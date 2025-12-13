English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

45 हजारांचं तिकीट पण एक झलकही दिसली नाही, मेस्सीच्या चाहत्यांनी खुर्च्या फोडल्या आणि बाटल्या फेकल्या, कोलकातामध्ये राडा

Lionel Messi India tour Day 1 live: साल्ट लेक स्टेडियममध्ये झालेल्या लिओनेल मेस्सीच्या कार्यक्रमात चाहत्यांनी गोंधळ घातला. ते इतके संतापले की त्यांनी स्टेडियमभोवती खुर्च्या आणि बाटल्याही फेकल्या. याचं कारण होतं आपल्या आवडत्या खेळाडूची एक झलकही न बघता येणं.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 13, 2025, 01:58 PM IST
45 हजारांचं तिकीट पण एक झलकही दिसली नाही, मेस्सीच्या चाहत्यांनी खुर्च्या फोडल्या आणि बाटल्या फेकल्या, कोलकातामध्ये राडा
Fans angry after messi leaves stadium

Fans angry after messi leaves stadium after 10 min walk around stadium poor management: लिओनेल मेस्सी भारतात 14 वर्षांनी आला आहे. त्याचा पहिला थांबा हा कोलकत्तामध्ये होता. कोलकाताच्या सॉल्ट लेक स्टेडियमवर त्याचा कार्यक्रम झाला. पण या कार्क्रमाला वेगळंच वळण लागलं. प्रेक्षकांनी तिथे केलेल्या गोंधळामुळे मोठा हंगामा झाला.मेस्सी भारत दौऱ्यावर असून, कोलकात्यात या दौऱ्याची सुरुवात केली होती. कोलकाता विमानतळावर रात्रीपासूनच प्रेक्षकांची मोठी गर्दी जमली होती, कारण लोक मेस्सीला पाहण्यासाठी आतुर होते. सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये देखील मेसीसाठी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, आणि इथे प्रेक्षकांची तुफान गर्दी होती. लाखो, हजारो रुपयांची तिकीट काढून त्याचे चाहते त्याला बघायला आले होते. मेस्सी मैदानात तर आला पण त्यानंतर जे घडलं ते फारच वादग्रस्त ठरलं.

Add Zee News as a Preferred Source

नक्की काय झालं? 

कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर, स्टेडियममधील प्रेक्षक नाराज होऊन गोंधळ घालू लागले. काही प्रेक्षकांनी मैदानात बाटल्या आणि स्टेडियममधील खुर्च्या फेकायला सुरुवात केली. त्यांचं म्हणणं होतं की, त्यांनी 45 हजार रुपये खर्च करून कार्यक्रमासाठी तिकीट घेतले होते, पण त्यांना मेसीची एक झलकही पाहता आली नाही.

 

चिडलेल्या एका फॅनने एएनआयला सांगितलं की, "हा इव्हेंट एकदम बकवास होता. मेसी फक्त 10 मिनिटं इथे आला, आणि त्याला नेता लोकांनी घेरून ठेवले. आम्ही त्याला पाहूच शकले नाही. त्याने मैदानावर एकही शॉट घेतला नाही, न पेनल्टी घेतली. इतके पैसे आणि भावनांची बर्बादी झाली."

 

प्रेक्षकांनी रागात येऊन खुर्च्या मैदानात फेकून दिल्या. त्याचवेळी सैकडो लोक सुरक्षा बैरिकेड्स तोडून मैदानात घुसले. पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, पण प्रेक्षकांचे नियंत्रण घेण्यात ते अयशस्वी ठरले. याबद्दल कंप्रोमाइज करत, मेसीला सुरक्षा कारणास्तव कार्यक्रम आधीच थांबवून स्टेडियममधून बाहेर नेलं. त्यानंतर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखील कार्यक्रमादरम्यान परत गेल्या.

 

फॅन्सचा आरोप होता की, मेसीला घेरून ठेवलेल्या 100 लोकांमुळे ते त्याला पाहू शकले नाहीत. काहींनी म्हणलं की, खेळमंत्री अरूप बिस्वास आणि इतर वीआयपी लोक सेल्फी घेण्यात व्यस्त होते, त्यामुळे मेसीला पाहणारे प्रेक्षक दुरावले. त्याचप्रमाणे, खेळमंत्र्यांनी आपले लोकच स्टेडियममध्ये भरले होते, असं आरोप करण्यात आलं.

 

कार्यक्रमाचे तिकीट खूप महाग होते. काहींनी 10,000, 12,000 रुपयांमध्ये तिकीट घेतले, तर काहींनी तर 45,000 रुपये देखील खर्च केले. अशा परिस्थितीत, मेसीची झलक देखील न मिळाल्याने प्रेक्षकांचा राग कळवला आणि त्यांनी हिंसक वागणूक दाखवली.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Goatmessikolkata

इतर बातम्या

झी 24 तासने पालघर जिल्ह्यातील मुलींच्या विक्रीचं रॅकेट उघड...

महाराष्ट्र बातम्या