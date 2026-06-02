/आकिब नबीची झाली टीम इंडियात एंट्री! अफगाणिस्तान मालिकेसाठी मिळणार का पदार्पणाची संधी?

Aqib Nabi joins Indian camp as backup player : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये कसोटी मालिका सुरु व्हायला आता फक्त चार दिवस शिल्लक राहिले आहेत. नुकतीच भारतामध्ये आयपीएल 2026 उत्साह संपला आहे आता टीम इंडिया अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना आणि एकदिवसीय मालिका खेळणार आहे. यासाठी बीसीसीआयने भारतीय संघाची घोषणा केली होती. शुभमन गिल कसोटी संघाचे नेतृत्व करणार आहे तर केएल राहुल हा संघाचा उपकर्णधार असणार आहे. डोमेस्टिक क्रिकेटमध्ये कमालीची कामगिरी करणारा आकिब नबी याचे भाग्य खुलताना दिसत आहे. आता मुल्लानपूर येथे अफगाणिस्तानविरुद्ध सुरू होणाऱ्या एकमेव कसोटी सामन्यापूर्वी भारतीय संघाच्या शिबिरात दाखल झाला आहे.
आकिब नबीचे भारतीय संघामध्ये अधिकृत नाव दिलेले नाही, पण तो कॅम्पमध्ये सराव करत असल्याचे वृतांची माहिती आहे. भारताच्या संघाने शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडविरुद्ध मालिका खेळली होती, यामध्ये मालिका बरोबरीत संपली होती. भारतीय संघामध्ये आकिब नबी याला सामील करणे हे टीम इंडियासाठी महत्वपूर्ण मानले जात आहे. याचे कारण म्हणजेच भारतीय संघाची जेव्हा बीसीसीआयच्या निवडकर्त्यांनी घोषणा केली होती तेव्हा निवड समितीवर टीका करण्यात आली होती. निवड समितीवर टीका करण्याचे कारण म्हणजेच जसप्रीत बुमराहला कसोटी संघात सामील केलेले नाही.
आकिब नबी याला अजुनपर्यत भारतीय संघात अधिकृत स्थान देण्यात आले नाही, जसप्रीत बुमराहला कसोटी सामन्यात विश्रांती देण्यात आली आहे त्याच्या जागेवर गुरनूर ब्रारला संघात स्थान दिले होते. यानंतर, अनेक क्रिकेट तज्ज्ञ आणि चाहत्यांनी नबीला संघातून वगळण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्याला आता भारतीय संघात स्थान मिळाल्यानंतर टीम इंडियाचा महत्वाचा दुवा म्हणून त्याला पाहिले जात आहे. श्रीलंका दौऱ्यावर त्याला भारतीय संघाच सामील करणार की नाही या स्पष्टता नाही पण न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेमध्ये त्याला स्थान मिळू शकते. कारण न्यूझीलंडमध्ये वेगवान गोलंदाजांसाठी अनुकूल परिस्थिती पाहता, तो निवड समितीच्या रडारवर असू शकतो.
J&K SEAMER AUQIB NABI JOINED INDIA TEST SQUAD— Cricket Central (@CricketCentrl) June 2, 2026
- Jammu and Kashmir seamer auqib Nabi joined India test squad as a backup player on Tuesday ahead of the Test match against Afghanistan. pic.twitter.com/y9r8dvHgbh
आकिब नबी हा भारतीय संघामध्ये सामील झाल्यानंतर कोणत्या खेळाडूला बाहेर केले जाणार आणि त्याला संघामध्ये खेळण्याची संधी मिळणार असे अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. मोहम्मद सिराज हा भारतीय संघाचा मुख्य वेगवान गोलंदाज आहे, त्याचबरोबर काही नव्या चेहऱ्यांना भारतीय कसोटी संघामध्ये स्थान देण्यात आले आहे. तर प्रसिद्ध कृष्णाची देखील इंग्लंडमध्ये प्रभावशाली कामगिरी राहिली होती. मानव सुतार, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे यामधील काही खेळाडूंना या कसोटी सामन्यात पदार्पणची संधी मिळणार का याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
आकिब नबी हा आयपीएल 2026 मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघामधून खेळला होता. त्याला काही संधी मिळाल्या होत्या पण तो अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करु शकला नाही. दिल्ली कॅपिटल्सने त्यालात्याला ८.४० कोटींना खरेदी केले होते,तो फ्रँचायझीच्या सर्वात महागड्या भारतीय खेळाडूंपैकी एक होता. पण मागील रणजी ट्रॉफीमधील सिझनमध्ये त्याने त्याच्या कामगिरीने सर्वाचे लक्ष वेधले होते. जम्मू आणि काश्मीरच्या ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी विजयात महत्वाचे योगदान दिले होते, तो संघाचा सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज ठरला. नबीने 10 प्रथम-श्रेणी सामन्यांमध्ये केवळ 12.56 च्या सरासरीने 60 विकेट्स घेतले आणि सात वेळा पाच बळी मिळवले.
अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकदिवसीय कसोटीसाठी भारताचा संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, केएल राहुल (उपकर्णधार), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुतार, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर).