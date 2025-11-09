English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

RCB कडून WPL खेळणार अनाया बांगर? ऑक्शनपूर्वी ट्रेनिंगला सुरुवात, Video समोर

Anaya Bangar :  अनायाने आपल्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. त्याव्हिडीओनंतर ती आगामी वूमन प्रीमियर लीगमध्ये खेळण्याविषयी चर्चा रंगली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Nov 9, 2025, 05:47 PM IST
RCB कडून WPL खेळणार अनाया बांगर? ऑक्शनपूर्वी ट्रेनिंगला सुरुवात, Video समोर
(Photo Credit : Social Media)

Anaya Bangar : मागील काही महिन्यांपासून माजी भारतीय क्रिकेटर संजय बांगरचा मुलगा आर्यन जो आता लिंग बदल करून अनाया झाला आहे तो सध्या चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर अनाया बांगर ही ऍक्टिव्ह असते आणि स्वतःमधील बदलांविषयी माहिती आपल्या फॉलोअर्सना शेअर करत असते. आता अनायाने आपल्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. त्याव्हिडीओनंतर ती आगामी वूमन प्रीमियर लीगमध्ये खेळण्याविषयी चर्चा रंगली आहे. वडील संजय बांगर यांनी आरसीबीसाठी कोच म्हणून काम केलं आहे, त्यामुळे अनाया आरसीबीमधून खेळू शकते अशी शक्यता वर्तवली जातेय. 

Add Zee News as a Preferred Source

व्हिडीओमध्ये काय दिसलं?

अनायाने शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये अनाया आरसीबीच्या क्रिकेट किट बॅगसह फिल्डवर प्रॅक्टिस करताना दिसली. या व्हिडीओमुळे फॅन्समध्ये अशा वावड्या उठल्या की अनाया ही येत्या महिला प्रीमियर लीगच्या सीजनमध्ये RCB च्या महिला संघात सामील होईल. काही दिवसांपूर्वीच, अनायाने जाहीर केले होते की ती तिच्या लिंग बदल शस्त्रक्रियेतून पूर्णपणे बरी झाली आहे आणि आता ती 'आर्यन म्हणून नाही तर अनन्या म्हणून' क्रिकेट क्षेत्रात परतण्यास तयार आहे.

एकदिवस भारतासाठी वर्ल्ड कप जिंकेन : 

अनाया ही लिंग बदल शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी क्रिकेटर होती. मात्र लिंग बदल केलेल्या व्यक्तीला पुरुष किंवा महिलांच्या संघातून क्रिकेट खेळ खेळता येत नाही असा आयसीसीचा नियम आहे. मात्र अनाया ही क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्यासाठी उत्सुक आहे. रिऍलिटी शो 'राइज एंड फॉल' मध्ये भाग घेतलेल्या अनायाने सांगितलं होतं की, 'मी माझ्या हक्कांसाठी लढेन आणि एक दिवस मी भारतासाठी विश्वचषक जिंकेन'. जेव्हा भारतीय महिला संघाने विश्वचषक जिंकला, तेव्हा तिने इंस्टाग्रामवर त्यांचं अभिनंदन करत पोस्ट शेअर केली होती. 

ट्रांसजेंडर खेळाडूंसाठी काय आहेत आयसीसीचे नियम?

आयसीसीने ट्रान्सजेंडर खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटमध्ये खेळण्यापासून बंदी घातली आहे. त्यामुळे बीसीसीआयला सुद्धा त्या नियमांचे पालन करावे लागते. त्यामुळे महिला प्रीमियर लीगमध्ये अनायाचं खेळणं जवळपास शक्यच नाही. मागे काही दिवसांपूर्वी अनायाने एका मुलाखतीत आपल्या कुटुंबाबत सांगितलं होतं. ती म्हणाली होती की वडिलांनी तिला स्पष्टपणे सांगितले होते की "क्रिकेटमध्ये तिचे भविष्य नाही. त्यांनी स्वतः कबूल केले की ती कधीही व्यवस्थेचा भाग बनू शकत नाही.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anaya Bangar 

FAQ : 

अनाया बांगर कोण आहे?
अनाया बांगर  माजी भारतीय क्रिकेटर संजय बांगरचा मुलगा आहे जो लिंग बदल करून अनाया झाली आहे.

आयसीसीच्या ट्रांसजेंडर खेळाडूंसाठी काय नियम आहेत?
आयसीसीने ट्रान्सजेंडर खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटमध्ये खेळण्यापासून बंदी घातली आहे.

अनाया बांगर आरसीबीमधून खेळणार आहे का?
अनाया बांगर आरसीबीमधून खेळण्याची शक्यता आहे, परंतु आयसीसीच्या नियमांमुळे हे शक्य नाही.

About the Author
Tags:
RCBWPLmarathi newsCricket NewsAnaya Bangar

इतर बातम्या

जपानमध्ये 6.7 रिश्टर स्केलचा शक्तिशाली भूकंप; महात्सुनामीचा...

विश्व