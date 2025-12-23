English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • लोकं म्हणतात धोनीने माझं करिअर बर्बाद केलं... निवृत्तीनंतर या भारतीय क्रिकेटरने सोडलं मौन

'लोकं म्हणतात धोनीने माझं करिअर बर्बाद केलं...' निवृत्तीनंतर 'या' भारतीय क्रिकेटरने सोडलं मौन

बऱ्याचदा अमित मिश्रा आणि एम एस धोनी यांच्या कनेक्शनबाबत चर्चा होते. धोनीमुळे अमित मिश्राचं करिअर बर्बाद झालं असं काही जण म्हणतात, मात्र यावर स्वतः अमित मिश्राने एका पॉडकास्टमध्ये प्रतिक्रिया दिली.   

पूजा पवार | Updated: Dec 23, 2025, 12:59 AM IST
'लोकं म्हणतात धोनीने माझं करिअर बर्बाद केलं...' निवृत्तीनंतर 'या' भारतीय क्रिकेटरने सोडलं मौन
(Photo Credit - Social Media)

Team India : भारताचा माजी गोलंदाज अमित मिश्राने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत एमएस धोनी आणि त्याच्यातील नात्याबाबत मौन सोडलं. त्याने सुरुवातीच्या दिवसात माजी कर्णधार महेंद्र सिंह धोनी सोबत असलेल्या त्याच्या कनेक्शनबाबत अनेक गोष्टी सांगितल्या. अनेकदा अशी चर्चा होते की अमित मिश्राला नेहमी धोनीचं पूर्ण समर्थन मिळालं नाही. असं सुद्धा म्हटलं जातं की रविचंद्रन अश्विन आणि रवींद्र जडेजा सारख्या दुसऱ्या स्पिनर गोलंदाजांना तो नेहमी प्राधान्य द्यायचा ज्यामुळे अमित मिश्राच्या करिअरवर परिणाम झाला. यावर अमित मिश्राने आपलं मौन सोडलं असून याबाबत त्याने खुलेपणाने आपलं म्हणणं मांडलं आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

धोनीबाबत काय म्हणाला अमित मिश्रा? 

एक पॉडकास्टमध्ये बोलताना अमित मिश्रा म्हणाला की, 'लोक म्हणतात की जर धोनी नसता तर माझी कारकीर्द चांगली झाली असती. पण कोणास ठाऊक, जर धोनी नसता तर मी कदाचित संघात नसतो. मिश्राने म्हटले की त्याचं भारतीय संघात झालेलं पदार्पण हेच धोनी कर्णधार असताना झालं होतं. त्याने म्हटले की, 'मी धोनीच्या नेतृत्वाखाली संघात आलो आणि वारंवार संघात संधी मिळवत राहिलो. कर्णधार म्हणून धोनीने माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि मी सुद्धा तो सार्थ ठरवत गेलो. याला सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ शकते'.

धोनीचा सल्ला छोटासा पण खूप प्रभावी: 

नेहमी अनेकदा दुसऱ्या स्पिनर गोलंदाजांना प्राधान्य देतो या प्रश्नावर अमित मिश्रा म्हणाला की त्याला याचं अजिबात वाईट वाटलं नाही. त्याने स्पष्ट म्हटलं, 'मला नेहमी कर्णधाराचा पाठींबा मिळाला, जेव्हाही मी प्लेईंग  मध्ये असायचो, तेव्हा मला कधीच असं वाटलं नाही की धोनी माझ्याशी बोलत नाही.  तो मला नेहमीच टिप्स देत असायचा आणि गोष्टी समजावून सांगायचा'. मिश्राला अजूनही न्यूझीलंडविरुद्धचा एक सामना विशेषतः आठवतो. जी त्याची शेवटची वनडे सीरिज होती आणि त्यावेळी धोनी कर्णधार होता. अमित मिश्रा म्हणाला की, 'सामना खूपच चुरशीचा झाला. आम्ही सुमारे 260–270 धावा केल्या होत्या. जेव्हा मी गोलंदाजी करायला आलो तेव्हा मला वाटले की मी धावा थांबवाव्यात आणि विकेट घेण्याबद्दल जास्त विचार करू नये'. अमितने सांगितले की त्यावेळी धोनीचा सल्ला खूप छोटासा होता पण खूप प्रभावी होता. 

हेही वाचा : 37 व्या वर्षी 'या' भारतीय क्रिकेटरने जाहीर केली निवृत्ती, 14 वर्षांच्या करिअरमध्ये भारतासाठी फक्त एक सामना खेळला

 

अमित मिश्राचं क्रिकेट करिअर : 

4 सप्टेंबर 2025 मध्ये भारताचा स्टार क्रिकेटर अमित मिश्राने निवृत्ती जाहीर केली. भारताच्या माजी क्रिकेटर अमित मिश्राच्या आंतरराष्ट्रीय करिअरबद्दल बोलायचं झाल्यास त्याने 22 टेस्ट, 36 वनडे आणि 10 टी20 सामने खेळले आहेत. ज्यात त्याने टेस्टमध्ये 76, वनडेत 64 आणि टी 20 मध्ये 16 विकेट घेतले आहेत. अमितने 2016 मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध टीम इंडियासाठी शेवटचा एकदिवसीय सामना खेळला होता. त्याच वर्षी त्याने शेवटचा टेस्ट सामनाही खेळला होता. 2017 मध्ये त्याने इंग्लंडविरुद्ध शेवटचा टी-20 सामना खेळला होता. अमित मिश्राची क्रिकेट कारकीर्द सचिन तेंडुलकरपेक्षाही मोठी राहिली, ज्याला क्रिकेटचा देव म्हटले जाते. सचिनने 16 नोव्हेंबर 2013 रोजी क्रिकेटमधील कारकीर्द संपली, त्याची 24 वर्षांची होती. तर अमित मिश्राची कारकीर्द 25 वर्षांची राहिली. 

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Amit Mishramarathi newsCricket Newsteam india

इतर बातम्या

'मतांसाठी कुणाला दारू पाजू नका', नितीन गडकरींचा क...

महाराष्ट्र बातम्या