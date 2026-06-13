/Arjun Tendulkar : अर्जुन तेंडुलकरने घेतली सचिनची विकेट! टी20 मुंबई लीगच्या फायनलमध्ये ज्युनिअर तेंडुलकरचा धमाका

Arjun Tendulkar : मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर टी20 मुंबई लीग 2026 चा (T20 Mumbai League 2026) फायनल सामना पार पडतोय. आर्क अंधेरी विरुद्ध एमएससी मराठा रॉयल्स यांच्यात फायनल सामना खेळवला जातोय. या सामन्यात एआरसीएस अंधेरी कडून खेळणाऱ्या अर्जुन तेंडुलकरने (Arjun Tendulkar) आपल्या सामन्यातील दुसऱ्याच ओव्हरमध्ये दोन विकेट घेतल्या. यात त्याने पहिली विकेट ही एमएससी मराठा रॉयल्सचा ओपनिंग फलंदाज सचिन यादवची घेतली. तर दुसरी विकेट त्याने अयाज खानची घेतली. टी20 मुंबई लीगच्या संपूर्ण सीजनमध्ये अर्जुन तेंडुलकरचा फायर फॉर्म आता फायनलमध्ये सुद्धा दिसत असून यामुळे आर्क अंधेरीला पॉवर प्लेमध्ये मोठं यश मिळालं आहे.
टी20 मुंबई लीग 2026 च्या फायनलमध्ये एआरसीएस अंधेरी विरुद्ध एमएससी मराठा रॉयल्स यांच्यात झालेला टॉस आर्क अंधेरीचा कर्णधार शिवम दुबेने जिंकला. शिवमने आर्क अंधेरीसाठी पहिली गोलंदाजी निवडली आणि एमएससी मराठा रॉयल्सला प्रथम फलंदाजी करण्याचे आव्हान दिले. एमएससी मराठा रॉयल्स प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात उतरली. यावेळी आर्क अंधेरी संघाच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच एमएससी मराठा रॉयल्सच्या फलंदाजांवर प्रेशर बनवायला सुरुवात केली.
आर्क अंधेरीचा गोलंदाज अर्जुन तेंडुलकर हा यंदाच्या टी20 मुंबई लीगमध्ये जबरदस्त फॉर्मात दिसला. यापूर्वी त्याने एका ग्रुप स्टेज सामन्यात तीन विकेट सह अर्धशतक ठोकण्याची सुद्धा कामगिरी केली होती. अर्जुन तेंडुलकर तिसरी ओव्हर टाकण्यासाठी आला, तेव्हा त्याने पहिल्याच बॉलला सचिन यादव या फलंदाजाची एलबीडब्ल्यू आउट करून विकेट घेतली. अर्जुन इतक्यावरच थांबला नाही तर ओव्हरच्या शेवटच्या बॉलवर त्याने अयाज खानची विकेट घेतली. अशा प्रकारे प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या एमएससी मराठा रॉयल्सची धावसंख्या तिसऱ्या ओव्हरला २ विकेटवर 29 धावा अशी होती.
Vinesh Prabhu (vlp1994) June 13, 2026
Cant get more iconic than this
Video credits - MumbaiCricAssoc pic.twitter.com/3ExRQVQnMy
आयपीएल 2026 मध्ये अर्जुन तेंडुलकरला मुंबई इंडियन्सने लखनऊ सुपर जाएंट्सकडे ट्रेड केलं होतं. मागील काही वर्ष अर्जुनला मुंबई इंडियन्सकडून खेळण्याची फार संधी मिळाली नव्हती मात्र लखनऊ संघात गेल्यावर त्याला खेळायची संधी मिळेल अशी अपेक्षा क्रिकेट फॅन्स व्यक्त करत होते. मात्र असं असताना आयपीएल 2026 मध्ये सुद्धा अर्जुन तेंडुलकरला लखनऊ सुपर जाएंट्सकडून केवळ एक सामना खेळण्याची संधी मिळाली. लखनऊ सुपर जाएंट्स प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडल्यावर त्यांच्या शेवटच्या लीग स्टेज सामन्यात अर्जुन तेंडुलकरला संधी देण्यात आली, यावेळी अर्जुनने एक विकेट सुद्धा घेतली होती. आयपीएल 2026 मध्ये अर्जुनला खेळण्याची खूप कमी संधी मिळाली मात्र टी20 मुंबई लीगमध्ये अर्जुनने फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीमध्ये आपली प्रतिभा सिद्ध केली.