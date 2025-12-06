Arjun Tendulkar: अर्जुन तेंडुलकरचा धडाका... बापापेक्षा मुलगा ठरला वरचढ! सचिनला जे जमलं नाही, ते लेकाने करून दाखवलं

Arjun Tendulkar Creates History Father Sachin Not Done In Career: भारतीय क्रिकेटसाठी, या खेळाच्या फॅन्ससाठी सचिन तेंडुलकर हे नाव म्हणजे श्रद्धेचा विषय. त्यांच्या बॅटने निर्माण केलेले विक्रम आजही लोक विसरू शकत नाहीत. जगातील महान फलंदाजांपैकी एक असलेल्या सचिनने दोन दशकांहून अधिक काळ क्रिकेटविश्वावर राज्य केलं. पण या भव्य कारकिर्दीतही काही गोष्टी त्यांना साध्य झाल्या नाहीत. आणि आता त्याचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर त्या अशक्य गोष्टी सहज करून दाखवत आहे. अर्जुनची ही कामगिरी विशेष चर्चेत आहे कारण सतत ‘सचिनचा मुलगा’ या ओळखीमुळे त्याच्यावर प्रचंड दडपण असतं. पण या दडपणाला उत्तर देत त्याने सय्यद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफीत अप्रतिम कामगिरी करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
IPL दरम्यान मोठी चर्चा झाली होती की मुंबई इंडियन्सने अर्जुनला सोडून लखनौ सुपर जायंट्सला पाठवले. अनेकांनी यावर मतं मांडली, काहींनी टीका केली. पण अर्जुनच्या कामगिरीवर यातून कुठेही परिणाम झाला नाही. तो सध्या गोवा संघाकडून खेळतो आहे आणि गोव्याकडून खेळताना त्याने स्वतःला एक विश्वसनीय आणि प्रभावी अष्टपैलू खेळाडू म्हणून सिद्ध केलं आहे. मुंबई इंडियन्सने त्याला सोडल्यानंतर अर्जुन आणखी प्रेरित झाला आणि आता त्याचा खेळ खऱ्या अर्थाने खुलून आला आहे.
सय्यद मुश्ताक अली टी20 स्पर्धेत अर्जुनने दमदार गोलंदाजी करत चमकदार आकडेवारी नोंदवली आहे.
अर्जुनने या सामन्यात गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्हीमध्ये आपला दबदबा सिद्ध केला.
गोलंदाजी
फलंदाजी
गोलंदाजीत निर्णायक आघात केल्यानंतर त्याने फलंदाजीत जबाबदारी घेतली आणि संघाला मजबूत मंच मिळवून दिला. ही कामगिरीच अर्जुनला खऱ्या अर्थाने अष्टपैलू बनवते.
सचिन तेंडुलकरने T20 मध्ये अनेकदा सलामी फलंदाज म्हणून टीमसाठी डावाची सुरुवात केली. मात्र, त्यांना पहिले षटक गोलंदाजी करण्याची कधीही संधी मिळाली नाही किंवा तशी भूमिका त्यांच्याकडे नव्हती. परंतु अर्जुनने गोव्याकडून खेळताना सलामी फलंदाज आणि पहिला गोलंदाज दोन्ही भूमिका एकाच सामन्यात पार पाडल्या. ही किमया सचिनलाही त्यांच्या कारकिर्दीत जमली नव्हती. म्हणूनच चाहत्यांमध्ये एक चर्चेचा मुद्दा जोर पकडत आहे की, “सचिनला न जमलेले अर्जुनने करून दाखवले!”
अर्जुनची खेळण्याची शैली, त्याची शरीरयष्टी आणि त्याचा आत्मविश्वास यामुळे तो एका भविष्यातील स्टारची प्रतिमा निर्माण करतो आहे. त्याच्यावरची तुलना टाळता येणार नाही, पण अर्जुन स्वतःचा मार्ग तयार करत आहे.
अर्जुनची प्रगती पाहता, भारतीय क्रिकेटच्या दारावर त्याची टकटक आता जोरदार ऐकू येते आहे.
त्याच्या सध्याच्या फॉर्मवर चाहत्यांचे, निवडकर्त्यांचे आणि क्रिकेट तज्ज्ञांचे लक्ष केंद्रीत आहे. अर्जुन सातत्याने अशी कामगिरी करत राहिला, तर
एकंदरीत, अर्जुन तेंडुलकर आता फक्त ‘सचिनचा मुलगा’ राहिलेला नाही. तो स्वतःच्या खेळाने स्वतःची ओळख निर्माण करतो आहे आणि काही गोष्टींमध्ये तर तो सचिनलाही मागे टाकतोय!
1. अर्जुन तेंडुलकर सध्या कोणत्या संघाकडून खेळतो?
अर्जुन तेंडुलकर सध्या बीसीसीआयच्या स्थानिक स्पर्धांमध्ये गोवा संघाकडून खेळतो.
2. अर्जुन तेंडुलकर सय्यद मुश्ताक अली स्पर्धेत कशी कामगिरी करत आहे?
अर्जुनने या स्पर्धेत उत्कृष्ट गोलंदाजी करत आतापर्यंत 8 विकेट्स घेतल्या आहेत आणि फलंदाजीतही उपयुक्त धावा केल्या आहेत.
3. अर्जुन तेंडुलकरने अशी कोणती गोष्ट केली जी सचिन तेंडुलकर करू शकले नाहीत?
सचिन तेंडुलकर यांनी T20 क्रिकेटमध्ये पहिले षटक गोलंदाजी कधीही केले नाही. पण अर्जुनने सलामी फलंदाज आणि पहिले षटक टाकणारा गोलंदाज अशी दोन्ही भूमिका एका सामन्यात पार पाडली.