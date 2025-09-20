आयसीसीने PCB च्या जखमेवर चोळलं मीठ, ज्यावरून झाला वाद त्यालाच पुन्हा अधिकारी म्हणून नेमलं

IND VS PAK Super 4 : आशिया कप 2025 मध्ये (Asia Cup 2025) 21 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात सुपर 4 स्टेजचा सामना खेळवला जाणार आहे. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून आयसीसीने या सामन्यासाठी मॅच रेफरीची घोषणा केली आहे. रविवारी होणाऱ्या हायव्होल्टेज सामन्याचे मॅच रेफरी म्हणून अँडी पायक्रॉफ्ट यांना नियुक्त करण्यात आलं आहे. अँडी पायक्रॉफ्ट ( Andy Pycroft) हे तेच सामना अधिकारी आहेत ज्यांना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आयसीसीमधून हटवण्याची मागणी केली होती. मागच्यावेळी भारत - पाकिस्तान संघ आशिया कपमध्ये भिडले होते तेव्हा टीम इंडियाच्या 'नो हॅन्डशेक' भूमिकेमुळे वाद रंगला होता.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने घेतलेल्या आक्षेपांना न जुमानता आयसीसीने पुन्हा एकदा आशिया कपमधील भारत - पाकिस्तान सामन्यासाठी अँडी पायक्रॉफ्टची निवड केली. 21 सप्टेंबर रोजी सुपर 4 सामन्यात अँडी पायक्रॉफ्ट हेच मॅच रेफरी असतील. पीसीबीने अँडी पायक्रॉफ्टवर 14 सप्टेंबर रोजी दुबई येथे झालेल्या सामन्यात भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि आगा सलमान यांच्यावर नाणेफेकीदरम्यान किंवा सामन्यानंतर हस्तांदोलन न करण्यास सांगून क्रिकेटच्या भावनेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला.
भारत - पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 15 सप्टेंबरला पीसीबीने आयसीसीला ई मेल लिहिला आणि त्यात टॉस दरम्यान झालेल्या 'नो हँडशेक' घटनेचा उल्लेख केला. जिथे पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार आचार संहितेचं उल्लंघन झालं होतं. त्यांनी दोन्ही कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि सलमान आगा यांनी हस्तांदोलन न केल्याने त्यांनी मॅच रेफरी पायक्रॉफ्टच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आयसीसीने ताबडतोब या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सहमती दर्शविली आणि सखोल चौकशीनंतर, पीसीबीला दिलेल्या उत्तरात, पायक्रॉफ्टने कोणत्याही आचारसंहितेचे उल्लंघन केलेले नाही असे म्हटले. तेव्हा आयसीसी त्यांच्या भूमिकेवर कायम राहिलं आणि म्हंटल की पायक्रॉफ्टने आचारसंहितेचे उल्लंघन केलेले नाही त्यामुळे त्यांना दोषी ठरवता येणार नाही. तसेच कोणत्याही संघाच्या मागणीनुसार ते मॅच रेफरी बदलू शकत नाहीत कारण ते एक चुकीचा आदर्श निर्माण करेल. त्यामुळे आशिया कपच्या पुढील सामन्यांसाठी अँडी पायक्रॉफ्टला कायम ठेवण्यात आलं.
सलमान अली आघा (कर्णधार), सईम अयूब, फखर झमान, हुसैन तलात, खुशदिल शाह, सलमान मिर्जा, मोहम्मद हारीस (विकेटकीपर), शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, सुफियान मुकीम, इमाद वसीम, शादाब खान, उस्मान खान, सादिफ खान.
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.
आयसीसीने पीसीबीच्या आक्षेपाला कसे उत्तर दिले?
आयसीसीने सखोल चौकशी केल्यानंतर पायक्रॉफ्टने कोणत्याही आचारसंहितेचे उल्लंघन केले नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी पायक्रॉफ्टला दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही आणि कोणत्याही संघाच्या मागणीनुसार मॅच रेफरी बदलणे चुकीचा आदर्श निर्माण करेल, असे सांगितले.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यासाठी मॅच रेफरी कोण आहे?
आयसीसीने या सामन्यासाठी अँडी पायक्रॉफ्ट यांची मॅच रेफरी म्हणून नियुक्ती केली आहे.
आशिया कप 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान सामना कधी आणि कोठे होणार आहे?
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सुपर 4 स्टेजचा सामना 21 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर रात्री 8 वाजता खेळवला जाईल.