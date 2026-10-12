/क्रिकेटविश्वात नवा स्टार? राहुल द्रविडच्या मुलाची स्फोटक खेळी, सामन्यात चौकार-षटकारांचा पाऊस

विशाखापट्टणम येथे अंडर 19 संघाचे सामने सध्या खेळवले जात आहे, या स्पर्धेमध्ये टीम इंडियाचा दिग्गज माजी खेळाडू राहुल द्रविड यांचा मुलगा अन्वयने नुकतेच भारतीय अंडर 19 संघासाठी पदार्पण केले होते. भारतामध्ये सध्या विनू मांकड ट्रॉफी स्पर्धा सुरु आहे या स्पर्धेमध्ये अन्वय द्रविडने कमालीची कामगिरी करत सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. विशाखापट्टणम येथे झालेल्या 19 वर्षांखालील विनू मांकड ट्रॉफी सामन्यादरम्यान अन्वयने आपल्या कामगिरीने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले. या 17 वर्षीय यष्टीरक्षक-फलंदाजाने दिल्लीविरुद्ध अवघ्या 41 चेंडूंमध्ये 85 धावांची धडाकेबाज खेळी करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. अन्वय द्रविडने संघासाठी कशी कामगिरी केली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
आपल्या झंझटत्या खेळीदरम्यान, कर्नाटकचा कर्णधार अन्वयने मैदानाच्या सर्व बाजूंनी फटकेबाजी करत, तो केवळ बचावात्मकच नाही, तर आधुनिक क्रिकेटची आक्रमक शैली खेळण्यातही पारंगत आहे हे सिद्ध केले. अन्वयने, विनू मांकड ट्रॉफीमध्ये दिल्लीविरुद्ध 24 चेंडूंत अर्धशतक झळकावले. या 17 वर्षीय कर्णधाराने 41 चेंडूंत 85 धावा केल्या. त्याच्या या खेळीत सात चौकार आणि पाच षटकारांचा समावेश होता. अन्वयने 207.32 च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या. विशाखापट्टणम येथे खेळल्या गेलेल्या या 19 वर्षांखालील एकदिवसीय सामन्यात, कर्नाटकने प्रथम फलंदाजी करत 49 षटकांत 4 गडी गमावून 418 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, दिल्लीचा संघ 220 धावांवर सर्वबाद झाला. कर्नाटकने हा सामना 198 धावांनी जिंकला.
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विनू मांकड ट्रॉफीचा कर्नाटक विरुद्ध दिल्ली यांच्यामध्ये सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये कर्नाटकच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 49 ओव्हरमध्ये 4 विकेट्स गमावून 418 धावांचा डोंगर उभा केला होता. ध्रुव कृष्णानेही संघासाठी शानदार फलंदाजी करत अवघ्या 51 चेंडूंमध्ये 103 धावांचे शतक झळकावले. खेळपट्टीवर आलेल्या कर्णधार अन्वयने डावाला अंतिम स्वरूप देत धावसंख्या 400 च्या पुढे नेली.
दिल्लीच्या 419 धावांच्या प्रत्युत्तरात, त्यांचा संघ 220 धावांवर सर्वबाद झाला. परिणामी, अन्वयच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक संघाने 198 धावांच्या मोठ्या फरकाने विजय मिळवला. अन्वयने आपल्या यष्टीरक्षण, कर्णधारपद आणि आक्रमक फलंदाजीच्या जोरावर भारतीय 19 वर्षांखालील क्रिकेटमध्ये सातत्याने वर्चस्व गाजवले आहे. अन्वय द्रविडने संघासाठी कमालीची कामगिरी केली, दिल्लीविरुद्धच्या खेळीपूर्वी, अन्वयने चंदीगड अंडर-19 संघाविरुद्ध शतक झळकावले होते. त्या सामन्यात त्याने 62 चेंडूंमध्ये 104 धावा केल्या होत्या. कर्नाटकने तो सामना 100 धावांनी जिंकला होता.