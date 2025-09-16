English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Team India Jersey New Sponser : ड्रीम 11 सोबत टीम इंडियाचा जर्सी स्पॉन्सरशिपचा करार संपुष्ठात आल्यावर बीसीसीआय नव्या स्पॉन्सरच्या शोधात होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार बीसीसीआयला टीम इंडियाचा नवा जर्सी स्पॉन्सर मिळाला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Sep 16, 2025, 05:31 PM IST
टीम इंडियाला मिळाला नवा जर्सी स्पॉन्सर, प्रत्येक मॅचसाठी देणार एवढे कोटी, BCCI च्या तिजोरीत भर
(Photo Credit : Social Media)

Team India Jersey New Sponser : मागील महिन्यात केंद्र सरकारने रिअल-मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याच्या निर्णयानंतर 2023 पासून टीम इंडियाच्या जर्सीचा प्रमुख प्रायोजक असणाऱ्या ड्रीम 11 भोवती अनिश्चितता निर्माण झाली. परिणामी बीसीसीआयने ड्रीम 11 सोबत जर्सी स्पॉन्सरशिपचा करार संपुष्ठात आणून नव्या जर्सी स्पॉन्सरच्या शोधाला सुरुवात केली होती. टीम इंडियाची जर्सी स्पॉन्सर करण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी बीसीसीआयकडे अर्ज केल्याच्या बातम्या होत्या. अखेर बीसीसीआयने टीम इंडियाचा नवा जर्सी स्पॉन्सर (BCCI New Jersey Sponser) म्हणून अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) ची निवड केली आहे. बीसीसीआयने याबाबत अधिकृत माहिती आपल्या सोशल मीडियावर सुद्धा शेअर केली आहे. 

बीसीसीआय सोबत झाली कोट्यवधींची डील : 

अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) हे टीम इंडियाचे नवे स्पॉन्सर असणार असून हा करार पुढील तीन वर्षांसाठी असेल. यात टीम इंडियाचे जवळपास 21 आयसीसी सामने आणि 121 द्विपक्षीय सामन्यात टीम इंडियाचे खेळाडू अपोलो टायर्स या नव्या स्पॉन्सरचं नाव असलेली जर्सी घालतील. अपोलो टायर्सने बीसीसीआय सोबत जवळपास 579 कोटींची डील केल्याची माहिती आहे. रिपोर्ट्सनुसार अपोलो टायर्स टीम इंडियाच्या प्रत्येक सामन्यासाठी बीसीसीआयला जर्सी स्पॉन्सर म्हणून 4.5 कोटी रुपये देतील अशी माहिती आहे. ही रक्कम ड्रीम 11 देत असलेल्या स्पॉन्सरशिप रक्कमेपेक्षा जास्त आहे. अपोलो टायर्स सोबतच करार हा अडीच वर्षांचा आहे आणि तो मार्च २०२८ मध्ये संपेल.

टीम इंडियाच्या जर्सीवर कधीपासून दिसणार नाव?

टीम इंडियाचे क्रिकेट सामने जगभरात पाहिले जातात त्यामुळे अपोलो टायर कंपनीला जागतिक स्तरावर लक्षणीय दृश्यमानता मिळेल. अपोलो टायर ही वाहनांचे टायर उत्पादन करणारी कंपनी आहे. सध्या सुरू असलेल्या आशिया कपमध्ये भारतीय पुरुष संघाकडे कोणताही प्रायोजक नाही, तर महिला संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतही प्रायोजकाशिवाय खेळली. मात्र अपोलो टायर सोबत करार झाल्यावर आता 30 सप्टेंबर पासून सुरु होणाऱ्या महिला आयसीसी वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडिया जर्सी स्पॉन्सरचं नाव असणारी जर्सी घालून खेळेल.

काय म्हणाले नीरज कंवर?

 भारतीय संघाच्या जर्सीचे मुख्य स्पॉन्सर म्हणून निवड झाल्यावरया अपोलो टायरचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक नीरज कंवर म्हणाले की, 'भारतात आणि जगभरात क्रिकेटची अतुलनीय लोकप्रियता पाहता, टीम इंडियाचा राष्ट्रीय संघ प्रमुख प्रायोजक होणे हा आमच्यासाठी सन्मानाचा विषय आहे. ही भागीदारी राष्ट्रीय अभिमानाबद्दल आहे, ग्राहकांचा विश्वास मजबूत करते आणि अपोलोला आमच्या श्रेणीतील खऱ्या नेत्या म्हणून दाखवते, त्याच वेळी भारतीय खेळाला सर्वोच्च स्तरावर पाठिंबा देते आणि जगभरातील चाहत्यांसाठी अविस्मरणीय क्षण निर्माण करते' .

FAQ : 

स्पॉन्सरशिपसाठी बीसीसीआयकडे इतर कोणत्या कंपन्यांनी अर्ज केले होते?

अपोलो टायर्स व्यतिरिक्त कान्वा (Canva) आणि जेके टायर (JK Tyre) यांनी बिडिंग प्रक्रियेत भाग घेतला. बिरला ओप्टस पेंट्स (Birla Optus Paints) ने रस दाखवला पण बिडिंगमध्ये सहभागी झाली नाही.

अपोलो टायर्स कंपनी कोणती आहे आणि याचा फायदा काय होईल?

अपोलो टायर्स ही वाहन टायर उत्पादन करणारी बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे. टीम इंडियाच्या जागतिक स्तरावर पाहिल्या जाणाऱ्या सामन्यांमुळे कंपनीला मोठी दृश्यमानता मिळेल. हा भारतीय क्रिकेटमधील नुकत्याच झालेल्या सर्वात फायदेशीर स्पॉन्सरशिप करारांपैकी एक आहे. 

नवीन स्पॉन्सरसह टीम इंडियाचा पहिला सामना कधी असेल?

अपोलो टायर्ससोबत करारानंतर, ३० सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या महिला आयसीसी वर्ल्ड कप मध्ये टीम इंडिया नव्या स्पॉन्सर असलेली जर्सी घालून खेळेल. पुरुष संघासाठी हा प्रभाव २ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत दिसू शकतो.

