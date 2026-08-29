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“आधी स्वतः शिकून ये..” अनाया बांगरने दक्षिण आफ्रिकन खेळाडूच्या पोस्टवर दिले प्रत्युत्तर

अनाया बांगर हिला ऑस्ट्रेलियाने ट्रान्सजेंडर क्रिकेटपटू म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर आता सोशल मिडियावर अनेक महिला खेळाडूंनी तिच्यावर टीका केली आहे. आता अनाया बांगरने पोस्टवर प्रत्युत्तर दिले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 29, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 03:03 PM IST
“आधी स्वतः शिकून ये..” अनाया बांगरने दक्षिण आफ्रिकन खेळाडूच्या पोस्टवर दिले प्रत्युत्तर
Image Credit: अनया बांगर मॅरिझान कॅपच्या पोस्टवर (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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