/करिअर आणि आयुष्य दोन्ही बदलले! अनुष्का शर्माच्या एका सल्ल्याने विराट कोहलीच्या आयुष्याला मिळाली नवी दिशा

Virat Kohli and Anushka Sharma : विराट कोहली हा आता 36 वर्षाचा आहे पण तो या वयातही त्याच्याहून तरुण खेळाडूंना मागे टाकेल असा त्याचा फिटनेस आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का त्याने त्याच्या आयुष्यामधून मांसाहाराला का निरोप दिला? ही कहाणी देखील प्रेरणादायी आहे तुम्हीही व्हाल वाचून थक्क.
Virat Kohli and Anushka Sharma : विराट कोहली सध्या आयपीएल 2026 खेळण्यात व्यस्त आहे, मागील काही दिवसांपासून तो सातत्याने त्याच्या कामगिरीमुळे चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये केलेल्या कामगिबद्दल तर सातत्याने चर्चा होतेच त्याचबरोबर त्याच्या वैयक्तिक जीवनाबद्दल देखील अनेकदा सोशल मिडियावर चर्चा पाहायला मिळाली आहे. विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा यांचे नाते त्या दोघांसाठी किती खास आहे हे सर्वानाच माहिती आहे. अनेकदा दोघेही सोबत नेहमीच दिसत असतात. विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा हे दोघे अनेकदा आपल्याला मुलाखतींमध्ये एकमेकांचे कौतुक करताना दिसले आहेत.
आता त्याने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्याने आणखी एक खुलासा केला आहे. आता त्याने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्याने आणखी एक खुलासा केला आहे. विराट कोहली हा आता 36 वर्षाचा आहे पण तो या वयातही त्याच्याहून तरुण खेळाडूंना मागे टाकेल असा त्याचा फिटनेस आहे. त्याने भारतीय क्रिकेटमध्ये देखील त्याने फिटनेस मंत्रा सुरु केला होता. कसोटी आणि टी20 क्रिकेटमधून त्याने निवृती घेतली आहे पण तो अजूनही एकदिवसीय क्रिकेट खेळत आहे. जेव्हा तो मैदानावर असतो तेव्हा तो त्याची आक्रमकता आणि अविश्वसनीय चपळाई विरोधकांना चकित करणारी असते.
विराट कोहली हा फिटनेसचा चाहता आहे, पण अनुष्का शर्मा जेव्हापासून त्याच्या आयुष्यामध्ये आली आहे तेव्हापासून त्याचे आयुष्य बदलले आहे. त्याचे आयुष्य लक्षणीयरीत्या कसे बदलले आहे, हे त्याने मान्यही केले आहे. दिल्लीचा मुलगा म्हणजेच विराट कोहली हा नेहमीच बटर चिकण आणि मटणाचा शौकीन होता. पण जेव्हा त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा त्याच्या आयुष्यामध्ये आली तेव्हापासून त्याने मांसाहाराला पूर्णपणे निरोप दिला आहे आता तो पूर्णपणे व्हेजिटेरियन झाला आहे.
विराटने त्याच्या मुलाखतींमध्ये अनेकदा सांगितले आहे की, अनुष्का शर्माने अन्न, आरोग्य आणि प्राणी यांबद्दलचा त्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला. त्याचबरोबर विराट आरोग्यांच्या समस्यांमुळे तो शाकाहारी झाला, पण त्याने याचे श्रेय अनुष्काच्या प्राणीप्रेमालाही दिले. 2020 मध्ये 'वोग' मासिकाला दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये, विराटने अनुष्काच्या प्रभावाबद्दल सांगितले. तो म्हणाला, "अनुष्काने मला जगण्याची एक नवीन पद्धत दिली आहे. तिला भेटण्यापूर्वी, मी फारसा समजूतदार किंवा संतुलित व्यक्ती नव्हतो. तिने मला एक चांगला माणूस बनण्याची प्रेरणा दिली आहे."