/टीम इंडियाच्या नावावर आणखी एक पराभव! इंग्लंडने 4 विकेट्स भारताला हरवले...

India vs England 2nd T20 : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये दुसरा सामना पार पडला, या सामन्यात भारताच्या संघाला आणखी एकदा मालिकेत पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. आजच्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाने श्रेयस अय्यरच्या कॅप्टन्सीमध्ये टीम इंडियाच्या नावावर आणखी एक पराभव नोंदवला आहे. भारताच्या संघाला इंग्लंडविरुद्ध मालिकेमध्ये 4 विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. आयर्लंडविरुद्ध मालिकेमध्ये पराभव झाल्यानंतर टीम इंडियाच्या पराभवामध्ये आणखी भर झाली आहे. भारतीय संघाची या सामन्यात गोलंदाजी फारच निराशाजनक राहिली.
आजच्या सामन्यामध्ये भारताचा सर्वात युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीला देखील पदार्पण करण्याची संधी मिळाली, पण टीम इंडिया आजच्या सामन्यामध्ये विजय मिळवण्यात अपयशी ठरली. आजच्या सामन्यामध्ये भारताची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा. आजच्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाने चांगली सुरुवात केली पण रवी बिश्नोईने केलेल्या खराब गोलंदाजीमुळे भारताच्या संघाने एकाच ओव्हरमध्ये जास्त धावा खर्च केल्या आणि त्यामुळे इंग्लंडसाठी विजयाचे लक्ष आणखी सोपे झाले. रवि बिश्नोईने एकाच ओव्हरमध्ये दोन नो बॅाल टाकले आणि त्यामुळे संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला.
हे ही वाचा
शनिवारी मँचेस्टर येथे झालेल्या दुसऱ्या टी20 सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघाने 20 ओव्हकमध्ये 7 विकेट्स गमावून 190 धावा केल्या. 191 धावांचे लक्ष्य गाठताना इंग्लंडची सुरुवात खूपच खराब झाली. संघाने पहिल्याच षटकात दोन गडी गमावले. अर्शदीप सिंगने धोकादायक गोलंदाजी करत फिल सॉल्ट आणि जोस बटलर यांना तंबूत परत पाठवले. मात्र, त्याच्या पुढच्याच षटकात हॅरी ब्रुकने अर्शदीप सिंगविरुद्ध चौकारांची मालिका ठोकली आणि एका षटकात 27 धावा जमवल्या. खराब सुरुवातीनंतर, या षटकात केलेल्या धावांनी इंग्लंडच्या डगमगत्या डावाला सावरले.
वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा यांनी भारतीय संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. मात्र, पॉवरप्लेमध्येच दोन्ही फलंदाज बाद झाले. वैभव सूर्यवंशी विल जॅक्सच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्याने 10 चेंडूंमध्ये 14 धावा केल्या. अभिषेक शर्माने 24 चेंडूंमध्ये 43 धावांची शानदार खेळी केली. सॅम करनने त्याला पॅव्हेलियनमध्ये परत पाठवले. कर्णधार श्रेयस अय्यरने 22 चेंडूंमध्ये 37 धावा केल्या. अष्टपैलू शिव दुबे 7 चेंडूंमध्ये केवळ 5 धावाच करू शकला. अक्षर पटेल धावबाद झाला. तिलक वर्माने शेवटच्या षटकात नाबाद 24 धावांची जलद खेळी करून संघाला 190 धावांपर्यंत पोहोचवले. सॅम करनने इंग्लंडसाठी तीन बळी घेतले.