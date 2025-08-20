Dhanashree Verma Reacted To Yuzvendra Chahal Be Your Own Sugar Daddy Tshirt: आयपीएल 2025 सुरू होण्याआधीच भारताचा लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आणि त्याची पत्नी धनश्री वर्मा यांचा घटस्फोट झाला होता. 2020 मध्ये दोघांनी लग्न केलं होतं, मात्र लग्नानंतर काही काळातच त्यांच्या नात्यात दुरावा आला आणि अखेर 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी दोघांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला.
घटस्फोटाच्या दिवशी चहलने कोर्टात जेवढं लक्ष वेधलं, तेवढंच त्याच्या टी-शर्टवरील मजकुराने देखील सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय निर्माण केला. चहलने त्या दिवशी जी टी-शर्ट घातला होता, त्यावर लिहिलं होतं "Be Your Own Sugar Daddy".
ही टी-शर्ट पाहून अनेकांनी अंदाज बांधला की चहलने धनश्रीवर अप्रत्यक्षपणे टोला लगावला आहे. ‘शुगर डॅडी’ हा शब्द अनेक वेळा अशा अर्थाने वापरला जातो ज्यामध्ये एक श्रीमंत पुरुष, एखाद्या मुलीला आर्थिक आधार देतो आणि त्यांच्यावर पैसा खर्च करतो. त्यामुळे चहलच्या या टी-शर्टने सोशल मीडियावर चर्चा झाली.
या प्रकरणावर अखेर धनश्री वर्मा हिनं मौन तोडलं आहे. 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' या प्लॅटफॉर्मवर बोलताना तिने तिच्या भावना स्पष्ट केल्या. धनश्री म्हणाली, “घटस्फोट ही कुठल्याही व्यक्तीसाठी सहज बाब नसते. हे साजरं करावं असं काहीच त्यात नसतं. मी आणि चहल या दोघांनाही आपापल्या कुटुंबाचा मान राखणं महत्त्वाचं वाटलं.”
ती पुढे म्हणाली, “त्या दिवशी मी फारच भावनिक झाले होते. कोर्टातून मागच्या गेटने बाहेर पडले. त्यानंतर सोशल मीडियावर फोटो पाहूनच मला समजलं की चहलने कोणता टी-शर्ट घातला होता.” त्यावर ती हलक्या फुलक्या पद्धतीने म्हणाली की, “अरे भाई , व्हॉट्सअॅपवरच सांगितलंसं ना, टी-शर्ट घालायची काय गरज होती!”
दरम्यान, युजवेंद्र चहलचा सध्याचा क्रिकेट कारकिर्दीवरही प्रभाव दिसून येतोय. त्याची एशिया कप 2025 साठी भारतीय संघात निवड झालेली नाही. 2023 नंतर तो एकही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही.