अर्जुन तेंडुलकरला पुन्हा संघातून वगळलं, शार्दूल आणि गिल करणार नेतृत्व, 28 ऑगस्ट पासून स्पर्धेला सुरुवात

Duleep Trophy 2025 : 28 ऑगस्ट पासून भारतीय देशांतर्गत क्रिकेट सीजन दुलीप ट्रॉफीला (Duleep Trophy) सुरुवात होणार आहे. मात्र सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर याचा संघात समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अर्जुन तेंडुलकरची यंदा दुलीप ट्रॉफीमध्ये खेळण्याची संधी हुकली आहे. गोव्याकडून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळणाऱ्या अर्जुन तेंडुलकरचा (Arjun Tendulkar) नॉर्थ ईस्ट झोनमध्ये संघात समावेश होईल अशी आशा होती, पण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. यंदा दुलीप ट्रॉफीमध्ये एकूण सहा संघांचा सहभाग असणार आहे. दुलीप ट्रॉफी 2025-26 मध्ये यंदा टीम इंडियाचा टेस्ट संघाचा कर्णधार शुभमन गिल, ऑलराउंडर शार्दुल ठाकूर आणि ऋतुराज गायकवाड (Ruturaj Gaikwad) यांच्यासह अनेक स्टार खेळाडू सहभागी होतील.
अर्जुन तेंडुलकरने रणजी ट्रॉफीच्या प्लेट ग्रुपमध्ये चार सामन्यात 16 विकेट घेतले होते. गोवाने प्लेट डिव्हिजनचा खिताब जिंकला होता. अर्जुन 2022-23 सीजनमध्ये गोव्या सोबत होता. अर्जुनने गोव्यासाठी पदार्पण केलं डिसेंबर 2023 मध्ये त्याच्या पहिल्या प्रथम श्रेणी सामन्यात शतक झळकावले. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर 37 विकेट्स आणि 532 धावा आहेत. अर्जुनने नोव्हेंबर 2022 मध्ये गोव्यासाठी लिस्ट ए मध्ये पदार्पण केले आणि 18 सामन्यांमध्ये 25 विकेट्स घेतल्या आणि 102 धावा केल्या. त्याने मुंबईसाठी टी-20 मध्ये पदार्पण केले, त्यानंतर तो गोव्यात आला. अर्जुनने आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडूनही खेळला आहे आणि 2021 पासून तो या फ्रँचायझीसोबत आहे.
ऋतुराज गायकवाड आणि शुभमन गिल सुद्धा यंदा दुलीप ट्रॉफीमध्ये खेळणार आहेत. ऋतुराज गायकवाड हा प्रथम श्रेणी सामन्यात शार्दूल ठाकूरच्या नेतृत्वात खेळेल. त्याने 2023 मध्ये टेस्ट संघात स्थान मिळवलं, पण तो पदार्पण करू शकला नाही. ऋतुराज गायकवाड हा भारताकडून वनडे आणि टी 20 क्रिकेट संघात खेळला आहे. तर शुभमन गिल हा दुलीप ट्रॉफीमध्ये नॉर्थ झोनचं नेतृत्व करणार आहे. नॉर्थ झोन 28 ते 31 ऑगस्टपर्यंत पहिल्या सामन्यात ईस्ट झोनचा सामना करेल. ध्रुव जुरेलच्या नेतृत्वाखालील मध्य झोनविरुद्ध ईशान्य विभागाची लढत होईल. दुलीप ट्रॉफीचा अंतिम सामना 11 ते 15 सप्टेंबर दरम्यान खेळला जाईल. सर्व सामने बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स येथे खेळवले जातील.
भारतीय संघाचे महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरचा (Sachin Tendulkar) मुलगा अर्जुन तेंडुलकरने (Arjun Tendulkar) काही दिवसांपूर्वीच सानिया चंडोक (Saniya Chandok) हिच्याशी साखरपुडा केला. एका छोट्या समारंभात कुटुंबाच्या उपस्थितीमध्ये दोघांचा साखरपुडा झाल्याच्या बातम्यांनी सोशल मीडियावर एकच खळबळ उडवून दिली. मात्र सानिया आणि अर्जुनच्या साखरपुड्याबद्दल दोन्ही कुटुंबाकडून अद्याप अधिकृतपणे कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
सानिया चंडोकने लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून पदवी घेतली आहे. ती ‘मिस्टर पॉज’ नावाच्या प्रीमियम पेट सलून, स्पा आणि स्टोअरची संस्थापक आहे. इंस्टाग्रामवरील @paws.in अकाउंटवर सानियाचा एक व्हिडीओ सध्या चर्चेत आहे, ज्यात ती एका पाळीव प्राण्याला उपचार करताना दिसते. पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आलंय की, सानियाने WVSचा ABC प्रोग्राम पूर्ण करून ‘व्हेटेरिनरी टेक्निशियन’ म्हणून प्रमाणपत्र मिळवलं आहे.
अर्जुन तेंडुलकर कोणत्या संघाकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो?
अर्जुन तेंडुलकर गोव्यासाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो.
अर्जुन तेंडुलकरने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये काय कामगिरी केली आहे?
अर्जुनने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये 37 विकेट्स आणि 532 धावा केल्या आहेत. त्याने डिसेंबर 2023 मध्ये गोव्यासाठी पदार्पण करताना पहिल्या प्रथम श्रेणी सामन्यात शतक झळकावले होते.
दुलीप ट्रॉफी 2025-26 मध्ये कोणते स्टार खेळाडू सहभागी होणार आहेत?
दुलीप ट्रॉफीमध्ये शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड, शार्दूल ठाकूर आणि ध्रुव जुरेल यांच्यासह अनेक स्टार खेळाडू सहभागी होणार आहेत.