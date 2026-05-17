/आयपीएलमधील ‘चिट सेलिब्रेशन’वर घातली जाणार बंदी? माजी क्रिकेटरने केली मागणी

IPL 2026 : आयपीएलमध्ये विकेट घेतल्यावर किंवा शतक तसेच अर्धशतक ठोकल्यावर खेळाडू हे आता चिट सेलिब्रेशन करताना दिसतात. यात ते खिशातून एक कागद बाहेर काढून त्यावर लिहिलेल्या संदेश प्रेक्षकांना दाखवतात. यामुळे त्यांना खूप प्रसिद्धी मिळते. आता या चिट सेलिब्रेशनवर बंदी घातली जावी अशी मागणी अंबाती रायडूने केली आहे.
IPL 2026 Ambati Rauydu On Cheat Celebration : आयपीएल 2026 ही (IPL 2026) स्पर्धा आता अत्यंत रोमांचक वळणावर आली असून पुढील काही दिवसातच लीग स्टेज संपून प्लेऑफच्या सामन्यांना सुरुवात होईल. आयपीएलमध्ये दररोज नवनवीन रेकॉर्ड बनतात आणि मोडले सुद्धा जातात. ही स्पर्धा अनेक युवा खेळाडूंना त्यांची प्रतिभा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सिद्ध करण्यासाठी ओळखली जाते. आयपीएलमध्ये अनेकदा विकेट घेतल्यावर किंवा शतक तसेच अर्धशतक ठोकल्यावर संघ विविध प्रकारे सेलिब्रेशन करताना पाहायला मिळतात. लखनऊ सुपर जायंट्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स (LSG VS CSK) सामन्यात लखनऊचा गोलंदाज आकाश महाराज सिंह याने ऋतूराज गायकवाडची विकेट घेतल्यावर चिट सेलिब्रेशन केलं होतं. मात्र आता भारताचा माजी क्रिकेटर अंबाती रायुडूने (Ambati Rauydu) आकाश महाराज सिंहच्या चिट सेलिब्रेशनवर मोठी आपत्ती व्यक्त केली असून अशा प्रकारच्या सेलिब्रेशनवर बंदी आणली जावी असं म्हटलं आहे.
माजी क्रिकेटर अंबाती रायुडूने ईएसपीएनक्रिकइंफोच्या एका शोमध्ये बोलताना म्हटले की,'मला सामन्याच्या दरम्यान खेळाडूंद्वारे चिट काढून त्यावरील मेसेज दाखवण्याचा ट्रेंड अजिबात आवडला नाही. मला वाटतं की अशा चिट सेलिब्रेशन बंदी घातली पाहिजे. मला वाटतं नाही की खेळाडूंना खिशात कोणतीही चिट घेऊन मैदानावर येण्याची परवानगी दिली पाहिजे.
अंबाती रायुडू पुढे म्हणाला की, 'मी फक्त हे जाणून घेण्यास उत्सुक आहे की त्यांच्या मनात हा विचार कधी आला. त्यांना वाटत असेल की हे खूप छान होईल, अशामुळे मी टीव्हीवर दिसेल आणि प्रत्येकजण विचार करेल की मी खूप कूल आहे. मला हे सुद्धा माहित करायचे आहे की यात कोणत्या मित्रांनी त्याला साथ दिली, मला वाटतं की हे त्यांचे स्वतःचे विचार असतील. असं होऊ शकतं की अनेकांना ही गोष्ट आवडणार नाही. पण ते एक प्रकारे मजेशीर आणि थोडेसे बावळटपणाचेही आहे.
आकाश महाराज सिंह हा लखनऊ सुपर जाएंट्सकडून त्याचा पहिला सामना खेळत होता. आकाशने जबरदस्त गोलंदाजी करून 4 ओव्हरमध्ये 26 धावा देऊन ऋतुराज गायकवाड, संजू सॅमसन आणि उरवील पटेल अशा ३ विकेट घेतल्या. ऋतुराज गायकवाडच्या रूपात त्याने पहिली विकेट घेतली आणि आकाशने त्याच्या खिशातील एक कागदाचा तुकडा काढला आणि त्यावर लिहिले होते की, 'अक्की टी20 मध्ये विकेट घेऊ शकतो'. आकाश सिंहचं हे सेलिब्रेशन काहींना आवड तर काहींनी त्यावर निगेटिव्ह कमेंट्स केल्या. यापूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्सचा फलंदाज उरवील पटेलने सुद्धा १३ बॉलमध्ये आयपीएलचं वेगवान शतक ठोकून खिशातून चिट काढून सेलिब्रेशन केलं होतं. यावेळी त्याने कागदावर 'हे तुमच्यासाठी होतं बाबा' असा उल्लेख केला होता.