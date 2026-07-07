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'पुरुष डॉक्टरांचा समावेश असलेल्या पॅनलसमोर मला कपडे काढून...', अनाया बांगरचा धक्कादायक Video; 'तिथे पडून असताना मी...'

भारताचा माजी क्रिकेटर संजय बांगर यांची कन्या अनाया बांगर ही पूर्वी मुलगा होती. तिने लिंगबदल शस्रक्रिया केली असून याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून आलेला धक्कादायक अनुभव तिने शेअर केलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 07, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:29 AM IST
'पुरुष डॉक्टरांचा समावेश असलेल्या पॅनलसमोर मला कपडे काढून...', अनाया बांगरचा धक्कादायक Video; 'तिथे पडून असताना मी...'
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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