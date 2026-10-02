/आशियाई खेळांमध्ये सुभाष चंद्र फाउंडेशन बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर सराव करणारा अंकुश पंघलची ऐतिहासिक कामगिरी

आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारताची बॉक्सिंग मोहीम सुवर्णमय ठरली. शुक्रवारी 2 ऑक्टोबर रोजी 80 किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात अंकुश पांघलने दक्षिण कोरियाच्या किम मिनसेओंगचा 4-0 असा पराभव करून सुवर्णपदक पटकावले. अंकुशच्या या विजयामुळे भारताने एकाच दिवशी बॉक्सिंगमधील तिसरे सुवर्णपदक जिंकले. अंतिम सामन्यात अंकुशची ताकद स्पष्टपणे दिसून आली, कारण त्याने आपला वेग, हालचाल आणि प्रतिहल्ले यांचा प्रभावीपणे वापर केला. अखेरीस, पंचांनी 4-0 अशा एकमताने या भारतीय बॉक्सरला विजेता घोषित केले. यासह 2026 च्या आशियाई खेळांमधील अंकुशच्या प्रभावी मोहिमेचा अंतिम टप्पा पूर्ण झाला .
अंकुश हा गंगवा गावातील सुभाष चंद्र फाउंडेशन बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटरचा प्रशिक्षित खेळाडू आहे. लहान वयातच त्याने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने शानदार कामगिरी करत स्वत:चा ठसा उमटवला आहे. 13 ऑगस्ट 2005 रोजी हरियाणातील रोहतक येथे जन्मलेला अंकुश हा 80 किलो वजनी गटातील एक उदयोन्मुख भारतीय बॉक्सर आहे. 2026 च्या वरिष्ठ राष्ट्रीय बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक जिंकून त्याने राष्ट्रीय स्तरावर आपले स्थान निर्माण केले. त्यानंतर त्याने प्रमुख आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले.
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21 वर्षीय अंकुश पांघल हा हरियाणाच्या हिसार जिल्ह्यातील भेरिया गावचा रहिवासी आहे. 13 ऑगस्ट 2005 रोजी एका शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या अंकुशचे वडील, सुरेश पांघल, शेतीसोबतच खेळांमध्येही सहभागी होते. ते कबड्डीपटू होते. सुरुवातीला अंकुशनेही कबड्डी खेळून जिल्हा स्तरावर सुवर्णपदक जिंकले होते. मात्र, वडिलांच्या सल्ल्यानुसार त्याने कबड्डी सोडून बॉक्सिंगकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा अंकुशने कबड्डी सोडून बॉक्सिंग सुरू केली, तेव्हा गावकऱ्यांनी त्याची थट्टा केली, पण त्याने पर्वा न करता कठोर परिश्रम आणि प्रशिक्षण सुरूच ठेवले. त्याने वयाच्या ११ व्या वर्षी बॉक्सिंगला सुरुवात केली. त्याचे वडील, सुरेश पांघल, त्याला दररोज त्याच्या गावापासून 15 किलोमीटर अंतरावर प्रशिक्षणासाठी सोडायचे आणि परत आणायचे.
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2026 एलिट राष्ट्रीय बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप - सुवर्णपदक
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अंकुशच्या सुवर्णपदकासह, भारताने 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत बॉक्सिंगमध्ये 3 सुवर्ण आणि 3 कांस्य पदकांसह एकूण 6 पदके जिंकली. सुवर्णपदकांच्या संख्येनुसार आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील ही भारताची सर्वात यशस्वी बॉक्सिंग मोहीम होती. 2022 मध्ये भारताने 1 रौप्य आणि 3 कांस्य पदकांसह 4 पदके जिंकली होती, तर 2010 मध्ये 2 सुवर्ण, 3 रौप्य आणि 4 कांस्य पदकांसह 9 पदके जिंकली होती.