साखरपुड्यानंतर पहिल्यांदाच एकत्र दिसले अर्जुन आणि सानिया! सचिन तेंडुलकरने शेअर केला खास फोटो

Arjun Tendulkar and Saaniya Chandok: सचिन तेंडुलकरने त्याच्या आईच्या वाढदिवसाचे काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. या फोटोमध्ये कुटुंबातील सदस्य दिसत होते. अर्जुन तेंडुलकरची मंगेतर सानिया चांडोक देखील या सेलिब्रेशनला उपस्थित होती.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 30, 2025, 10:18 AM IST
Sachin Tendulkar Mothers Birthday: क्रिकेटच्या विश्वातील महान खेळाडू सचिन तेंडुलकरने आपल्या आई रजनी तेंडुलकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त कुटुंबासोबतचा एक खास फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला. या फोटोत अर्जुन तेंडुलकरची मंगेतर सानिया चंडोकही परिवारासोबत दिसली. फोटो शेअर होताच तो काही क्षणांतच व्हायरल झाला आणि चाहत्यांनी त्यावर भरभरून प्रेम व्यक्त केलं.

आईसाठी सचिनचा भावनिक संदेश

आईच्या वाढदिवसानिमित्त सचिनने सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट लिहिली. त्यात तो म्हणतो, "तुझ्या पोटी जन्माला आलो, म्हणून मी घडलो. तुझा आशीर्वाद होता म्हणून मी प्रगती करत राहिलो. तू खंबीर आहेस  म्हणूनच आम्ही सगळे खंबीर राहिलो. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आई!."

 

कुटुंबासोबत सानियाचाही समावेश

शेअर केलेल्या फोटोत सचिन तेंडुलकर, पत्नी अंजली, मुलगी सारा आणि मुलगा अर्जुन यांच्यासह संपूर्ण परिवार एकत्र दिसत होता. यामध्ये अर्जुनची मंगेतर सानिया चंडोकही सहभागी झाल्याने हा क्षण आणखीनच खास ठरला.

लालबागच्या राजाच्या दर्शनानंतर सेलिब्रेशन

हा वाढदिवसाचा कार्यक्रम तेंडुलकर परिवाराने गणेशोत्सवात मुंबईतील प्रसिद्ध लालबागचा राजा दर्शन घेतल्यानंतर साजरा केला. याआधी सचिन, अंजली, अर्जुन आणि सारा यांना लालबागच्या राजाच्या पंडालात दर्शन घेताना पाहिलं गेलं होतं.

13 ऑगस्टला झाली सगाई

गेल्या काही आठवड्यांपासून अर्जुन आणि सानियाच्या साखरपुड्याची चर्चा सुरू आहे. 25 वर्षीय अर्जुन तेंडुलकरने 13 ऑगस्ट रोजी कुटुंब आणि निकटवर्तीयांच्या उपस्थितीत एका खास समारंभात सानिया चंडोकशी साखरपुडा केला.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

