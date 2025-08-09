लिंगबदल केल्यावर अनाया बांगरने पहिल्यांदाच भावाला बांधली राखी, Photo Viral

Anaya Bangar and brother Atharva first Raksha Bandhan 2025: माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि प्रशिक्षक संजय बांगर यांची मुलगी अनाया बांगर ही नेहमीच चर्चेत असते. यामागे अनेक कारणं आहेत. अनाया बांगर ही आधी आर्यन बांगर म्हणून ओळखली जायची. आर्यन बांगरने सर्जरी करून मुलगी झाला आणि त्याला अनाया बांगर ही नवीन ओळख मिळाली. यंदा पहिल्यांदाच मुलगी अनाया बांगरनं रक्षाबंधनाच्या खास दिवशी आपल्या धाकट्या भावाला, अथर्व बांगरला, पहिल्यांदाच राखी बांधली. ९ ऑगस्ट २०२५ रोजी देशभरात उत्साहात साजऱ्या झालेल्या या पवित्र सणानिमित्त अनायानं सोशल मीडियावर भावाबरोबरचे काही खास फोटो शेअर करत भावनिक कॅप्शनही लिहिलं आहे.
अनाया बांगरनं राखी बांधतानाचे फोटो शेअर करत लिहिलं “फक्त राखीच नाही, वर्षानुवर्षांचा प्रेम, हसू आणि भाऊ-बहीणीतील नटखट भांडणंही बांधायचं आहे.” या शब्दांत तिनं त्यांच्या नात्यातील आपुलकी, मस्ती आणि समजूतदारी मांडली, जी प्रत्येक भाऊ-बहीणीच्या नात्याचा गाभा असतो.
पूर्वी आर्यन बांगर म्हणून ओळखली जाणारी अनायानं लिंगपरिवर्तनानंतर स्वतःच्या आयुष्यातील अनेक पैलू खुलेपणानं मांडले आहेत. ती केवळ क्रिकेटपटू म्हणूनच नव्हे, तर आपल्या धाडसी आणि प्रेरणादायी प्रवासातून अनेकांना प्रेरणा देण्याचं काम करते आहे. बदलाच्या काळात तिचा भाऊ अथर्व तिच्या पाठीशी कायम उभा राहिला होता.
अलीकडेच ब्रेस्ट ऑग्मेंटेशन आणि ट्रेकियल शेव्ह सर्जरीनंतर अनाया पुन्हा आपल्या नेहमीच्या आयुष्यात परतली आहे. काही दिवसांपूर्वी ती जिममध्ये वर्कआउट करताना दिसली होती आणि तिच्यासोबत अथर्वही होता. दोघांमधील घट्ट नातं आणि समंजसपणा यावेळीही स्पष्ट जाणवला.
प्र. 1 : अनाया बांगर कोण आहे?
उ. अनाया बांगर ही माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि प्रशिक्षक संजय बांगर यांची मुलगी आहे. ती क्रिकेटपटू असून सोशल मीडियावर सक्रिय आहे.
प्र. 2 : अनाया बांगरचं पूर्वीचं नाव काय होतं?
उ. अनायाचं पूर्वीचं नाव आर्यन बांगर होतं.
प्र. 3 : अनाया बांगरने लिंगपरिवर्तन केव्हा केलं?
उ. तिनं लिंगपरिवर्तनाची प्रक्रिया अलीकडच्या काळात पूर्ण केली असून त्यानंतर तिनं स्वतःचं नवं जीवन खुलेपणाने जगायला सुरुवात केली.