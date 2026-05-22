  • /IPL : आयपीएलमध्ये आता बिहारचा संघ सुद्धा असणार? उद्योगपती अनिल अग्रवालने केली मागणी

Bihar IPL Team : वेदांता ग्रुपचे चेअरमन आणि प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून पोस्ट शेअर करत आयपीएलमध्ये येत्या काळात बिहारचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघाचा सुद्धा समावेश करण्यात यावा असं म्हटलं आहे.

Written ByPooja Pawar Updated byPooja Pawar
Published: May 22, 2026, 04:21 PM IST|Updated: May 22, 2026, 04:21 PM IST
Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत असून मागील 5 वर्षांपासून मीडिया क्षेत्रात कार्यरत आहेत. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज 18 लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंडा आहे. पूजा पवार यांची शैक्षणिक पार्श्ववभूमी पाहायची झाल्यास त्यांनी BMM मध्ये पदवी घेतली असून MACJ असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे.

