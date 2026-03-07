Arjun Tendulkar: लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी अर्जुन तेंडुलकरने केले मोठे काम, जाणून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Arjun Tendulkar- Saaniya Chandhok : अर्जुन तेंडुलकरने गुरुवारी,  5 मार्च रोजी सानिया चांडोकशी लग्न केले. लग्नाला एकही दिवस नीट पूर्ण होत नाही तोवर लगेच लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी अर्जुन तेंडुलकरने असे एक काम केले ज्यामुळे त्याच कौतुक होत आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 7, 2026, 09:28 AM IST
Arjun Tendulkar shocks everyone returns as he played DY Patil T20 Cup: भारतीय क्रिकेटविश्वातील चर्चेचा विषय ठरलेला अर्जुन तेंडुलकर सध्या पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गुरुवारी, 5 मार्च रोजी अर्जुनने सानिया चंडोकसोबत लग्नगाठ बांधली. या भव्य विवाह सोहळ्यात क्रिकेट आणि बॉलिवूड क्षेत्रातील अनेक नामांकित व्यक्तींनी हजेरी लावली होती. मात्र लग्नाचा उत्सव संपताच अर्जुनने क्रिकेटप्रती असलेली आपली बांधिलकी दाखवत अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा मैदान गाठले आणि सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. शुक्रवारी अर्जुन तेंडुलकर डीवाय पाटील टी20 कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीतील महत्त्वाच्या सामन्यात खेळताना दिसला. या सामन्यात तो डीवाय पाटील ब्लू संघाकडून मैदानात उतरला होता. या सामन्यात त्यांचा सामना मुंबई कस्टम्स संघाशी झाला. सामना चुरशीचा झाला असला तरी अखेरीस डीवाय पाटील ब्लू संघाला 5 विकेट्सनी पराभव पत्करावा लागला.

अर्जुनने किती धावा केल्या?

वैयक्तिक कामगिरीच्या दृष्टीने पाहता हा सामना अर्जुन तेंडुलकरसाठी फारसा यशस्वी ठरला नाही. फलंदाजीत त्याला विशेष प्रभाव पाडता आला नाही. त्याने 14 चेंडूंचा सामना करत केवळ 9 धावा केल्या. दुसरीकडे गोलंदाजी करताना देखील त्याला अपेक्षित यश मिळाले नाही. एका ओव्हरमध्येच त्याने 20 धावा खर्च केल्या, त्यामुळे प्रतिस्पर्धी संघाला धावांचा वेग वाढवण्यास मदत झाली.

लग्नाच्या आदल्या दिवशीही मैदानात 

विशेष म्हणजे अर्जुन तेंडुलकर लग्नाच्या आदल्या दिवशी देखील क्रिकेटच्या मैदानात खेळताना दिसला होता. लग्नाच्या एक दिवस आधी त्याने केनरा बँक संघाविरुद्ध लीग टप्प्यातील सामना खेळला होता. त्यामुळे लग्नाच्या तयारीदरम्यानही त्याने क्रिकेटपासून अंतर ठेवले नाही, हे स्पष्ट झाले.

 

थाटामाटात पार पडला लग्नसोहळा 

अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक यांच्या नात्याबद्दल बोलायचे झाले तर दोघेही गेल्या काही वर्षांपासून एकमेकांना ओळखत होते. ऑगस्ट 2025 मध्ये त्यांनी कुटुंबीय आणि जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत साखरपुडा केला होता. त्या कार्यक्रमाला फार मोठ्या प्रमाणावर पाहुण्यांना बोलावले नव्हते. मात्र लग्नाच्या आधी झालेल्या संगीत आणि मेहंदी समारंभातील फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते आणि चाहत्यांमध्येही त्यांची मोठी चर्चा झाली होती.

कोण आहे सानिया चंडोक?

सानिया चंडोक ही देखील प्रतिष्ठित आणि संपन्न कुटुंबातून येते. ती प्रसिद्ध उद्योगपती रवि घई यांची नात आहे. सानिया आणि तेंडुलकर कुटुंब यांचे संबंध बऱ्याच वर्षांपासून चांगले आहेत. यामागे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे सानिया आणि सारा तेंडुलकर यांची अनेक वर्षांची मैत्री. या मैत्रीमुळेच सानियाचे तेंडुलकर कुटुंबाशी जवळचे संबंध प्रस्थापित झाले होते.

अर्जुन तेंडुलकरची क्रिकेट कारकीर्द 

अर्जुन तेंडुलकरच्या क्रिकेट कारकिर्दीबाबत बोलायचे झाले तर तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये गोवा संघाकडून खेळतो. डावखुरा वेगवान गोलंदाज आणि उपयुक्त फलंदाज म्हणून त्याची ओळख आहे. आयपीएलमध्ये तो काही काळ मुंबई इंडियन्स संघाचा भाग होता. मात्र आयपीएल 2026 च्या लिलावात लखनऊ सुपर जायंट्स संघाने 30 लाख रुपयांची बोली लावत त्याला आपल्या ताफ्यात सामील करून घेतले. त्यामुळे आगामी आयपीएल हंगामात अर्जुन कोणती कामगिरी करतो याकडेही क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.

लग्नानंतरही लगेच मैदानात उतरून अर्जुनने क्रिकेटबद्दलची आपली निष्ठा दाखवून दिली आहे. त्यामुळे पुढील काळात त्याच्या कामगिरीकडून चाहत्यांच्या अपेक्षा आणखी वाढल्या आहेत.

