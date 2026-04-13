English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
MI VS RCB : पांड्या भावंडांमध्ये वाद! हार्दिक पांड्या आउट झाल्यावर भाऊ कृणालने केलं असं काही, सर्व पाहतच राहिले

Hardik Pandya And Krunal Pandya : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात झालेल्या सामन्यात हार्दिक आणि कृणाल हे दोन्ही पंड्या ब्रदर्स समोरासमोर आले. मात्र यावेळी दोघांमध्ये पूर्वी सारखं बॉण्डिंग दिसलं नाही. कृणाल पंड्याने हार्दिकची विकेट गेल्यावर मोठ्या उत्साहात सेलिब्रेशन केलं. तसेच दोघांनी एकमेकांना हॅन्डशेक सुद्धा केला नाही, या सगळ्यामुळे दोघा भावांमध्ये काहीतरी बिनसल्याचं समोर येत आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 13, 2026, 03:10 PM IST
Photo Credit - Social Media

MI VS RCB : आयपीएल 2026 मध्ये रविवार 12 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (MI VS RCB) यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात होम ग्राउंडवर आरसीबीने मुंबई इंडियन्सला (Mumbai Indians) 18 धावांनी पराभूत केलं. या सामन्यात हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) आणि कृणाल पांड्या (Krunal Pandya) हे सख्खे भाऊ विरुद्ध संघांकडून खेळताना पाहायला मिळाले. हार्दिक पांड्या हा मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार होता तर कृणाल पांड्या हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून खेळला. सामन्यात हार्दिक पांड्याने 22 बॉलमध्ये 40 धावांची खेळी केली तसेच 1 विकेट सुद्धा घेतली तर कृणाल पांड्याने 4 ओव्हरमध्ये 26 धावा देऊन 1 विकेट सुद्धा घेतली. मागील काही काळापासून हार्दिक आणि कृणाल पांड्या यांच्यात वाद असल्याच्या बातम्या समोर येत होत्या. दोघे अधिसारखे एकमेकांबद्दल सोशल मीडियावर सुद्धा काही लिहीत नाहीत. मात्र यापूर्वी असं होतं नव्हतं. 

Add Zee News as a Preferred Source

हार्दिकच्या विकेटवर भाऊ कृणालने केला जल्लोष : 

मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या जेव्हा 40 धावांची खेळी करून बाद होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतला तेव्हा भाऊ कृणाल पांड्याने मोठा जल्लोष केला. संपूर्ण सामन्यात कृणाल आणि हार्दिक या दोघांमध्ये अजिबात बातचीत झाली नाही. एवढंच नाही तर दोघांनी हॅन्डशेक सुद्धा केला नाही. असं आधी कधीही झालं नव्हतं. यापूर्वी जेव्हा कृणाल स्वतः जरी हार्दिकची विकेट घ्यायचा तर तो शांत असायचा, सेलिब्रेशन करत नव्हता. विरुद्ध संघाकडून खेळत असले तरी हार्दिक आणि कृणाल पांड्याला नेहमी मैदानात एकमेकांची मजा घेताना मिठी मारताना पाहिलं जायचं. 

हार्दिक पांड्या हा 14.4 ओव्हरला बाद झाला. आरसीबीचा गोलंदाज जॅकब डफीच्या बॉलवर शॉट करण्याच्या प्रयत्नात असताना रोमारियो शेफर्डने त्याची कॅच घेतली. हार्दिकच्या कॅचवर कृणाल पांड्याचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. त्याने मैदानात आक्रमक सेलिब्रेशन केलं. मुंबई इंडियन्समधील कोणत्याही खेळाडूची विकेट कृणाल पांड्याने एवढी जोरदार पद्धतीने साजरी केली नव्हती.  

मुंबई इंडियन्सवरील विजयानंतर कृणाल काय म्हणाला? 

वानखेडे स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंन्जर्स बंगळुरूने मुंबई इंडियन्सला पराभूत केल्यावर कृणाल पांड्याने म्हटले की, 'एका पंड्याला तर जिंकायचंच होतं'. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने 240 धावांचा मोठा स्कोअर पहिले फलंदाजी करून उभा केला होता. मुंबई इंडियन्सला विजयासाठी 241 धावांचं टार्गेट दिल्यावर आरसीबीने 18 धावांनी विजय मिळवला. हाय स्कोरिंग सामन्यात मिडल ओव्हर्समध्ये कृणाल पांड्याने मुंबईच्या रणनीतीला रोखण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IPL 2026hardik pandyakrunal pandyaMI vs rcbmarathi news

