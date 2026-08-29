/“आधी स्वतः शिकून ये..” अनाया बांगरने दक्षिण आफ्रिकन खेळाडूच्या पोस्टवर दिले प्रत्युत्तर

Anaya Bangar On Marizanne Kapp's Post : माजी भारतीय क्रिकेट खेळाडू संजय बांगर यांची मुलगी अनया बांगर मागील काही काळापासून सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच अनया बांगरने तिच्या सोशल मिडियावर क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने तिला दिलेले पत्र सोशल मिडियावर शेअर केले होते. अनाया बांगर आता महिला क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज झाली आहे, पण त्याआधी क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या काही अटी असणार आहेत. अनाया बांगर हिला ऑस्ट्रेलियाने ट्रान्सजेंडर क्रिकेटपटू म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर आता सोशल मिडियावर अनेक महिला खेळाडूंनी तिच्यावर टीका केली आहे. अनेक प्रमुख व्यक्तींनी, एक ट्रान्सजेंडर महिला म्हणून खेळण्याच्या तिच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
दक्षिण आफ्रिकेच्या मरिझान कॅप सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करुन अनया बांगरवर टीका केली होती. एक ट्रान्सजेंडर महिला म्हणून खेळण्याच्या तिच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अनायाने आता या चिंतांना उत्तर दिले असून, बीसीसीआयच्या मौनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अनाया बांगर हिला क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्याची परवानगी दिल्यानंतर अनाया खुप आनंदी दिसत आहे. पत्रकार परिषदेमध्ये तिने असेही सांगितले होते की, भारतीय संघाकडून खेळण्याची तिचे स्वप्न आहे आणि बीसीसीआय त्यांच्या नियमांमध्ये बदल केल आणि तिला संधी देईल अशी आशा तिने अनेकदा व्यक्त केली आहे. सातत्याने होत असलेल्या टीकेवर अनायाने तिचे मत व्यक्त केले आहे.
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पीटीआयशी बोलताना अनाया बांगरने तिच्यावर टीका केलेल्या खेळाडूंवर मत मांडले आहे. माध्यमांशी बोलताना अनया म्हणाली की, "बदलाचा प्रवास हा तिच्यासाठी खुप आव्हानात्मक होता आणि या काळामध्ये तिला एकटे वाटत होते. जे लोक माझ्यावर टीका करत आहेत त्यांना हा बदल समजण्यापूर्वी शिक्षित करण्याची गरज आहे असे तिने स्पष्ट सांगितले. प्रत्येकजण वेगवेगळे उपाय सुचवत असते, जेव्हा तुम्हाला माहिती असते की तुमचे म्हणणे योग्य आहे त्यावेळी तुमच्यासोबत जे काही घडत आहे ते अन्यायकारक आहे हे देखील तुम्हाला समजते. मला नुकतंच कळलं की क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने मला महिला क्रिकेट खेळण्याची परवानगी दिली आहे. मी जशी आहे तशीच क्रिकेट खेळणार, आणि ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे."
ट्रान्सजेंडर म्हणून समोर आल्यानंतर, अनायाने पुन्हा क्रिकेट खेळण्याची आशा सोडून दिली होती आणि तिला खूप एकाकी वाटत होते, पण तिच्या कुटुंबाने तिला पाठिंबा दिला. मात्र, जेव्हा तिने बीसीसीआयकडे क्रिकेट खेळण्याची परवानगी मागितली, तेव्हा तिला मंडळाकडून केवळ मौनाचा सामना करावा लागला. मागील वर्षी ती एका रिएॅलिटी शोमध्ये देखील सहभागी झाली होती.