Russell Announced Retirement: आंद्रे रसेलने IPL मधून अचानक निवृत्ती का घेतली? तीन मिनिटांचा भावनिक व्हिडीओ Viral

Marathi News
Why Andre Russell Announced IPL Retirement: कोलकाता नाईट रायडर्सचा दिग्गज आणि दोन वेळा आयपीएल चॅम्पियन राहिलेला आंद्रे रसेलने लीगमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 30, 2025, 02:46 PM IST
Andre Russell Announces IPL Retirement

Andre Russell Announces IPL Retirement : कोलकाता नाईट रायडर्सच्या (KKR) दिग्गज ऑलराउंडर आणि दोन वेळा IPL विजेत्या आंद्रे रसेलने ही लीग सोडण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, रसेल पूर्णपणे दूर जाणार नाही, IPL 2026 मध्ये तो KKR टीमसाठी नवीन पॉवर कोच म्हणून सामील होणार आहेत. आंद्रे रसेल आता IPL मध्ये आपली तूफानी बॅटिंग किंवा धास्तीरावलेली गोलंदाजी करताना दिसणार नाही. KKR ने त्यांना रिलीज केल्यानंतर रसेलने IPL पासून निवृत्तीची घोषणा केली. रसेल KKR सोबत दशकाहून अधिक काळ जोडलेला होता.  त्याने 2014 आणि 2024 मध्ये विजेते टीमचा भाग म्हणून KKR साठी खेळला आहे. मात्र आता त्याची तूफानी खेळी आणि गोलंदाजी IPL मध्ये पाहायला मिळणार नाही.

IPL पासून निवृत्ती का घेतली?

एक भावनिक व्हिडीओत रसेल म्हणाले, "जेव्हा मी हा निर्णय घेतला, तेव्हा मला वाटले की सध्या हा निर्णय सर्वात योग्य आहे. मी माझ्या मागे एक लेगेसी सोडू इच्छितो. निवृत्ती घेणे तेव्हा योग्य असते जेव्हा फॅन्स विचारतात, 'का? तुला अजून काही करता येईल.' याऐवजी ‘हो, तुला ह्या निर्णयाची वेळ आधीच झाली असती’ असं वाटण्याऐवजी." रसेलने पुढे सांगितले की सोशल मीडियावर त्यांना स्वतःला इतर टीमच्या जर्सीमध्ये पाहणे अजीब वाटत होते. "माझ्या डोक्यात हे विचार फिरत राहिले आणि मला काही रात्री झोप येत नव्हती," असे  सांगितले.

 

IPL 2026 मध्ये रसेलची भूमिका

रसेलने निवृत्तीची घोषणा केली तरी तो KKR सोबत जोडलेले राहणार आहेत. त्याने फॅन्सना सांगितले की ते पॉवर कोच म्हणून KKR सपोर्ट स्टाफमध्ये सामील होईल. रसेल म्हणाला, "वेंकी मैसूर आणि शाहरुख खान यांच्यासोबत माझ्या IPL प्रवासाबद्दल भरपूर चर्चा झाली. त्यांनी मला प्रेम आणि सन्मान दिला. एक ओळखीचा सेटअप, माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. कोलकाता, मी परत येणार आहे आणि 2026 मध्ये नवीन पॉवर कोच म्हणून टीमसह असेल."

 

IPL मधील रसेलचा कारकिर्द

रसेलने IPL मध्ये एकूण 140 सामने खेळले, जिथे त्याने 174.18 च्या स्ट्राइक रेटवर 2651 रन केले. गोलंदाजी करताना त्यांनी 23.28 च्या सरासरीने 123 विकेट घेतल्या. KKR साठी खेळताना त्यांनी 133 सामन्यात 2593 रन आणि 122 विकेट घेतल्या. विशेष म्हणजे, 2015 आणि 2019 मध्ये त्यांनी KKR साठी IPL चा मोस्ट व्हॅल्यूएबल प्लेयर पुरस्कार जिंकला.

