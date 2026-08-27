/अनाया बांगरचं ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन? भारत सोडून परदेशामध्ये क्रिकेट खेळण्याचं कारण काय?

भारतीय संघाचे माजी खेळाडू संजय बांगर यांची मुलगी अनाया बांगर मागील काही वर्षांपासून सातत्याने तिच्या वैयक्तिक जीवनामुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. नुकत्याच ती एका रिएॅलिटी शोमध्ये देखील सहभागी झाली. आता संजय बांगर यांची मुलगी अनाया बांगर ही आता पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या मैदानावर पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. नुकतीच अनाया बांगर हिने एक पत्रकार परिषद घेतली आणि ती आता क्रिकेट ऑस्ट्रेलियासाठी खेळणार असे तिने सांगितले आहे. पण अनाया बांगर कशी काय ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटकडून खेळणार असा अनेकांना प्रश्न आहे. आता यामागचं कारण तुम्हाला या लेखामध्ये सांगणार आहोत.
अनायाच्या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने (सीए) आपल्या धोरणांतर्गत तिला मार्च 2027 पासून एलिट महिला क्रिकेट खेळण्याची पात्रता दिली आहे. तथापि, तिला काही विशिष्ट निकष पूर्ण करावे लागतील. अनन्या बांगरने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून आलेले एक पत्र शेअर करून ही माहिती दिली आहे. तिने स्पष्ट केले की, अनेक वर्षांच्या अनिश्चिततेनंतर आता तिच्यासमोर एक मार्ग खुला झाला आहे. तथापि, यामुळे कोणत्याही संघात थेट स्थान मिळण्याची हमी नाही. तिला आधी तंदुरुस्ती परत मिळवावी लागेल, स्पर्धात्मक क्रिकेट खेळावे लागेल आणि आपल्या कामगिरीच्या आधारावर संघात स्थान मिळवावे लागेल.
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अनाया बांगरच्या ऑस्ट्रेलियाला जाण्यामागे त्या देशाचे देशांतर्गत धोरण कारणीभूत आहे. गेल्या वर्षी, तिने भारतात महिला क्रिकेट खेळण्याच्या पात्रतेबाबत बीसीसीआयकडे (भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ) मार्गदर्शन मागितले होते. अनायाच्या म्हणण्यानुसार, तिला बीसीसीआयकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर तिने जूनमध्ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाशी संपर्क साधला. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने ट्रान्सजेंडर आणि लैंगिक विविध खेळाडूंसाठी असलेल्या आपल्या धोरणांतर्गत अनायाच्या प्रकरणाचा आढावा घेतला आणि तिच्या वैद्यकीय माहितीचे मूल्यांकन केले.
अनन्या बांगरने इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितले की, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने तिच्याकडून केवळ एक साधा अर्जच घेतला नाही, तर रक्त तपासणी, टेस्टोस्टेरॉन अहवाल, शस्त्रक्रियेची कागदपत्रे, वैद्यकीय इतिहास आणि मँचेस्टर मेट्रोपॉलिटन युनिव्हर्सिटीमधील तिच्या ॲथलीट टेस्टिंग प्रोजेक्टचा अहवालही मागितला. तिच्या म्हणण्यानुसार, "माझा ॲथलीट टेस्टिंग रिपोर्ट मिळाल्यानंतरही बीसीसीआय गप्प राहिली, तर दुसरीकडे क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने माझा अहवाल वाचला, माझ्या संपूर्ण वैद्यकीय इतिहासाचे पुनरावलोकन केले आणि माझ्या स्थितीचे योग्य मूल्यांकन केले."