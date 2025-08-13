सचिन तेंडुलकरच्या लेकाचा साखरपुडा; मुंबईच्या बड्या उद्योगपतीची मुलगी होणार अर्जुनची बायको

Arjun Tendulkar Engagement : भारतीय संघाचा माजी कर्णधार आणि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकरची साखरपुडा झाला आहे. अर्जुन तेंडुलकरचा साखरपुडा रवी घई यांची नात सानिया चांडोकशी झाला आहे. मुंबईत अर्जुन आणि सानियाचा साखरपुडा एका खाजगी समारंभात झाला. दोन्ही कुटुंबांचे जवळचे सदस्य आणि मित्र या साखरपुड्याला उपस्थित होते. घई कुटुंब हे मुंबईतील एक मोठे आणि प्रसिद्ध व्यावसायिक कुटुंब आहे. ते इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव्ह हॉटेल आणि ब्रुकलिन क्रीमरी (कमी कॅलरी असलेले आईस्क्रीम ब्रँड) चे मालक आहेत.
24 मे 1995 रोजी अंजली तेंडुलकरशी सचिन तेंडुलकरचा विवाह झाला होता. अंजली सचिनपेक्षा सहा वर्षांनी मोठी आहे. अंजली व्यवसायाने बालरोगतज्ञ आहे. सचिन-अंजलीची लाडकी मुलगी सारा तेंडुलकरचा जन्म 12 ऑक्टोबर 1197 रोजी झाला. त्यानंतर 24 सप्टेंबर 1999 रोजी अर्जुनचा जन्म झाला. वडिलांप्रमाणे अर्जुने क्रिकेट क्षेत्र निवडले. मात्र, पित्या प्रमाणे त्याला आपला करिश्मा दाखवता आला नाही.
इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) 2025 मध्ये अर्जुन तेंडुलकरची कामगिरी खूपच मर्यादित होती कारण त्याला संपूर्ण स्पर्धेत एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही. मुंबई इंडियन्स (एमआय) ने त्याला मेगा लिलावात 30 लाख रुपयांच्या बेस प्राईसवर कायम ठेवले, परंतु संघ व्यवस्थापनाने त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समाविष्ट केले नाही. यामुळे, त्याच्या नावावर धावा, विकेट किंवा इतर आकडेवारी नोंदवता आली नाही आणि त्याचा संपूर्ण हंगाम बेंचवर घालवला गेला.
अर्जुन तेंडुलकरने आतापर्यंत 17 प्रथम श्रेणी, 18 लिस्ट-ए आणि 24 टी- 20 सामने खेळले आहेत. प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये अर्जुनने 33.51 च्या सरासरीने 37 विकेट्स घेतल्या आहेत. तर त्याने 23.13 च्या सरासरीने 532 धावा केल्या आहेत. लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये अर्जुनच्या नावावर 25 विकेट्स (सरासरी 31.2) आणि 102 धावा (सरासरी 17) आहेत.
टी-20 क्रिकेटमध्ये 25 वर्षीय अर्जुन तेंडुलकरने 25.07 च्या सरासरीने 27 विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने 13.22 च्या सरासरीने 119 धावाही केल्या आहेत. अर्जुन हा देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये गोवा संघाचा भाग आहे. यापूर्वी तो मुंबईकडून खेळायचा. पाहिलं तर, अर्जुनने आयपीएलमध्ये आतापर्यंत मुंबई इंडियन्स (एमआय) कडून 5 सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याच्या नावावर 3 विकेट्स आणि 13 धावा आहेत.