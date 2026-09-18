/सेहवाग अन् द्रविडच्या लेकांनी मैदान गाजवलं, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टीम इंडियाचा 7 धावांनी विजय

IND U19 vs AUS U19 : भारत अंडर 19 संघाची ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 संघाचा मालिकेचा पहिला सामना आज पार पडला. या सामन्यामध्ये टीम इंडियाच्या युवा संघाने 7 धावांनी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध विजय मिळवला. या सामन्यामध्ये टीम इंडियाने विजय मिळवल्यानंतर आता मालिकेमध्ये आघाडी घेतली आहे. एकदिवसीय मालिकेचा हा पहिला सामना पावसामुळे 20 ओव्हरचा खेळवण्यात आला, कारण सुरुवातीला बराचवेळ पाऊस कोसळत होता. भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये झालेल्या सामना हा राजकोटच्या खांदेरी येथील निरंजन शाह स्टेडियमवर खेळला गेला. या सामन्यामध्ये टीम इंडियाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. 20 ओव्हरच्या खेळामध्ये भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 20 ओव्हरमध्ये 6 विकेट्स गमावून 182 धावा केल्या. या सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाचा संघ 20 ओव्हरमध्ये फक्त 175 धावा करण्यात अपयशी ठरला आणि टीम इंडियाने मालिकेचा पहिला विजय नावावर केला. या सामन्यामध्ये भारतासाठी डावाची सुरुवात वीरेंद्र सेहवाग यांचा मुलगा आर्यवीर सेहवागने 26 चेंडूंमध्ये 28 धावांची छोटी पण महत्त्वपूर्ण खेळी केली. चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या अष्टपैलू यशवर्धन चौहाननेही 34 चेंडूंमध्ये 54 धावांची धडाकेबाज खेळी केली.
हे ही वाचा
भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड यांचा मुलगा, यष्टीरक्षक-फलंदाज अन्वय शेवटी फलंदाजीला आला आणि त्याने 18 चेंडूंमध्ये 38 धावांची धडाकेबाज खेळी केली. त्याने 211.11 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करताना दोन चौकार आणि तीन उत्तुंग षटकार मारून संघाला एक मोठी धावसंख्या गाठण्यास मदत केली. या तीन फलंदाजांनी तर भारतासाठी चांगली कामगिरी केलीच, त्याव्यतिरिक्त संघासाठी कुशाग्र ओझाने संघासाठी 16 धावा केल्या तर अर्जुन राजपूतने संघासाठी 15 धावा केल्या. यामुळे भारताला 6 गडी गमावून 20 षटकांत 182 धावांपर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली. ऑस्ट्रेलियाच्या 19 वर्षांखालील क्रिकेट संघाकडून स्पेन्सर ग्रीन आणि एली ब्रेन यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेतले.
ऑस्ट्रेलियाच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर 183 धावांचे लक्ष्य गाठताना ऑस्ट्रेलियाच्या 19 वर्षांखालील क्रिकेट संघाने चांगली सुरुवात केली. सलामीवीर नील पटेलने 31 चेंडूंमध्ये शानदार 45 धावा केल्या. त्याला हेडन बार्बुलोविकने साथ दिली, ज्याने अवघ्या 24 चेंडूंमध्ये 40 धावा केल्या. झेड हॉलिकनेही 24 धावांची भर घातली. अखेरीस, कर्णधार जॅक झोस्नेकनेही 27 चेंडूंमध्ये 55 धावा केल्या.