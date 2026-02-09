English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • अमेरिकेचा क्रिकेटर ज्याने अंधेरी रेल्वे स्थानकात नेली कार; कोण आहे हरमीत सिंह?

अमेरिकेचा क्रिकेटर ज्याने अंधेरी रेल्वे स्थानकात नेली कार; कोण आहे हरमीत सिंह?

Harmeet Singh: हरमीत सिंह हा एक कुशल डावखुरा फिरकी गोलंदाज आहे, जो अमेरिकेच्या राष्ट्रीय क्रिकेट संघासाठी खेळतो.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 9, 2026, 03:30 PM IST
अमेरिकेचा क्रिकेटर ज्याने अंधेरी रेल्वे स्थानकात नेली कार; कोण आहे हरमीत सिंह?
हरमीत सिंह

Harmeet Singh: टी-20 विश्वचषक 2026 मधील पहिल्याच सामन्यात भारताने विजयी सुरुवात केली. जसप्रीत बुमराह आणि वॉशिंग्टन सुंदरसारखे दोन महत्त्वाचे खेळाडू नसतानाही टीम इंडियाने अमेरिकेवर 29 धावांनी मात केली. यूएसए टीममधून खेळणाऱ्या भारतीय वंशाच्या क्रिकेटर्सची सध्या जास्त चर्चा होतेय. यूएसएच्या हरमीत सिंहला एकदा मुंबई पोलिसांनी अटक केली होती. काय घडलं होतं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

हरमीत सिंह हा एक कुशल डावखुरा फिरकी गोलंदाज आहे, जो अमेरिकेच्या राष्ट्रीय क्रिकेट संघासाठी खेळतो. मुंबईत जन्मलेला आणि वाढलेला हा खेळाडू 2012 च्या अंडर-19 विश्वचषक विजयी भारतीय संघाचा सदस्य होता. मुंबईच्या मैदानांवर सराव करून त्याने क्रिकेटची सुरुवात केली आणि लवकरच तो मुंबईच्या क्रिकेट वर्तुळात प्रसिद्ध झाला. आयपीएलमध्येही त्याने भाग घेतला आणि मुंबईकरांसाठी तो एक ओळखीचा चेहरा बनला. अमेरिकेत जाण्यापूर्वी त्याने भारतातच आपली कारकीर्द मजबूत केली होती. आता तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व करतो आणि त्याच्या खेळाने चाहत्यांचे लक्ष वेधलंय. 

भारतातील क्रिकेट कारकीर्द

मुंबईच्या क्रिकेट मैदानांवर खेळत हर्मीतने आपली प्रतिभा दाखवली. 2012 च्या अंडर-19 विश्वचषकात भारताच्या विजयात त्याचा महत्त्वाचा वाटा होता. त्यानंतर आयपीएलमध्ये त्याला संधी मिळाली, जिथे तो विविध संघांसाठी खेळला. मुंबईच्या स्थानिक स्पर्धांमध्येही त्याने चांगली कामगिरी केली. त्याच्या फिरकी गोलंदाजीची शैली वेगवान आणि अचूक होती, ज्यामुळे विरोधी फलंदाजांना त्रास होत असे. भारतात राहत असतानाच त्याने क्रिकेटच्या विविध स्तरांवर स्वतःला सिद्ध केले आणि एक होतकरू खेळाडू म्हणून नाव कमावले. मात्र, काही वैयक्तिक कारणांमुळे त्याची कारकीर्द अमेरिकेकडे वळली. 

अंधेरी रेल्वे स्थानकात काय घडलं?

2017 मध्ये अमेरिकेत जाण्यापूर्वी मुंबईत असताना हर्मीतला एका विचित्र घटनेमुळे मुंबई पोलिसांनी अटक केली. पहाटेच्या वेळी तो आपली कार अंधेरी रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्मवर चालवत गेला. तेव्हा प्लॅटफॉर्मवर प्रवासी गर्दी करून होते आणि अचानक कार पाहून लोक घाबरले आणि पळू लागले. हरमीतने गाडी नियंत्रित करून रेल्वे रुळांच्या बाजूला थांबवली. या घटनेमुळे काही काळ गोंधळ निर्माण झाला, पण कोणालाही इजा झाली नाही. पोलिसांनी त्याला अटक करून चौकशी केली आणि नंतर सोडले. ही घटना त्याच्या आयुष्यातील एक मोठी चूक ठरली. 

आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणात चौकशी

2013 च्या आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग घोटाळ्यात हरमीत सिंहचे नाव आले. काही संशयास्पद गोष्टी समोर आल्याने पोलिसांनी त्याची चौकशी केली. मात्र पुरेशा पुराव्याअभावी त्याला क्लिअर करण्यात आले आणि त्याच्यावर कोणताही गुन्हा सिद्ध झाला नाही. या प्रकरणाने त्याच्या कारकीर्दीवर थोडा परिणाम झाला, पण त्याने स्वतःला निर्दोष सिद्ध केले. हे प्रकरण त्याच्या जीवनातील एक आव्हान होते. 

अमेरिकेत स्थलांतर 

भारतात आलेल्या काही अडचणींनंतर हरमित सिंह अमेरिकेत स्थायिक झाला. तिथे त्याने अमेरिकेच्या राष्ट्रीय क्रिकेट संघासाठी पात्रता मिळवली. 2024 मध्ये त्याने अमेरिकेसाठी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले आणि आतापर्यंत 22 एकदिवसीय सामन्यांत आणि २५ टी-20 सामन्यांत भाग घेतला. अमेरिकेच्या संघात तो नियमित सदस्य बनला आणि त्याच्या गोलंदाजीने टीम मजबूत झाली. त्यामुळे अमेरिकेतील स्थलांतर त्याच्या कारकीर्दीला नवीन दिशा देणारे ठरले. मुंबई सोडून नव्या देशात खेळणे हे त्याच्यासाठी मोठे पाऊल होते, पण त्याने यशस्वीरीत्या ते पार पाडले.

अलीकडेच भारत विरुद्ध अमेरिका सामन्यात मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर हर्मीत परतला. या सामन्यात त्याने 4 षटकांत 26 धावा देऊन 2 विकेट्स घेतल्या. हार्दिक पंड्या आणि अक्षर पटेल या दोन प्रमुख फलंदाजांना त्याने बाद केले. ही कामगिरी उत्तम होती आणि मुंबईच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची गोष्ट ठरली. टी-20 विश्वचषक 2026 मध्येही तो अमेरिकेच्या टीममध्ये आहे. त्याच्या खेळाने अमेरिकेच्या क्रिकेटला नवीन उंची मिळाली आहे. भविष्यात तो आणखी यश मिळवेल अशी अपेक्षा आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Who Is Harmeet SinghHarmeet singhHarmeet Singh arrestmumbai policeIND vs USA

इतर बातम्या

एपस्टीनबाबत धक्कादायक खुलासे! एकाच वेळी 20 महिलांना प्रेग्न...

विश्व