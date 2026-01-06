English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
टीम इंडियाच्या माजी क्रिकेटरच्या घरी नव्या पाहुण्याचं आगमन, तिसऱ्यांदा झाला बाबा

Ambati Rayudu : भारताचा स्टार माजी क्रिकेटरच्या घरी नव्या पाहुण्याचं आगमन झालं असून त्याने ही गोड बातमी आपल्या चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. त्याच्यावर सर्वस्थरातून शुभेंच्छाचा वर्षाव होत आहे.   

पूजा पवार | Updated: Jan 6, 2026, 03:37 PM IST
Photo Credit - Social Media

Ambati Rayudu : वर्षाच्या सुरुवातीलाच टीम इंडियाचा (Team India) माजी क्रिकेटर अंबाती रायडू (Ambati Rayudu) आणि पत्नी चेन्नुपल्ली विद्या यांच्या घरी नव्या पाहुण्याचं आगमन झालंय. सोमवारी अंबातीने त्याच्या इंस्टाग्रामवर चिमुकल्या सोबतचा फोटो शेअर करून आपल्या फॅन्स आणि फॉलोअर्स सोबत आनंदाची बातमी शेअर केली. त्यांने रुग्णालयातील एक फोटो शेअर केला ज्यात त्याची पत्नी ही नवजात बाळासोबत दिसतेय. अंबाती रायडू हा तिसऱ्यांदा बाबा बनला असून त्याला आधी दोन मुली आहेत. अंबाती रायडू आणि चेन्नुपल्लीने फेब्रुवारी 2009 रोजी विवाह केला. 

सोशल मीडियावर शुभेंच्छाचा वर्षाव : 

अंबाती रायडूने फोटोवर कॅप्शन लिहीत म्हटलं, 'मुलगा झाल्याचा आनंद आहे...'. अंबाती रायडूने पोस्ट शेअर केल्यावर संपूर्ण क्रिकेट जगतातून त्याच्यावर शुभेंच्छाचा वर्षाव करण्यात आला. माजी क्रिकेटर शिखर धवनने लिहिले की, 'अभिनंदन भाऊ'. तर हरभजन सिंहने कमेंट करून 'अभिनंद रायडू' असं म्हटलं. 

2023 मध्ये केली निवृत्तीची घोषणा : 

अंबाती रायडूने  2023 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. एक्सवर याबाबत पोस्ट करताना अंबातीने लिहिले होते की, 'ती एक भावनिक रात्र होती, ज्याचा शेवट आयपीएलच्या एका खास विजयात झाला. या प्रसंगी मी भारतीय क्रिकेटच्या सर्व प्रकारांमधून निवृत्ती जाहीर करू इच्छितो'. अंबाती रायडूच्या करिअरमधील शेवटचा सामना हा आयपीएल 2023 मधील फायनल ठरला. यात ती चेन्नई सुपरकिंग्सकडून खेळत होता आणि सीएसकेने गुजरात टायटन्सला पराभूत करून आयपीएल 2023 चे विजेतेपद पटकावले आणि आयपीएलच्या पाचव्या विजेतेपदाच्या ट्रॉफीवर नाव कोरले. अंबाती रायुडूने 2009 मध्ये व्हॅलेंटाईन डे च्या दिवशी त्याची कॉलेजपासूनची गर्लफ्रेंड चेन्नुपल्ली विद्याशी लग्न केले. अकरा वर्षांनंतर, या जोडप्याने एका मुलीला जन्म दिला. अंबाती रायुडूची पत्नी चेन्नुपल्ली विद्या ही नेहमी लॅमलाईट पासून दूर असते. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

