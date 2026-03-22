'मुलापासून मुलगी होईपर्यंत...' लिंगबदल शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर अनाया बांगरने वडिलांबद्दल लिहली भावनिक पोस्ट

Anaya bangar undergoes gender affirming surgery thanks father sanjay bangar: माजी भारतीय क्रिकेटपटू संजय बांगर (Sanjay Bangar) यांची मुलगी अनाया बांगर (Anaya Bangar) हिने आपल्या आयुष्यातील अत्यंत वैयक्तिक आणि महत्त्वाच्या टप्प्याबद्दल खुलासा केला आहे. तिने थायलंडमध्ये जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी केल्याची माहिती सोशल मीडियावर शेअर करत हा प्रवास किती भावनिक आणि आव्हानात्मक होता, याबद्दल तिने पोस्ट करत सांगितलं. याशिवाय तिच्या वडिलांसाठी माजी भारतीय क्रिकेटपटू संजय बांगर यांच्यासाठी तिने एक भावनिक पोस्ट लिहली आहे. या आधी संजय बांगरचा अनायाला एवढा सपोर्ट नव्हता पण आता ते त्यांच्या मुलीच्या निर्णयात सहभागी झालेले दिसत आहेत.
अनायाने पोस्टसोबत रुग्णालयातील एक फोटोही शेअर केला आहे, ज्यामध्ये ती सर्जरीनंतर आपल्या वडिलांसोबत दिसते. हा क्षण तिच्यासाठी खूप खास असल्याचं तिने नमूद केलं. तिच्या मते, हा प्रवास केवळ तिच्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण कुटुंबासाठी बदल घडवणारा ठरला.
तिने आपल्या पोस्टमध्ये स्पष्ट केलं की, स्वतःला समजून घेणं आणि कुटुंबाने ते स्वीकारणं ही प्रक्रिया सहज नव्हती. सुरुवातीला अनेक प्रश्न, संभ्रम आणि भावना यांचा सामना करावा लागला. पण हळूहळू कुटुंबाने तिला स्वीकारलं आणि तिच्या पाठीशी उभं राहिलं. तिने लिहलं की, " हा प्रवास सोपा नव्हता, केवळ माझ्यासाठीच नाही, तर माझ्या कुटुंबासाठीही. त्यांना मला समजून घ्यायला, स्वीकारायला आणि पाठिंबा द्यायला वेळ लागला. हे एका रात्रीत घडले नाही. आम्हा सर्वांच्याच आयुष्यात गोंधळाचे, प्रश्नांचे आणि शिकण्याचे क्षण आले. पण आज इथे उभे असताना, माझे मन कृतज्ञतेने भरून आले आहे."
विशेषतः वडील संजय बांगर यांच्या पाठिंब्याबद्दल बोलताना ती म्हणते की, सुरुवातीला त्यांचा सपोर्ट लगेच मिळाला नाही, पण जेव्हा मिळाला तेव्हा तो पूर्णपणे निस्वार्थ आणि ठाम होता. तिच्या आयुष्यातील या महत्त्वाच्या क्षणी वडिलांचा साथ असणं तिच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट ठरली.
अनायाने हेही सांगितलं की, हा बदल अचानक झालेला नाही. स्वतःला स्वीकारण्यापासून ते वैद्यकीय प्रक्रियेपर्यंत प्रत्येक टप्पा वेळ घेणारा होता. पण या सगळ्या प्रवासात तिने संयम, धैर्य आणि कुटुंबाचा आधार अनुभवला.
महत्त्वाची लक्षात घेण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे, जन्माच्या वेळी अनायाची ओळख मुलगा म्हणून झाली होती आणि तिचं नाव आर्यन होतं. ती आपल्या वडिलांसारखी क्रिकेटमध्ये करिअर करण्याचं स्वप्न पाहत होती. तिने मुंबई आणि इतर स्तरांवरील विविध वयोगटांच्या क्रिकेट ट्रायल्समध्येही भाग घेतला होता.
2023 मध्ये तिने हार्मोन थेरपी सुरू केली आणि त्यानंतर तिचा हा बदल सार्वजनिक झाला. आता ती आत्मविश्वासाने आपली ओळख स्वीकारत पुढे जात आहे. तिच्या या प्रवासाने अनेकांसाठी प्रेरणा निर्माण केली आहे.