Marathi News
  • भावा, थोडं तरी हस; तुझं स्वत:चं लग्न आहे, नवरदेव अर्जुन तेंडुलकर सोशल मीडियात का होतोय ट्रोल?

'भावा, थोडं तरी हस; तुझं स्वत:चं लग्न आहे', नवरदेव अर्जुन तेंडुलकर सोशल मीडियात का होतोय ट्रोल?

Arjun Tendulkar Wedding: अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक यांचा विवाह नुकताच मुंबईत पार पडला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 5, 2026, 02:25 PM IST
'भावा, थोडं तरी हस; तुझं स्वत:चं लग्न आहे', नवरदेव अर्जुन तेंडुलकर सोशल मीडियात का होतोय ट्रोल?
अर्जुन तेंडुलकर

Arjun Tendulkar Wedding: माजी क्रिकेटर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर आणि मुंबईतील प्रसिद्ध व्यावसायिक कुटुंबातील सानिया चंडोक यांचा विवाह नुकताच मुंबईत पार पडला. अर्जुन हा क्रिकेट विश्वातील एक उगवता खेळाडू आहे, तर सानिया ही 27 वर्षांची तरुणी आहे. तिचे आई-वडील सनी चंडोक आणि गौरिका घाई चंडोक आहेत. अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक यांच्या विवाहाचे फोटो सोशल मीडियात व्हायरल होतायत. पण या फोटोमध्ये अर्जुन तेंडुलकर कुठेच हसताना दिसत नाही. यावरुन सोशल मीडियात अर्जुन तेंडुलकरला ट्रोल केलं जातंय. 

सानियाने लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून बिझनेस मॅनेजमेंटची पदवी घेतली आणि प्राण्यांच्या काळजीचे व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतले. हा विवाह क्रिकेट, राजकारण, व्यावसायिक आणि मनोरंजन क्षेत्रातील एक मोठा सामाजिक कार्यक्रम आहे. या सोहळ्याने तेंडुलकर कुटुंबासाठी एक वैयक्तिक आनंदाचा क्षण आहे. या विवाहाची तयारी गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती आणि तो २०२६ च्या सर्वात चर्चित विवाहांपैकी एक ठरला. 

मेहंदी कार्यक्रम

विवाहाच्या एक दिवस आधी म्हणजे ४ मार्च २०२६ रोजी संध्याकाळी महालक्ष्मी रेस कोर्सवर मेहंदीचा कार्यक्रम पार पडला. हा कार्यक्रम खासगी होता, ज्यात सचिन तेंडुलकर यांचे क्रिकेट मित्र जैसे रवी शास्त्री, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, झहीर खान, इरफान पठान, युसूफ पठान आणि अजित अगरकर उपस्थित होते. याशिवाय, ३ मार्च रोजी सचिन आणि अंजली तेंडुलकर यांनी एक भव्य पूर्व-विवाह पार्टी आयोजित केली होती, ज्यात इरफान पठान आणि त्याची पत्नी सफा बेग यांच्यासारखे क्रिकेटर सहभागी झाले. या कार्यक्रमात क्रिकेट कुटुंबाची एकजूट दिसून आली. हे सोहळे मुंबईत आयोजित करण्यात आले आणि त्यात पारंपरिक रितीरिवाजांचा समावेश होता. 

विवाह सोहळ्याचे रितीरिवाज

५ मार्च रोजी सकाळी विवाह सोहळा सुरू झाला. अर्जुन आणि सानिया यांनी एकमेकांच्या गळ्यात माला घालून मंगलसूत्राचा रितीरिवाज पार पाडला. थेट अपडेट्सनुसार, दुपारी १२:०३ पासून अतिथींचे आगमन सुरू झाले आणि १:१९ पर्यंत चालू होते. हा सोहळा पारंपरिक पद्धतीने साजरा करण्यात आला, ज्यात कुटुंबीय आणि मित्रमंडळींचा सहभाग होता. विवाहाच्या ठिकाणी क्रिकेट आणि बॉलीवूडच्या व्यक्तींची गर्दी होती. या सोहळ्याने क्रिकेट विश्वातील 'फॅमिली' भावना अधोरेखित झाली, जसे #CricketFamily आणि #IndianCricket हॅशटॅग्समध्ये नमूद करण्यात आले. 

पाहुण्यांची उपस्थिती  

या विवाहात अनेक प्रसिद्ध व्यक्ती उपस्थित होत्या. एमएस धोनी आणि त्याची पत्नी साक्षी कुर्ता-पायजामा घालून आले, ज्यात झूम टीव्हीने म्हटले, "Thala in the house MS Dhoni and Sakshi have arrived to bless Arjun Tendulkar’s new innings." सुरेश रैना, युवराज सिंह, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड आणि त्याची पत्नी विजेता पेंढारकर, किरण मोरे, अनिल कुंबले, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश प्रसाद, हरभजन सिंह, इरफान पठान असे क्रिकेटर आले. बॉलीवूडमधून अमिताभ बच्चन, राजकीय क्षेत्रातून राज ठाकरे, जय शाह, सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र मंत्री आशिष शेलार, अजित अगरकर आणि त्याची पत्नी फातिमा घडियाली उपस्थित होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि राहुल गांधी यांना निमंत्रण देण्यात आले होते. रोहित शर्मा येण्याची शक्यता होती, तर विराट कोहली लंडनमध्ये असल्याने येऊ शकला नाही. 

अर्जुनला सल्ला 

अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोकच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियात चर्चेत आहेत. पण या सर्व फोटोत अर्जुन वगळता साऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य दिसतंय. अर्जुन धीरगंभीर दिसतोय. यावरुन सोशल मीडियात अर्जुनला वेगवेगळे सल्ले दिले जात आहेत.

'अर्जुन तेंडुलकर पुढच्या लेव्हलचा इंट्रोवर्ट आहे. भावा, थोडातरी हस, तुझं स्वत:चं लग्न आहे, असा सल्ला एकाने दिलाय. तर इतका धीरगंभीर का? असा प्रश्न एका यूजरने विचारलाय. 'असं दिसतंय की, अर्जुन तेंडुलकरचं जबरदस्ती लग्न लावलं जातंय. त्याच्या चेहऱ्यावर हास्यच नाही. कदाचित लग्नानंतर क्रिकेटरसोबत काय होतय? या फ्लॅशबॅकमध्ये तो गेला असेल', अशी प्रतिक्रिया एकाने दिलीय.  

 

