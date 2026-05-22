/IPL : आयपीएलमध्ये आता बिहारचा संघ सुद्धा असणार? उद्योगपती अनिल अग्रवालने केली मागणी

Bihar IPL Team : वेदांता ग्रुपचे चेअरमन आणि प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून पोस्ट शेअर करत आयपीएलमध्ये येत्या काळात बिहारचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघाचा सुद्धा समावेश करण्यात यावा असं म्हटलं आहे.
Bihar IPL Team : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत टी 20 लीगपैकी एक असून याचा प्रेक्षकवर्ग खूप मोठा आहे. क्रिकेट हा सर्वात प्रसिद्ध खेळ असणाऱ्या भारतात मागील काही वर्षात आयपीएलची प्रसिद्धी खूप वाढली. सुरुवातीला आयपीएलमध्ये 8 संघ होते, मात्र 2022 मध्ये त्यात अजून दोन संघांची भर पडली आणि आता आयपीएलमध्ये एकूण 10 संघ सहभागी होत असतात. इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये संघ हे शक्यतो राज्याच्या नावाने तयार केले जातात आणि त्यांचं प्रतिनिधित्व करतात. जसे महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व हे मुंबई इंडियन्स करत, राजस्थानचं प्रतिनिधित्व राजस्थान रॉयल्सचा संघ करतो. अशा तऱ्हेने जवळपास देशातील 10 राज्याचं प्रतिनिधित्व करणारे संघ स्पर्धेत सहभागी होत आहेत. मात्र दरम्यान वेदांता ग्रुपचे चेअरमन आणि प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून पोस्ट शेअर करत आयपीएलमध्ये येत्या काळात बिहारचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघाचा सुद्धा समावेश करण्यात यावा असं म्हटलं आहे. त्यांच्या या मागणीची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे.
प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अग्रवाल हे मूळचे बिहारचे आहेत. सध्या ते ब्रिटनमध्ये राहत आहेत, मात्र असं असलं तरी त्यांचा बिहार सोबत अजूनही घट्ट नातं आहे. ते अनेकदा त्यांच्या मुलाखतीत तसेच सोशल मीडिया पोस्टवरून बिहारचं कौतुक करतात. तसेच बिहारमधून पुढे येणाऱ्या आणि जगातील पातळीवर यश मिळवणाऱ्या युवकांचं कौतुक करतात.
प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टवर लिहिले की ज्या प्रकारे चेन्नई सुपरकिंग्स, मुंबई इंडियन्स, कोलकाता नाईट रायडर्स सारखे संघ आहेत त्या प्रमाणे बिहारचा सुद्धा एक वेगळा संघ असायला हवा. बिहारच्या मातीने देशाला अनेक क्रिकेटर्स दिलेत. मात्र तरीही राज्याला क्रिकेटच्या जगतात ती ओळख मिळू शकली नाही ज्याचे हे हकदार आहेत.
उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांनी बिहारच्या अनेक खेळाडूंचं उदाहरण दिलं. पटना येथे जन्मलेल्या इशान किशनने वनडे क्रिकेटमधील सर्वात जलद द्विशतक करण्याचा विक्रम रचला. समस्तीपूरचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी आयपीएलमध्ये पदार्पण करणाऱ्या सर्वात तरुण खेळाडूंपैकी एक ठरला. दरम्यान, गोपालगंजमधील सामान्य कुटुंबातून आलेला साकिब हुसेन आपल्या उत्कृष्ट गोलंदाजीने जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे.
क्या आपको नहीं लगता Chennai Super Kings, Mumbai Indians और Kolkata Knight Riders की तरह बेमिसाल बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए?Anil Agarwal (AnilAgarwalVed) May 22, 2026
बिहार की मिट्टी ने देश को बहुत से बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं।
पटना में जन्मे ईशान किशन ने सबसे कम गेंदों में ODI double century लगाई। समस्तीपुर… pic.twitter.com/bgScCh40Zd
उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांनी बिहारचा एक वेगळा आयपीएल संघ असावा अशी मागणी केली आणि त्याला आता बिहार सरकारचा देखील पाठिंबा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी या सोशल मीडियावर आपला पाठिंबा व्यक्त केला. त्यांनी लिहिले की, ते अनिल अग्रवाल यांच्या मतांशी पूर्णपणे सहमत आहेत. बिहारमध्ये क्रिकेटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार मिशन मोडवर काम करत आहोत. तसेच येत्या काळात सर्वांच्या सहकार्याने बिहार क्रिकेट संघाबाबत निश्चितपणे एक सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.