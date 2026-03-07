अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चांडोक यांच्यात वयाचा फरक किती ?

नुकतेच भारताचा क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखला जाणारा सचिन तेंडुलकर यांचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर उद्योजक सानिया चांडोक सोबत विवाहबद्ध झाला. मुंबईत पार पडलेल्या या लग्नसोहळ्याने संपूर्ण देशाचा, विशेषतः क्रिकेट आणि बॉलिवूड चाहत्यांचा मोठा लक्ष वेधले. लग्नाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहेत, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये आनंद आणि उत्सुकता दोन्ही पाहायला मिळत आहेत.
अर्जुन आणि सानिया दोघेही एकमेकांना बराच काळ ओळखत होते. दीर्घ काळ डेट केल्यानंतर त्यांनी एकत्रित जीवन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. दोघांच्या नात्यात आपसी आदर, सामंजस्य आणि प्रेम असल्याचे दिसून येते. लग्नानंतर दोघांच्या वयावरील फरकाबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली होती.
माहितीनुसार, अर्जुन तेंडुलकरचा जन्म २४ सप्टेंबर १९९९ रोजी झाला, तर सानिया चांडोकचा जन्म २३ जून १९९८ रोजी झाला. त्यामुळे त्यांच्यात केवळ एक वर्षाचा फरक आहे. आजच्या काळात जेव्हा दोघांमध्ये परस्पर समजूतदारपणा, आदर आणि सामायिक ध्येय असतात, तेव्हा वयाचा हा फरक काहीही महत्वाचा ठरत नाही.
सचिन तेंडुलकरचा मुलगा म्हणून अर्जुनला बालपणापासूनच क्रिकेटमध्ये मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन मिळाले. त्याने मुंबईतील धीरूभाई अंबानी आंतरराष्ट्रीय शाळात शिक्षण पूर्ण केले आणि त्यानंतर पूर्णपणे क्रिकेटवर लक्ष केंद्रीत केले. 2018 मध्ये अर्जुनने श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेत भारताच्या 19 वर्षाखालील संघाचे प्रतिनिधित्व केले. त्यानंतर तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सक्रिय झाला, सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीसारख्या स्पर्धांमध्ये मुंबईचे प्रतिनिधित्व केले आणि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 मध्ये मुंबई इंडियन्स संघात पदार्पण केले. या प्रवासातून अर्जुनने क्रिकेटमध्ये स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे आणि चाहत्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अर्जुन आणि सानियाचा 13 ऑगस्ट 2025 रोजी साखरपुडा पार पडला होता, तर मुख्य विवाहसोहळा 5 मार्च 2026 रोजी पार पडला. लग्नाच्या विधींमध्ये सचिन आणि अंजली तेंडुलकर यांनी पाहुण्यांची उत्तम सोय केली होती. विधींमध्ये पारंपरिक तसेच आधुनिक पद्धतींचा सुंदर संगम पाहायला मिळाला. या समारंभाला अनेक प्रमुख क्रिकेटपटू उपस्थित होते. महेंद्रसिंग धोनी-साक्षी, युवराज सिंग-हॅझल कीच, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड, अनिल कुंबळे, रवी शास्त्री यांसह अनेक क्रिकेट दिग्गज उपस्थित होते. राजकीय क्षेत्रातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या सोहळ्याला हजेरी लावली. बॉलिवूड क्षेत्रातून अभिषेक बच्चन-ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान-गौरी खान, सुहाना खान उपस्थित होते. व्यावसायिक क्षेत्रातून मुकेश अंबानी-नीता अंबानी, आकाश अंबानी, श्लोका अंबानी हेजवे उपस्थित होते.
लग्नसोहळ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहेत. चाहत्यांना अर्जुन आणि सानियाच्या लग्नातील पारंपरिक पोशाख, सजावट आणि समारंभाची रंगत खूप आवडत आहे. लग्नाच्या निमित्ताने दोन्ही कुटुंबांना तसेच क्रिकेट आणि बॉलिवूड समुदायाला एकत्र पाहण्याची संधी मिळाली. अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चांडोक यांच्या लग्नाने फक्त कुटुंबीयच नव्हे, तर संपूर्ण देशातील चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण केला आहे. क्रिकेटविश्वातील या प्रसिद्ध कुटुंबातील पुढील पिढीने आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करताना प्रेम, आदर आणि समजूतदारपणाचा आदर्श दाखवला आहे.