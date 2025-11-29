English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

W, W, W सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये अर्जुन तेंडुलकरची कमाल! स्विंग बॉलवर फलंदाजांना नाचवलं; VIDEO

Arjun Tendulkar in Syed Mushtaq Ali Trophy: सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये चंदीगडविरुद्ध अर्जुन तेंडुलकरने उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि तीन विकेट्स घेत संघाला विजय मिळवून दिला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 29, 2025, 10:59 AM IST
W, W, W सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये अर्जुन तेंडुलकरची कमाल! स्विंग बॉलवर फलंदाजांना नाचवलं; VIDEO
Arjun Tendulkar Shines in Syed Mushtaq Ali Trophy 3 Wickets as Goa Thrash Chandigarh

Arjun Tendulkar Shines in Syed Mushtaq Ali Trophy: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या (SMAT) दिवशी अर्जुन तेंडुलकरने (Arjun Tendulkar ) आपल्या गोलंदाजीने आणि फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. गोवा संघाच्या युवा गोलंदाजाने चंडीगडविरुद्धच्या सामन्यात तीन विकेट्स घेऊन संघाला विजय मिळवून दिला. या सामन्यात त्याच्या गोलंदाजीचा जलवा, सामनेदारांना दिलेला दबाव आणि सामन्यावरचा प्रभाव सर्वांचे कौतुकास्पद ठरला.

Add Zee News as a Preferred Source

अर्जुन तेंडुलकरच्या गोलंदाजीचा जलवा

अर्जुन तेंडुलकर आणि वासुकी कौशिक यांच्या जोडीने गोवा संघाने चंडीगडवर प्रचंड वर्चस्व राखले. अर्जुनने चार ओवरांत 3 विकेट्स घेतल्या आणि केवळ 17 धावा खर्च केल्या. त्याच्या गोलंदाजीमधील फुल लेंथ बॉल, यॉर्कर आणि बॉलची जोरदार फिरवणूक सामनेदारांसाठी अत्यंत धोकादायक ठरली. त्याच्या पहिल्या ओवरातच चंडीगडच्या कर्णधार शिवम भाम्बरीला बोल्ड केले, तर चौथ्या ओवरमध्ये अर्जुन आजादला LBW आऊट केले. सामन्याच्या 16व्या ओवरमध्ये त्याने एक फुल लेंथ यॉर्कर मारून आणखी एक विकेट मिळवली. जगजीत सिंगला क्रीजवर स्थिर राहता आले नाही, बॉल त्याच्या पायांच्या मधून स्टंप्सवर आदळला.

अर्जुनने उजव्या हाताच्या बॉलला आत आणण्याची जबरदस्त क्षमता दाखवली. या गोलंदाजीने चंडीगडच्या टॉप ऑर्डरला पूर्णपणे झोपवले आणि संघाचा आत्मविश्वास कमी केला.

 

चंडीगड ऑलआउट – 121 धावा

174 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असलेल्या चंडीगड संघाला फक्त 121 धावांवर ऑलआउट करण्यात आले. सामन्याच्या शेवटी अर्जुनने कौशिकच्या बॉलवर अंतिम विकेटसाठी सुंदर कॅच घेतला. गोलंदाजीच्या जोरावरच संघाने विजय मिळवला. अर्जुनचा स्पेल 4 ओवरांत 17 धावा देत 3 विकेट्ससह संपला. तो गोव्याच्या तीन मुख्य विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजांपैकी एक होता, ज्याने सामन्यावर ठळक प्रभाव टाकला. या सामन्यात अर्जुन आणि कौशिकच्या जोडीने चंडीगडच्या सर्व सामनेदारांचा सामना करणे खूपच कठीण केले.

गोलंदाजीसोबत फलंदाजीतही योगदान

फक्त गोलंदाजीपुरती मर्यादित न राहता, अर्जुन तेंदुलकरने गोवा संघासाठी ओपनिंगही केली. त्याने 9 चेंडूत 14 धावा केल्या आणि संघाला प्रारंभिक स्थिरता दिली. सामन्याच्या चौथ्या ओवरमध्ये तो रनआउट झाला. त्यामुळे दिसते की अर्जुन हा केवळ गोलंदाज नाही तर संघासाठी बहुआयामी योगदान देणारा खेळाडू आहे.

टी20तही टेस्टसारखी गुणवत्ता

अर्जुन तेंडुलकरने टी20मध्ये टेस्टसारखी गोलंदाजी करून सर्वांचे कौतुक जिंकले. त्याच्या गोलंदाजीतील स्थिरता, बॉलवर कंट्रोल आणि सामनेदारांना चकमा देण्याची क्षमता हे सर्व संकेत देतात की तो भविष्यात भारतीय क्रिकेटसाठी मोठा खेळाडू ठरू शकतो.

त्याच्या कामगिरीमुळे गोवा संघाचा आत्मविश्वास वाढला आहे, तर चंडीगडला त्याच्या सामन्यातील अनुभव आठवून घेण्यासारखा ठरला. गोलंदाजीसह फलंदाजीतही योगदान दिल्यामुळे अर्जुनने संघासाठी संपूर्ण सामन्यात ठोस कामगिरी केली.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
arjun tendulkarSyed Mushtaq AliSMATGoachandigarh

इतर बातम्या

मुंबईकरांनो, गरज असेल तरच नोव्हेंबरच्या शेवटच्या दिवशी घराब...

मुंबई बातम्या