Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /अनाया बांगरचं ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन? भारत सोडून परदेशामध्ये क्रिकेट खेळण्याचं कारण काय?

अनाया बांगरचं ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन? भारत सोडून परदेशामध्ये क्रिकेट खेळण्याचं कारण काय?

नुकतीच अनाया बांगर हिने एक पत्रकार परिषद घेतली आणि ती आता क्रिकेट ऑस्ट्रेलियासाठी खेळणार असे तिने सांगितले आहे. पण अनाया बांगर कशी काय ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटकडून खेळणार असा अनेकांना प्रश्न आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 27, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:58 PM IST
अनाया बांगरचं ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन? भारत सोडून परदेशामध्ये क्रिकेट खेळण्याचं कारण काय?
Image Credit: अनाया बांगर ऑस्ट्रेलियामध्ये का खेळणार क्रिकेट (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
आजचे राशीभविष्य 28 ऑगस्ट 2026 : चंद्रग्रहण आणि रक्षाबंधनाचा दिवस 12 राशींसाठी कसा? मिथुन आणि कुंभसाठी मोठे बदल
2
3
4
5