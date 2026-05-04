  स्पोर्ट्स
  IPL सुरु असतानाच नव्या संघात सामील झाला अर्जुन तेंडुलकर; 400 टक्के जास्त पैसे देत या संघाने घेतलं विकत

Arjun Tendulkar Joins New T20 Team: अर्जुन तेंडुलकर आयपीएलमध्ये सध्या लखनऊ सुपरजायंट्स संघाकडून खेळत आहे. अद्याप संघाने त्याला एकही सामन्यात खेळण्याची संधी दिलेली नाही.   

शिवराज यादव | Updated: May 4, 2026, 02:15 PM IST
टी-20 मुंबई लीगमध्ये अर्जुनवर पैशांचा वर्षाव

Arjun Tendulkar Joins New T20 Team: आयपीएलच्या या हंगामातही अर्जुन तेंडुलकरला संधी मिळालेली नाही. मुंबई इंडियन्स संघ सोडून लखनऊत गेल्यानंतरही त्याला अद्याप खेळवण्यात आलेलं नाही. लखनऊ सुपरजायंट्स संघाचा खेळाडू अर्जुन तेंडुलकर अद्यापही संधीच्या प्रतिक्षेत आहे. मात्र मैदानात खेळत नसला तरी टी-20 मुंबई लीगमध्ये त्याच्यावर पैशांचा वर्षाव झाला आहे. ARCS अंधेरीने टी-20 मुंबई लीग लिलावात अर्जुन तेंडुलकरवर मोठी बोली लावली आहे. संघाने अष्टपैलू खेळाडूला 10 लाखांमध्ये खरेदी केलं आहे. आयपीएल 2026 मध्ये लखनऊकडून एकही सामना न खेळलेल्या अर्जुन तेंडुलकरला 400 टक्के जास्त पैसे मिळाले आहेत.

शनिवारी 'T20 मुंबई लीग'च्या पुरुष आणि महिला खेळाडूंच्या लिलावादरम्यान, 'ARCS अंधेरी' या क्रिकेट फ्रँचायझीने अर्जुन तेंडुलकरला आपल्या संघात सामील करुन घेतलं.. 2 लाख मूळ रक्कम असणाऱ्या अर्जुन तेंडुलकरसाठी 10 लाख रुपये मोजण्यात आले. बेस प्राइसच्या तुलनेत ही 400 टक्के जास्त आहेत. परिणामी, अर्जुनला LSG कडून मिळणाऱ्या त्याच्या IPL मानधनाच्या 33.3 टक्के रक्कम मिळेल.

अधिकृत निवेदनात देण्यात आलेल्या माहितीनुसरा, "शनिवारी पार पडलेल्या 'T20 मुंबई लीग'च्या पुरुष आणि महिला खेळाडूंच्या लिलावादरम्यान, 'ऑर्क्स अंधेरी' संघाने अर्जुन तेंडुलकरला 10 लाख रुपयांना आपल्या संघात सामील करून घेतले. दरम्यान, 16 वर्षीय इरा जाधव हिला 'आकाश टायगर्स' संघाने तितक्याच किमतीला विकत घेतले."  

अर्जुनला या स्पर्धेसाठी पात्र घोषित करण्यात आल्यानंतर आता तो पदार्पण करणार आहे. मागील हंगामात त्याने वेगवेगळ्या राज्यांचं प्रतिनिधित्व केलं होतं. अर्जुन तेंडुलकर मुंबईपासून दूर गेल्यानंतर मागील काही हंगाम गोव्याकडून खेळला होता. दरम्यान, गेल्या 12 महिन्यांत त्याने कोणत्याही राज्यस्तरीय लीगमध्ये सहभाग घेतला नसल्यामुळे, BCCI ने त्याला या लीगमध्ये खेळण्यासाठी परवानगी दिली.

T20 स्पर्धांचे आयोजन करणाऱ्या राज्य संघटनांसाठीच्या BCCI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार,  प्रत्येक खेळाडूला इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) वगळता केवळ एकाच अधिकृतरीत्या मान्यताप्राप्त क्रिकेट लीगमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी असते. हा 12 महिन्यांचा कालावधी, खेळाडूने अखेरचा सहभाग नोंदवलेल्या स्पर्धेच्या समाप्तीपासून मोजला जातो. एकाग्रता टिकवून ठेवणं आणि शरीरावर अतिरिक्त ताण पडू नये हा यामागील उद्देश असतो. 

"उदाहरणार्थ, जर एखाद्या खेळाडूने राज्य संघटनेने आयोजित केलेल्या आणि 31 ऑगस्ट 2024 रोजी संपलेल्या ट्वेंटी-२० स्पर्धेत सहभाग घेतला असेल, तर 1 सप्टेंबर 2025 पर्यंत इतर कोणत्याही राज्य संघटनेने आयोजित केलेल्या अन्य कोणत्याही ट्वेंटी-20 स्पर्धेत सहभागी होण्याची त्यांना परवानगी दिली जाणार नाही," असं नमूद आहे. 

या लीगमध्ये अनेक भारतीय दिग्गज खेळाडूही सहभागी असतील, ज्यांना 'आयकॉन प्लेयर्स' (Icon Players) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. लिलावापूर्वीच त्यांच्या संबंधित फ्रँचायझींनी या खेळाडूंना आपल्या संघात कायम ठेवले होते. या यादीमध्ये सूर्यकुमार यादव (ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट), श्रेयस अय्यर (सोबो मुंबई फाल्कन्स) आणि अजिंक्य रहाणे (नॉर्थ मुंबई पँथर्स) यांचा समावेश आहे.

शिवम दुबे (आर्क्स अंधेरी), यशस्वी जैस्वाल (बांद्रा ब्लास्टर्स), शार्दुल ठाकूर (ईगल ठाणे स्ट्रायकर्स), सरफराज खान (आकाश टायगर्स) आणि तुषार देशपांडे (MSC मराठा रॉयल्स) हे खेळाडूही या यादीचा भाग आहेत. भारताच्या १९ वर्षांखालील (Under-19) विश्वचषक विजेत्या संघाचा कर्णधार आयुष म्हात्रे आणि सूर्यांश शेडगे यांनाही त्यांच्या 'ट्रायम्फ नाइट्स' या संघाने स्पर्धेपूर्वीच आपल्या संघात कायम राखले होते. या स्पर्धेत सहभागी होण्यास पात्र ठरल्यानंतर, अर्जुन या स्पर्धेत पदार्पण करण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

IPL 2026arjun tendulkarLucknow Super Giants

