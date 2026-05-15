/PBKS VS MI : पंजाब किंग्जमध्ये मतभेदांची ठिणगी? पराभवानंतर प्रीती झिंटा आणि पॉन्टिंग चर्चेत, नक्की झाले काय?

Preity Zinta and Ricky Ponting News : पंजाब किंग्ज विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यानंतर पंजाबच्या संघाला सलग पाचव्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यानंतर आता संघाची सह - मालकिण आणि अभिनेत्री प्रिती झिंटा आणि कोच रिकी पाँटिंग यांचे काही फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत, नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
Preity Zinta and Ricky Ponting News : पंजाब किंग्जच्या संघाने मागील पाच सामन्यामध्ये सलग पराभव झाल्यानंतर स्वत:चा खेळ पूर्णपणे खराब केला आहे. मागील पाचही सामन्यामध्ये पंजाबच्या संघाचा पराभव झाला आहे. पंजाबच्या संघाने सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये कमालीची कामगिरी केली होती त्याच्या चाहत्यांना त्याच्या सुरुवातीचा खेळ पाहून ते सर्वात आधी प्लेऑफची शर्यत पार करतील असा त्यांचा अंदाज होता. पण मागील पाच सामन्यांमध्ये झालेल्या पराभवानंतर आता त्यांचे टॅाप 4 मधील स्थान देखील धोक्यात आहे. आता सोशल मिडियावर सामना झाल्यानंतर संघाची मालक प्रिती झिंटा आणि कोच रिकी पाँटिंग यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये पंजाब किंग्जच्या संघामध्ये सर्वकाही ठिक नसल्याचे दिसत आहे.
पंजाब किंग्जच्या संघाने पाच सामने गमावल्यानंतर आता त्याचे प्लेऑफमध्ये जाण्याच्या आशा नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. याचे कारण म्हणजेच आजच्या सामन्यामध्ये सीएसके आणि एलएसजी यांच्यामध्ये सामना होणार आहे आणि या सामन्यात सीएसकेच्या संघाला पंजाबचे स्थान हिसकावण्याची संधी असणार आहे. प्रिती झिंटा आणि कोच रिकी पाँटिंग यांच्यामध्ये सामना झाल्यानंतर अनेक बराच वेळ संभाषण झाले यामध्ये दोघेही फारच नाराज दिसत होते. वृतांच्या माहितीनुसार असे सांगितले जात आहे की दोघांमध्ये सातत्याने झालेल्या पराभवानंतर वाद झाला आहे.
हे ही वाचा
या घटनेचे अनेक फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. संघाची मालकीण प्रिती झिंटा ही नेहमीच खेळाडूंना अभिनंदन करण्यासाठी त्याचबरोबर कौतुक करताना ते दिसत असतात. पण कालच्या सामन्यानंतर ती फारच निराश दिसली. आता संघ सध्या सलग पाच पराभवानंतर चौथ्या स्थानावर आहे, संघाचे 12 सामन्यांनंतर 13 गुण आहेत, तर सीएसकेचा संघ हा गुणतालिकेमध्ये 11 सामन्यानंतर आता 13 गुण संघाच्या खात्यात आहे. यांच्यामध्ये आता नेट रनरेटची लढत असणार आहे.
पंजाब किंग्ज विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये काल सामना झाला यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाने 6 विकेट्सने पंजाबला पराभूत केले. कालच्या सामन्यामध्ये पंजाब किंग्जच्या संघाने पहिले फलंदाजी करुन 8 विकेट्स गमावून 200 धावा केल्या होत्या. हे लक्ष मुंबई इंडियन्सच्या संघाने 19.5 ओव्हरमध्ये पार केले. या सामन्यामध्ये तिलक वर्मा आणि रायन रिक्लटन यांनी कमालीची कामगिरी केली.