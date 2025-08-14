अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चांडोकमध्ये कोण जास्त शिकलंय? तरी कोण जास्त कमावतं? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Arjun Tendulkar and Sania Chandok Education, Earning: भारताचा क्रिकेटपटू अर्जुन तेंडुलकर आणि उद्योजिका सानिया चांडोक यांचा साखरपुडा पार पडला. दरम्यान दोघांबद्दलच्या विविध बातम्या समोर येत आहेत. दरम्यान दोघांच्या शिक्षणाविषयी फार कमी लोकांना माहिती असेल. दोघांमध्ये कोण जास्त शिकलंय? कोण जास्त कमावत असेल? अर्जुन हा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांचा मुलगा आणि सानिया ही एक यशस्वी उद्योजिका आहे. दोघांनी आपापल्या क्षेत्रात स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. त्यांच्या शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाची माहिती त्यांच्या यशस्वी कारकीर्दीचा पाया कसा आहे, हे दिसून येते. सर्वप्रथम अर्जुन तेंडुलकरच्या शिक्षणाविषयी जाणून घेऊया.
अर्जुन तेंडुलकर याने त्याचे शालेय शिक्षण मुंबईतील प्रतिष्ठित धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलमधून पूर्ण केले. या शाळेत त्याने बारावीपर्यंत शिक्षण घेतले, जिथे त्याला दर्जेदार शिक्षणासह क्रिकेटच्या प्रशिक्षणाची संधी मिळाली. बारावीनंतर अर्जुनने मुंबई विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केली. मात्र, त्याच्या पदवीच्या विषयाबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. क्रिकेट हा त्याचा मुख्य केंद्रबिंदू असल्याने, शिक्षणासोबतच तो क्रिकेट प्रशिक्षणावरही लक्ष केंद्रित करत होता. अर्जुनने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये गोव्याचे प्रतिनिधित्व केले असून, आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना त्याने 5 सामन्यांत 3 बळी घेतले आहेत. त्याचे शिक्षण आणि क्रिकेट यांचा समतोल त्याच्या मेहनती आणि समर्पणाचे द्योतक आहे.
सानिया एक यशस्वी उद्योजिका आणि ‘Sania Chandok Couture’ च्या संस्थापिका, यांनीही आपल्या शिक्षणाद्वारे मजबूत पाया घातला आहे. सानियाने तिचे शालेय शिक्षण दिल्लीतील नामांकित शाळेतून पूर्ण केले. त्यानंतर तिने दिल्ली विद्यापीठातून फॅशन डिझायनिंगमध्ये पदवी प्राप्त केली. तिच्या महाविद्यालयीन शिक्षणाने तिला फॅशन आणि डिझायनिंगच्या क्षेत्रात कौशल्य प्राप्त करण्यास मदत केली. सानियाने पुढे लंडनमधील एका प्रतिष्ठित संस्थेतून फॅशन मॅनेजमेंटमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतले, ज्यामुळे तिला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक उद्योगात यश मिळवण्याची प्रेरणा मिळाली. तिच्या शिक्षणाने तिला केवळ तांत्रिक कौशल्येच नव्हे, तर व्यवसाय व्यवस्थापनाचे धडेही दिले, ज्यामुळे ती आज फॅशन उद्योगात एक यशस्वी नाव आहे.निष्कर्षअर्जुन आणि सानिया यांनी आपापल्या क्षेत्रात शिक्षणाचा उपयोग करून यश मिळवले आहे. अर्जुनने क्रिकेटला प्राधान्य देताना शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले नाही, तर सानियाने फॅशन डिझायनिंग आणि व्यवस्थापनाचे शिक्षण घेऊन स्वतःचा ब्रँड उभारला. त्यांचा हा शैक्षणिक प्रवास तरुणांना शिक्षण आणि आवडीचा समतोल साधण्याची प्रेरणा देतो.
अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चांडोक या दोघांच्याही उत्पन्नाबाबत स्पष्ट आणि अधिकृत आकडेवारी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही. असे असले तरी उपलब्ध माहिती आणि अंदाजानुसार खालीलप्रमाणे तुलना करता येईल.अर्जुन तेंडुलकरचे अंदाजे उत्पन्न जाणून घेऊया. अर्जुन तेंडुलकर हा एक क्रिकेटपटू असून, तो आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळतो. 2025 च्या आयपीएल लिलावात त्याला 20 लाख रुपये बेस प्राइसवर खरेदी केले गेले. याशिवाय तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये गोव्याचे प्रतिनिधित्व करतो, जिथूनही त्याला मानधन मिळते. एका अहवालानुसार, अर्जुनची एकूण संपत्ती (नेटवर्थ) अंदाजे 21 कोटी रुपये आहे, आणि त्याचे उत्पन्न मुख्यतः देशांतर्गत क्रिकेट सामने, आयपीएल करार आणि काही प्रायोजकत्वातून मिळते. त्याच्या क्रिकेट कारकीर्दीतून मिळणारे उत्पन्न स्थिर आहे, परंतु तो अजूनही आपल्या वडिलांच्या, सचिन तेंडुलकर, यांच्या वारशाशी तुलना होणारे मोठे यश मिळवण्याच्या मार्गावर आहे.
सानिया चांडोक ही एक उद्योजिका असून, ती मुंबईतील Mr. Paws Pet Spa & Store LLP ची डिझिग्नेटेड पार्टनर आणि डायरेक्टर आहे. ती या कंपनीची संस्थापक देखील आहे, असे कंपनीच्या इन्स्टाग्राम पोस्टवरून कळते. तिच्या कुटुंबाचा, विशेषतः आजोबा रवी घई यांचा, ग्रॅव्हिस ग्रुप नावाचा मोठा व्यवसाय आहे, ज्यामध्ये इंटरकॉन्टिनेंटल हॉटेल आणि ब्रुकलिन क्रीमरीसारखे ब्रँड येतात. सानियाच्या वैयक्तिक उत्पन्नाबाबत स्पष्ट आकडे उपलब्ध नाहीत, परंतु तिच्या कंपनीच्या यशस्वितेवरून आणि तिच्या कुटुंबाच्या आर्थिक पार्श्वभूमीवरून अंदाज लावता येईल की तिचे उत्पन्न लक्षणीय आहे. तिने लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून शिक्षण घेतले आहे आणि 2024 मध्ये व्हेटरिनरी टेक्निशियन डिप्लोमा मिळवला आहे, ज्यामुळे तिच्या व्यवसायातील कौशल्य आणि विश्वासार्हता वाढली आहे.