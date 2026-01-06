टीम इंडियाच्या माजी क्रिकेटरच्या घरी नव्या पाहुण्याचं आगमन, तिसऱ्यांदा झाला बाबा

Ambati Rayudu : वर्षाच्या सुरुवातीलाच टीम इंडियाचा (Team India) माजी क्रिकेटर अंबाती रायडू (Ambati Rayudu) आणि पत्नी चेन्नुपल्ली विद्या यांच्या घरी नव्या पाहुण्याचं आगमन झालंय. सोमवारी अंबातीने त्याच्या इंस्टाग्रामवर चिमुकल्या सोबतचा फोटो शेअर करून आपल्या फॅन्स आणि फॉलोअर्स सोबत आनंदाची बातमी शेअर केली. त्यांने रुग्णालयातील एक फोटो शेअर केला ज्यात त्याची पत्नी ही नवजात बाळासोबत दिसतेय. अंबाती रायडू हा तिसऱ्यांदा बाबा बनला असून त्याला आधी दोन मुली आहेत. अंबाती रायडू आणि चेन्नुपल्लीने फेब्रुवारी 2009 रोजी विवाह केला.
अंबाती रायडूने फोटोवर कॅप्शन लिहीत म्हटलं, 'मुलगा झाल्याचा आनंद आहे...'. अंबाती रायडूने पोस्ट शेअर केल्यावर संपूर्ण क्रिकेट जगतातून त्याच्यावर शुभेंच्छाचा वर्षाव करण्यात आला. माजी क्रिकेटर शिखर धवनने लिहिले की, 'अभिनंदन भाऊ'. तर हरभजन सिंहने कमेंट करून 'अभिनंद रायडू' असं म्हटलं.
हेही वाचा : श्रेयस अय्यरला कर्णधारपदाची लॉट्री! दुखापतीतून परतताच मिळाली नेतृत्व करण्याची संधी
अंबाती रायडूने 2023 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. एक्सवर याबाबत पोस्ट करताना अंबातीने लिहिले होते की, 'ती एक भावनिक रात्र होती, ज्याचा शेवट आयपीएलच्या एका खास विजयात झाला. या प्रसंगी मी भारतीय क्रिकेटच्या सर्व प्रकारांमधून निवृत्ती जाहीर करू इच्छितो'. अंबाती रायडूच्या करिअरमधील शेवटचा सामना हा आयपीएल 2023 मधील फायनल ठरला. यात ती चेन्नई सुपरकिंग्सकडून खेळत होता आणि सीएसकेने गुजरात टायटन्सला पराभूत करून आयपीएल 2023 चे विजेतेपद पटकावले आणि आयपीएलच्या पाचव्या विजेतेपदाच्या ट्रॉफीवर नाव कोरले. अंबाती रायुडूने 2009 मध्ये व्हॅलेंटाईन डे च्या दिवशी त्याची कॉलेजपासूनची गर्लफ्रेंड चेन्नुपल्ली विद्याशी लग्न केले. अकरा वर्षांनंतर, या जोडप्याने एका मुलीला जन्म दिला. अंबाती रायुडूची पत्नी चेन्नुपल्ली विद्या ही नेहमी लॅमलाईट पासून दूर असते.