर्स बंगळुरूने मुंबई इंडियन्सला पराभूत केल्यावर कृणाल पांड्याने म्हटले की, 'एका पंड्याला तर जिंकायचंच होतं'. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने 240 धावांचा मोठा स्कोअर पहिले फलंदाजी करून उभा केला होता. मुंबई इंडियन्सला विजयासाठी 241 धावांचं टार्गेट दिल्यावर आरसीबीने 18 धावांनी विजय मिळवला. हाय स्कोरिंग सामन्यात मिडल ओव्हर्समध्ये कृणाल पांड्याने मुंबईच्या रणनीतीला रोखण्यात महत्वाची भूमिका बजावली.