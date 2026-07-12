/FIFA World Cup 2026 : अर्जेंटिनाची सेमी फायनलमध्ये धडक! 72 वर्षांनी क्वाटर फायनलमध्ये पोहोचलेल्या स्विझर्लंडचं स्वप्न भंगलं

Argentina VS Switzerland FIFA : फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये क्वाटर फायनल राउंडचा शेवटचा सामना अर्जेंटिना विरुद्ध स्विझर्लंड यांच्यात झाला असून यात अर्जेंटिनाने 3-1 ने आघाडी घेत विजय मिळवला. यासह 72 वर्षांनी क्वाटर फायनलमध्ये पोहोचलेल्या स्विझर्लंडचं ट्रॉफी विजयाचं स्वप्न भंगलं आहे. अर्जेंटिनाने पहिल्या 10 मिनिटात गोल करून सामन्यावर दबदबा निर्माण केला होता. तर 67 व्या मिनिटाला स्विझर्लंडने एक गोल करून अर्जेंटिनाची बरोबरी केली. त्यानंतर एक्स्ट्रा टाइममध्ये अर्जेंटिनाने अजून दोन गोल करून स्विझर्लंडला बॅकफूटवर टाकलं. याच विजयासह अर्जेंटिनाने सेमी फायनलचं तिकीट मिळवलं. गतविजेता अर्जेंटिना संघ आता सेमी फायनलमध्ये इंग्लंडशी भिडणार आहे.
67 व्या मिनिटाला स्विझर्लंडने अर्जेंटिनाच्या गोलची बरोबरी करून स्कोअर 1-1 असा आणला होता. डॅन एनडोयेने आपल्या करिअरमध्ये सर्वात मोठा गोल केला. त्याने रिकार्डो रोड्रिगेज सोबत जबरदस्त वन-टू पासिंग केली आणि बॉक्समध्ये गुसला आणि एमिलियानो मार्टिनेज पासून दूर राहत गोलच्या दुसऱ्या कोपऱ्यातून आरामात साइड फुट शॉट मारून गोल केला. अखेर अर्जेंटिनाचा डिफेंस संपून वर्ल्ड कप क्वाटर फायनलमध्ये स्विझर्लंडने बरोबरी ६७ व्या मिनिटाला बरोबरी केली होती.
अर्जेंटिना संघाने अतिरिक्त वेळेत दुसरा गोल केला आहे. स्वित्झर्लंडने जोरदार झुंज दिली, परंतु उन्हाळी 'ट्रान्सफर विंडो'दरम्यान सर्वांचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या ज्युलियन अल्वारेझने बॉल वळवून उजव्या कोपऱ्यात मारला आणि गतविजेत्यांचा विजय निश्चित केला.
फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये मेस्सीने प्रत्येक सामन्यात गोल केला. मात्र, उपांत्यपूर्व सामन्यात मेस्सीला गोल करता आला नाही. दुसऱ्या सत्रापर्यंत स्वित्झर्लंडने कडवी झुंज दिली, पण अतिरिक्त वेळेत अर्जेंटिनाने आपली खरी चमक दाखवली. ज्युलियन आणि ॲलिस्टर यांच्या गोलनंतर, लौतारो मार्टिनेझने केलेल्या गोलमुळे अर्जेंटिनाने उपांत्य फेरीत धडक मारली. एम्बोलोच्या 'रेड कार्ड'मुळे स्वित्झर्लंडचा खेळ बिघडला. आता उपांत्य फेरीत अर्जेंटिनाचा सामना इंग्लंडशी होईल.
फ्रान्स विरुद्ध स्पेन - बुधवार 15 जुलै - रात्री 12:30 वाजता
इंग्लंड विरुद्ध अर्जेंटिना - गुरुवार 16 जुलै - रात्री 12:30 वाजता