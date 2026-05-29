/फिफा वर्ल्ड कप 2026 साठी अर्जेंटिना संघाची घोषणा, दुखापतीनंतर मेस्सी परतणार, पाहा कोणत्या स्टार खेळाडूंना मिळाली संधी

FIFA World Cup 2026 Argentina : गतविजेता संघ असलेल्या अर्जेंटिना (Argentina) संघाची फिफा वर्ल्ड कप 2026 साठी (FIFA World Cup 2026) घोषणा करण्यात आली आहे. कोच लियोनेल स्कालोनीने फीफा वर्ल्ड कप 2026 साठी 26 खेळाडूंच्या संघाची घोषणा शुक्रवारी केली. ब्राजीलने 1962 मध्ये लागोपाठ दुसऱ्यांदा फिफा वर्ल्ड कप जिंकण्याची कामगिरी केली होती. त्यानंतर कोणताही संघ अशी कामगिरी करू शकला नव्हता. लिओनेल मेस्सीच्या नेतृत्वात अर्जेंटिना संघ मजबूत स्थितीत दिसत आहे. मेस्सीसोबत इंटर मिलानचा स्ट्रायकर लॉटारो मार्टिनेझ आणि ॲटलेटिको माद्रिदचा ज्युलियन अल्वारेझ सुद्धा दिसणार आहे.
अर्जेंटिना संघात कोच स्कालोनीने अनेक नव्या खेळाडूंना संधी दिली आहे. जे कतार वर्ल्ड कपमध्ये संघाचा भाग नव्हते. यामध्ये व्हॅलेंटिन बारकोचा समावेश आहे, ज्याने युरोपमध्ये एक उत्कृष्ट सीजन गाजवला. जोसे मॅन्युएल लोपेझलाही संधी देण्यात आली आहे. तो ब्राझिलियन क्लब पाल्मेरासचा सेंटर फॉरवर्ड असून, गरज पडल्यास अल्वारेझ आणि मार्टिनेझसाठी पर्यायी खेळाडू म्हणून काम करू शकतो. निको पाजला सुद्धा संघात स्थान देण्यात आले आहेत. त्यांनी कोमो 1907 साठी उत्तम प्रदर्शन केलं होतं. म्हणूनच कोचिंग स्टाफ त्याला जास्त पसंत करतात.
लियोनेल मेस्सी आपला सहावा वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी उतरणार आहे. इंटर मियामीसाठी खेळलेल्या शेवटच्या सामन्यात मेस्सी वेदनेत दिसला. त्यांना मैदानात सोडून जावे लागले. मात्र क्लबने सांगितलं होतं की त्याची दुखापत एवढी गंभीर नाहीये तर त्याच्या फक्त डाव्या हॅमस्ट्रिंगच्या स्नायूंमध्ये थकवा आहे. स्कालोनीने सांगितले की, 'आम्ही ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्समध्ये मेस्सीचा खेळ बघत होतो. तेव्हा आम्हाला वाटलं की त्याने सब्स्टीट्यूट पाठवण्यासाठी सांगितलं. त्याला बरं वाटत नव्हते. सुरुवातीचे रिपोर्ट खूप वाईट नव्हते. आता आम्हाला वाट पाहावी लागेल की गोष्टी कशा पुढे जातात. परिस्थिती खरोखरच सांगितल्याप्रमाणे आहे की नाही, हे निश्चित करण्यासाठी त्याच्या आणखी टेस्ट केल्या जातील असे मला वाटते'.
चार वर्षांपूर्वी अर्जेंटिनाने फिफा वर्ल्ड कपची ट्रॉफी जिंकली. याचॅम्पियन संघाचा भाग असणाऱ्या 9 खेळाडूंना संघात स्थान मिळालेलं नाही. फ्रेंको अरमानी, जुआन फोयथ, जर्मन पेजेला, मार्कोस एक्यूना, एंजेल डि मारिया, एलेजांद्रो गोमेज, गुइडो रोड्रिगेज, पाउलो डायबाला, एंजेल कोरेया और फ्रेंको मास्टँटुओनो यांना संघात सामील करण्यात आले नाही. अर्जेंटीनाचा फीफा वर्ल्ड कप 2026 मधील पहिला सामना हा 16 जून रोजी अल्जीरिया विरुद्ध होणार आहे. त्यानंतर अर्जेंटिनाचा पुढील सामना अनुक्रमे ऑस्ट्रिया आणि जॉर्डन यांच्या विरुद्ध होईल.
गोलकीपर : एमिलियानो मार्टिनेज, गेरोनिमो रूली, जुआन मुसो
डिफेंडर : लियोनार्डो बालेरडी, निकोलस टॅग्लियाफिको, गोंजालो मोंटिएल, लिसेंड्रो मार्टिनेज, क्रिस्टियन रोमेरो, निकोलस ओटामेंडी, फॅकुंडो मदीना, नाहुएल मोलिना
मिडफील्डर : लिएंड्रो पारेडेस, रोड्रिगो डी पॉल, वॅलेन्टिन बार्को, जियोवानी लो सेल्सो, एक्सेक्विएल पालासियोस, एलेक्सिस मॅक एलिस्टर , एंजो फर्नांडीज
फॉरवर्ड : जूलियन अल्वारेज, लियोनेल मेस्सी, निको गोंजालेज, थियागो अल्माडा, गिउलिआनो शिमोन, निको पाज, जोस मैनुअल लोपेज, लुटारो मार्टिनेज