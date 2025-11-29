W, W, W सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये अर्जुन तेंडुलकरची कमाल! स्विंग बॉलवर फलंदाजांना नाचवलं; VIDEO

Arjun Tendulkar Shines in Syed Mushtaq Ali Trophy: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या (SMAT) दिवशी अर्जुन तेंडुलकरने (Arjun Tendulkar ) आपल्या गोलंदाजीने आणि फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. गोवा संघाच्या युवा गोलंदाजाने चंडीगडविरुद्धच्या सामन्यात तीन विकेट्स घेऊन संघाला विजय मिळवून दिला. या सामन्यात त्याच्या गोलंदाजीचा जलवा, सामनेदारांना दिलेला दबाव आणि सामन्यावरचा प्रभाव सर्वांचे कौतुकास्पद ठरला.
अर्जुन तेंडुलकर आणि वासुकी कौशिक यांच्या जोडीने गोवा संघाने चंडीगडवर प्रचंड वर्चस्व राखले. अर्जुनने चार ओवरांत 3 विकेट्स घेतल्या आणि केवळ 17 धावा खर्च केल्या. त्याच्या गोलंदाजीमधील फुल लेंथ बॉल, यॉर्कर आणि बॉलची जोरदार फिरवणूक सामनेदारांसाठी अत्यंत धोकादायक ठरली. त्याच्या पहिल्या ओवरातच चंडीगडच्या कर्णधार शिवम भाम्बरीला बोल्ड केले, तर चौथ्या ओवरमध्ये अर्जुन आजादला LBW आऊट केले. सामन्याच्या 16व्या ओवरमध्ये त्याने एक फुल लेंथ यॉर्कर मारून आणखी एक विकेट मिळवली. जगजीत सिंगला क्रीजवर स्थिर राहता आले नाही, बॉल त्याच्या पायांच्या मधून स्टंप्सवर आदळला.
अर्जुनने उजव्या हाताच्या बॉलला आत आणण्याची जबरदस्त क्षमता दाखवली. या गोलंदाजीने चंडीगडच्या टॉप ऑर्डरला पूर्णपणे झोपवले आणि संघाचा आत्मविश्वास कमी केला.
A fiery first spell from Arjun Tendulkar, as he took 2 wickets with some exceptional deliveries for Goa against Chandigarh.
PC: Jiostar#SMAT #ArjunTendulkar #Goa #Cricket pic.twitter.com/kU5A7z5Hl7
— OneCricket (@OneCricketApp) November 28, 2025
174 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असलेल्या चंडीगड संघाला फक्त 121 धावांवर ऑलआउट करण्यात आले. सामन्याच्या शेवटी अर्जुनने कौशिकच्या बॉलवर अंतिम विकेटसाठी सुंदर कॅच घेतला. गोलंदाजीच्या जोरावरच संघाने विजय मिळवला. अर्जुनचा स्पेल 4 ओवरांत 17 धावा देत 3 विकेट्ससह संपला. तो गोव्याच्या तीन मुख्य विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजांपैकी एक होता, ज्याने सामन्यावर ठळक प्रभाव टाकला. या सामन्यात अर्जुन आणि कौशिकच्या जोडीने चंडीगडच्या सर्व सामनेदारांचा सामना करणे खूपच कठीण केले.
फक्त गोलंदाजीपुरती मर्यादित न राहता, अर्जुन तेंदुलकरने गोवा संघासाठी ओपनिंगही केली. त्याने 9 चेंडूत 14 धावा केल्या आणि संघाला प्रारंभिक स्थिरता दिली. सामन्याच्या चौथ्या ओवरमध्ये तो रनआउट झाला. त्यामुळे दिसते की अर्जुन हा केवळ गोलंदाज नाही तर संघासाठी बहुआयामी योगदान देणारा खेळाडू आहे.
अर्जुन तेंडुलकरने टी20मध्ये टेस्टसारखी गोलंदाजी करून सर्वांचे कौतुक जिंकले. त्याच्या गोलंदाजीतील स्थिरता, बॉलवर कंट्रोल आणि सामनेदारांना चकमा देण्याची क्षमता हे सर्व संकेत देतात की तो भविष्यात भारतीय क्रिकेटसाठी मोठा खेळाडू ठरू शकतो.
त्याच्या कामगिरीमुळे गोवा संघाचा आत्मविश्वास वाढला आहे, तर चंडीगडला त्याच्या सामन्यातील अनुभव आठवून घेण्यासारखा ठरला. गोलंदाजीसह फलंदाजीतही योगदान दिल्यामुळे अर्जुनने संघासाठी संपूर्ण सामन्यात ठोस कामगिरी केली.