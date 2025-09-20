English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
"माझ्याशी लग्न कर, नाहीतर मी मरेन..." मुलगा ते मुलगी झालेल्या अनया बांगरचा दावा, जाणून घ्या काय झालं

Anaya Bangar On Marriage Proposal: क्रिकेटपटू संजय बांगरचा मुलगा, जो आता मुलगी झाला आहे, तो सध्या चर्चेत आहे. सध्या अनन्या बांगर एका रिअॅलिटी शोमध्ये दिसली आहे, जिथे  गोष्टींचा खुलासा केला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 20, 2025, 11:44 AM IST
Anaya Bangar In Rise And Fall: क्रिकेटपटू संजय बांगर यांचा मुलगा असलेला आर्यन आता जेंडर बदलून अनाया बांगर म्हणून नव्या ओळखीत समोर आला आहे. पहिल्याच रिअॅलिटी शोमुळे अनाया चर्चेत आली असून तिला तब्बल ३० ते ४० हजार लग्नाच्या मागण्या आल्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे संजय बांगर यांची मुलगी अनया आहे. क्रिकेटपटू संजय बांगर यांचा मुलगा असलेला आर्यन आता जेंडर बदलून अनाया बांगर म्हणून नव्या ओळखीत समोर आला आहे. पहिल्याच रिअॅलिटी शोमुळे अनाया चर्चेत आली असून तिला तब्बल ३० ते ४० हजार लग्नाच्या मागण्या आल्या आहेत असा तिने खुलासा केला आहे. 

‘राइज अँड फॉल’मध्ये अनायाचा प्रवास

‘बिग बॉस १९’ सोबतच नुकताच सुरू झालेला ‘राइज अँड फॉल’ हा शोही चर्चेत आहे. अशनीर ग्रोव्हर निर्मित हा शो अॅमेझॉन एमएक्स प्लेयरवर प्रदर्शित झाला आहे. या शोच्या तिसऱ्याच एपिसोडमध्ये अनाया बांगर चर्चेत आली. इथे ती आपला प्रवास, संघर्ष आणि लोकांचा प्रतिसाद याविषयी खुल्या दिलाने बोलताना दिसली. शोदरम्यान अभिनेत्री आकृती नेगीसोबत संवाद साधताना अनायानं लग्नाच्या प्रस्तावांबद्दल मोठं वक्तव्य केलं.

चाहत्यांकडून प्रेम आणि धमक्या

अनाया म्हणाली, “माझ्या कमेंट सेक्शनमध्ये जितकी नफरत मिळते, तितकंच प्रेम आणि सपोर्ट मला मेसेजेसमध्ये मिळतो. मला आतापर्यंत ३० ते ४० हजार लग्नाचे प्रपोजल आले आहेत. काही तर असे मेसेज येतात – ‘शादी कर लो, नाहीतर मी स्वतःला मारून टाकेन’.” हे ऐकल्यावर आकृती नेगी पूर्णपणे थक्क झाली.

सोशल मीडियावर जबरदस्त क्रेझ

रिअॅलिटी शोमध्ये अनाया सतत चर्चेत आहे. तिचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत. शोमध्ये युजवेंद्र चहलची एक्स वाइफ धनश्री वर्माही सहभागी झाली आहे. तिनं अनायाला बेसमेंट एरियात जाण्यासाठी निवडलं होतं.

आर्यन ते अनाया

पूर्वी अनायाला ‘आर्यन बांगर’ म्हणून ओळखलं जायचं. मात्र जेंडर बदलल्यानंतर तिनं स्वतःचं नाव बदलून नवी ओळख निर्माण केली. ती पूर्वी क्रिकेटमध्ये सक्रिय होती आणि आता रिअॅलिटी शोमधून नव्या करिअरला सुरुवात करत आहे. अनाया इंस्टाग्रामवरही खूप सक्रिय आहे. याआधी ती कॉमेडियन भारती सिंह आणि तिचे पती हर्ष यांच्या पॉडकास्टमध्ये दिसली होती.

FAQ

Q1. अनाया बांगर कोण आहे?
➡ पूर्वी आर्यन बांगर म्हणून ओळखला जाणारा संजय बांगर यांचा मुलगा. जेंडर बदलल्यानंतर आता अनाया बांगर म्हणून नवीन ओळख तयार केली आहे.

Q2. अनाया कुठल्या शोमुळे चर्चेत आली आहे?
➡ ‘राइज अँड फॉल’ या रिअॅलिटी शोमुळे अनाया प्रकाशझोतात आली आहे. हा शो अशनीर ग्रोव्हरचा असून अॅमेझॉन एमएक्स प्लेयरवर दाखवला जातो.

Q3. अनायाला किती लग्नाचे प्रपोजल आले आहेत?
➡ अनायाने सांगितलं की तिला आतापर्यंत तब्बल ३० ते ४० हजार लग्नाच्या मागण्या आल्या आहेत.

Q4. तिला कोणत्या प्रकारचे मेसेज येतात?
➡ काही चाहते मेसेजमध्ये म्हणतात – “शादी कर लो, नाहीतर मी स्वतःला संपवून टाकेन.” असेही अजब संदेश तिला आले आहेत.

Q5. शोमध्ये अनायाने काय खुलासा केला?
➡ अनायाने सांगितलं की कमेंट सेक्शनमध्ये तिला नकारात्मकता मिळते, पण मेसेजेसमध्ये प्रचंड प्रेम आणि सपोर्ट मिळतो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Anaya Bangartv showviral showsmarriage

