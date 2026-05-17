Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /आयपीएलमधील ‘चिट सेलिब्रेशन’वर घातली जाणार बंदी? माजी क्रिकेटरने केली मागणी

आयपीएलमधील ‘चिट सेलिब्रेशन’वर घातली जाणार बंदी? माजी क्रिकेटरने केली मागणी

IPL 2026 : आयपीएलमध्ये विकेट घेतल्यावर किंवा शतक तसेच अर्धशतक ठोकल्यावर खेळाडू हे आता चिट सेलिब्रेशन करताना दिसतात. यात ते खिशातून एक कागद बाहेर काढून त्यावर लिहिलेल्या संदेश प्रेक्षकांना दाखवतात. यामुळे त्यांना खूप प्रसिद्धी मिळते. आता या चिट सेलिब्रेशनवर बंदी घातली जावी अशी मागणी अंबाती रायडूने केली आहे. 

Written ByPooja Pawar Updated byPooja Pawar
Published: May 17, 2026, 09:14 AM IST|Updated: May 17, 2026, 09:21 AM IST
आयपीएलमधील ‘चिट सेलिब्रेशन’वर घातली जाणार बंदी? माजी क्रिकेटरने केली मागणी

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LPG Rate: 20,000 टन एलपीजी घेऊन जहाज होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडून भारतात दाखल! LPG

LPG Rate: 20,000 टन एलपीजी घेऊन जहाज होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडून भारतात दाखल! LPG

lpg cylinder25 min ago
2

प्रवासादरम्यान रात्री दीडला कारखाली उतरलेल्या काँग्रेस नेत्याचा संर्पदंशाने मृत्यू

congress27 min ago
3

उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्याची हिम्मत सरकारमध्ये नाहीये का? - अमित ठाकरे

amit thackeray35 min ago
4

₹150000000 जिंकण्याची तुम्हालाही संधी.. अमेरिकेची ओपन ऑफर; हे 'Bad Boys' कोण?

us1 hr ago
5

पतीसोबत अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरुन मुंबईतील नगरसेविकेनं महिलेचं अपहरण करुन...

Mumbai2 hrs ago