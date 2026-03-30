MI VS KKR : अनुकूल रॉयने मोडलं हिटमॅनच्या फॅन्सचं मन, घेतला इतका जबरदस्त कॅच की सगळे पहातच राहिले Video

MI VS KKR : मुंबईचा स्टार फलंदाज रोहित शर्माने सुद्धा आयपीएलमध्ये जबरदस्त कमबॅक करत 78 धावांची खेळी केली. यावेळी त्याने त्याचं आयपीएलमधील वेगवान अर्धशतक सुद्धा ठोकलं, मात्र शतकाच्या जवळ असताना हिटमॅन बाद झाला. अनुकूल रॉयने त्याची जबरदस्त कॅच पकडली याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

पूजा पवार | Updated: Mar 30, 2026, 02:30 AM IST
(Photo Credit - Social Media)

MI VS KKR : आयपीएल 2026 चा दुसरा सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर 29 मार्च रोजी रविवारी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स (MI VS KKR) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात केकेआरने मुंबईला विजयाचं 221  धावांचं आव्हान दिलं होतं, हे आव्हान पूर्ण करण्यात मुंबई इंडियन्सला यश आलं आणि त्यांनी तब्बल 6 विकेट्स आणि 5 बॉल राखून हा सामना जिंकला. यासह मुंबईने आयपीएलच्या इतिहासातील त्यांचा सर्वात मोठा रनचेज केला. तसेच मुंबई इंडियन्सने 2012 नंतर तब्बल 14 वर्षांनी आयपीएल सिजनमधील पहिला सामना जिंकला, त्यामुळे सर्व फॅन्स खूश आहेत. मुंबईचा स्टार फलंदाज रोहित शर्माने सुद्धा आयपीएलमध्ये जबरदस्त कमबॅक करत 78 धावांची खेळी केली. यावेळी त्याने त्याचं आयपीएलमधील वेगवान अर्धशतक सुद्धा ठोकलं, मात्र शतकाच्या जवळ असताना हिटमॅन बाद झाला. केकेआरचा अनुकूल रॉयने त्याचा जबरदस्त कॅच पकडला तो पाहून प्रेक्षक आश्चर्यचकित झाले.   

रोहित शर्माचं वेगवान अर्धशतक : 

रोहित शर्माने आयपीएल 2026 मधील मुंबई इंडियन्सच्या पहिल्याच सामन्यात फलंदाजीत दमदार कामगिरी केली. रोहित आणि  रयान रिकेल्टनने केकेआर विरुद्ध फलंदाजी करताना तब्बल 148 धावांची पार्टनरशिप केली. पॉवरप्ले मध्ये दोघांनी एकही विकेट न गमावता 80 धावा केल्या. रोहितने 23 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. हे अर्धशतक त्याच्या आयपीएल करिअरमधील सर्वात वेगवान अर्धशतक होतं. यापूर्वी रोहित शर्माचं सर्वात वेगवान अर्धशतक चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध खेळलेल्या सामन्यात आलं होतं. 2015 मध्ये रोहितने चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध फायनल सामन्यात 25 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं होतं. 

अनुकूल रॉयने मोडलं हिटमॅनच्या फॅन्सचं मन : 

अर्धशतक केल्यावर शतकाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना 11.5 ओव्हरला वैभव अरोराच्या गोलंदाजीवर हिटमॅन रोहित शर्माने शॉट खेळला. शॉट बाउंड्रीच्या बाहेर चौकाराच्या दिशेने जातोय असं वाटत असताना मैदानात अनुकूल रॉयने मागे धावत जाऊन हा कॅच पकडला. हवेत उडी मारून अगदी सुपरमॅनला शोभेल असा कॅच पकडला. सध्या या कॅचचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. अखेर 38 बॉलमध्ये 6 षटकार आणि 6 चौकार ठोकले तसेच रोहित शर्माने 78 धावा केल्या. 

पाहा व्हिडीओ : 

मुंबई इंडियन्सने 14 वर्षांनी सलामी सामना जिंकला : 

मुंबईने कोलकाताचा 6  विकेटने पराभव केला. यासह मुंबई इंडियन्सने तब्बल 14 वर्षांनी आयपीएल सीजनमधील त्यांचा पहिला सामना जिंकला. 2012 पासून सलग 14 वर्ष मुंबई इंडियन्स त्यांचा आयपीएल सीजनमधील पहिला सामना गमावत होते, मात्र केकेआर विरुद्ध सामन्यातून त्यांनी हा इतिहास बदलून वनवास संपवला. कोलकाताने मुंबईला विजयासाठी 221 धावांचं याचं आव्हान दिलं होतं, मात्र हे आव्हान 6 विकेट आणि 5 बॉल राखून 224 धावा करून मुंबई इंडियन्सने पूर्ण केलं. मुंबई इंडियन्सकडून शार्दूल ठाकूरने गोलंदाजीत सर्वाधिक 3 विकेट्स घेतल्या तर फलंदाजीत रोहित शर्मा (78 धावा) आणि रायन रिकेल्टन (81 धावा) सर्वाधिक कामगिरी केली. तर केकेआरकडून कर्णधार अजिंक्य रहाणेने सर्वाधिक 67, फिन अलेनने 37, कॅमरुन ग्रीनने 18, अंगीकरुष रघुवंशीने 51 तर रिंकू सिंहने 33 धावा केल्या. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

